RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легко порозумітися в іншій країні. Для біженців створили безкоштовний розмовник 10 мовами

Фото: Майдан незалежності в Києві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Безкоштовний посібник можна завантажити з Telegram

Одна з найпоширеніших проблем українських біженців за кордоном – слабке знання мови країни, яка надала прихисток. Тому українцям радять вивчити принаймні найбільш уживані фрази, щоб порозумітися в різних ситуаціях.

Компанія "MK:translations" створила благодійний проект для допомоги українським біженцям - безкоштовний розмовник 11 мовами з транскрипцією U-guide, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії. Щоб його отримати, треба скористатися чат-ботом у Telegram.

Цей чат-бот створений, щоб допомогти дорослим та маленьким українцям, які вимушено виїхали за кордон, легко спілкуватися в іншомовній країні.

Можна вибрати категорію користувача: для дітей чи дорослих, за бажанням вказати свій номер телефону для реєстрації.

Також мову для перекладу: англійську, іспанську, італійську, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, французську, португальську.

Фото: Краєвиди природи в Україні (unsplash.com/n-suma)

При виборі мови користувачу пропонується завантажити pdf-файл із розмовником на 26 сторінок.

Наприклад, в розмовнику є такі розділи:

  • базова лексика;
  • аптека і симптоми;
  • банк і державні установи;
  • супермаркет і продукти;
  • орієнтація на місцевості;
  • оренда квартир;
  • якщо приїхали на автомобілі;
  • як дістатися в інше місто.

Текст у розмовнику накладено на краєвиди Києва та природи України.

Нагадаємо, ми писали, як студенти Гарварду допомагають українцям шукати житло по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
БіженціВторгнення Росії до України