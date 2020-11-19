Локдаун у Туреччині: що зміниться для туристів з новими карантинними обмеженнями

Починаючи з 19 листопада, в Туреччині починають діяти нові карантинні обмеження з частковим локдауном на вихідні дні. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Повідомляється, що нові заходи передбачають введення комендантської години з 20 години вечора до 10 ранку на вихідних. Ресторани й кафе зможуть працювати тільки "на винос" і у форматі доставки, закриються кінотеатри, виставки, басейни та муніципальні музеї.

Ми дізналися у експертів туристичного ринку, які з обмежень вплинуть на відпочинок українських туристів і що необхідно знати про перебування в країні.

Що передбачають карантинні обмеження

Як уточнює в коментарі РБК-Україна співвласниця мережі турагентств "Мер-Ка-Ба" Анжеліка Малахай, туристів у Туреччині можуть торкнутися такі пункти:

- Дозволено виходити на вулицю у вихідні дні (субота-неділя) з 10:00 до 20:00. Після 20.00 годин виходити заборонено.

- Торгівельно-розважальні центри, магазини, ресторани, кафе, салони краси будуть працювати з 10:00 до 20:00.

- ресторани будуть обслуговувати "на винос" і на доставку (швидше за все, це не торкнеться ресторанів при готелях).

- Кінотеатри залишаться закритими аж до кінця року.

- В рамках обмежень зберігається також заборона на куріння на центральних вулицях і площах.

Що буде з екскурсіями у Стамбулі

Окремо про введення локдауну просив міський голова Стамбулу – на це місто-"мільйонник" припадає 40% випадків зараження COVID-19 у країні. При цьому Стамбул залишається одним з найпопулярніших міст серед українських туристів для поїздок вихідного дня і відпустки.

"В тому, що Стамбул і Туреччина ввели обмеження, нічого страшного для наших туристів немає. Введення комендантської години – як у нас "карантин вихідного дня". Це єдине, на що варто звернути увагу українським туристам", - пояснює РБК-Україна Андрій Соломко, менеджер турецького напрямку туроператора "Центр".

Фото: У Стамбулі залишаться працювати тераси з видами на місто (postcardsfromawideworld.com)

"Вдень туристи подорожують, всі екскурсійні програми працюють, практично всі музеї відкриті. Тільки в Стамбулі три музеї закрили. Та й те - ті, які знаходяться під землею і де немає циркуляції повітря. Прогулянка Босфором доступна. Всі мечеті й музеї, наприклад, Палац Топкапи, відкриті", - перераховує експерт.

Що стосується роботи магазинів і торгових центрів - у суботу та неділю вони будуть закриватися о 20:00, а в будні дні працюють за звичайним графіком, уточнює він.

Де можна буде поїсти

Починаючи з 20.00 п'ятниці, 20 листопада, ресторани, кондитерські, чайні сади, кав'ярні, кафе будуть працювати з 10:00 до 20:00 тільки "на винос" або у форматі доставки, в тому числі - в готелі. Можна буде замовити їжу онлайн.

Ресторани на території готелю працюють у звичайному режимі – у них свій графік. Що стосується вуличних кафе, то там посидіти за столиком всередині заборонено в будь-який день, зазначає Андрій Соломко.

"Наприклад, на Анталійському узбережжі харчування по системі "все включено" залишається працювати. В Стамбулі багато готелів-бутиків, які на даху мають відкриті тераси з видами – там все буде працювати. А якщо туристи захочуть поїсти в поруч стоїть готелі у ресторані – їх пустять, і можна буде забронювати столик", - говорить він.

Фото: Один із видових ресторанів Стамбула (скріншот з сайту tripadvisor)

При цьому поза містами під час трансферів туристи зможуть поїсти в ресторанах і кафе по програмі туру.

"Всі локації поза межі міста працюють без обмежень харчування. Наприклад, у нас є тури по багатьом містам Туреччини. За цими програмами все те ж харчування буде входити", - зазначає співробітник туристичної компанії.

Яких правил потрібно дотримуватися

Вся туристична логістика (трансфери, екскурсійні перевезення) продовжить працювати, як і раніше. Міський транспорт в Стамбулі продовжить роботу у звичайному режимі, зазначає представник туроператора "Центр".

"Починаючи з 20:00 вечора, забороняється виходити на вулицю, але це не стосується туристів, якщо у них в цей час трансфер з аеропорту в готель або навпаки. Головне, щоб у туристів були на руках ваучер від туроператора або підтвердження бронювання готелю у самостійних мандрівників, квитки, страховка", - попереджає Андрій Соломко.

Фото: Мечеті залишаться працювати (Олег Божко)

Він додає: якщо туристів зупинять і запитають, що вони роблять в цей час на вулиці, можна показати документи на телефоні.

"Якщо хочеться погуляти Стамбулом вночі, це можна зробити в усі інші дні, крім суботи та неділі. Але навіщо виходити на вулицю в цей час, якщо все закрито? В суботу та неділю з 10:00 до 20:00 нагулятися нашим туристам можна з головою. А ввечері посидіти в номері, відповісти на листи в месенджерах, публікувати пости в соцмережах", - резюмує він.

Чи відмовляться українці від поїздок

Українські туристи насторожено сприймають інформацію про нові карантинні правила в Туреччині. Через це попит на тури знизився, кажуть у туркомпаніях.

"Паніки у туристів і відмов від турів немає, але попит на тури в Стамбул трохи впав за останні два дні. Туристи тільки починають розбиратися, що там відбувається. Наприклад, переживають, що приїдуть в готель і будуть сидіти закритими. Але коли починають дізнаватися про ситуацію в Туреччині, то заспокоюються", - говорить фахівець туроператора "Центр".

Фото: Гранд-базар у Стамбулі - один з найбільших критих ринків (Олег Божко)

На його думку, туристи після локдауну в Україні навесні ставляться до обмежень з розумінням. На попит також впливають і вигідні ціни на тури в Стамбул зараз.

"Наші туристи вилітали вчора, сьогодні, і завтра полетять. Турецькі авіалінії продають квитки по промотарифах, тому переліт, проживання, харчування на 4 дні з Києва обійдеться у 128 євро на людину", - кажуть у туристичній компанії.

До речі, в Туреччині в громадських місцях на вулиці носіння маски - обов'язкове. Знімати її можна тільки для того, що випити води. Палити в людних місцях розповсюдження коронавірусу також заборонено.

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