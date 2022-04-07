UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легко объясниться в другой стране. Для беженцев создали бесплатный разговорник на 10 языках

Фото: Майдан независимости в Киеве (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бесплатное руководство можно скачать с Telegram

Одна из самых распространенных проблем украинских беженцев за рубежом – слабое знание языка страны, которая предоставила убежище. Поэтому украинцам советуют выучить по крайней мере наиболее употребляемые фразы, чтобы объясниться в разных ситуациях.

Компания "MK:translations" создала благотворительный проект для помощи украинским беженцам - бесплатный разговорник на 11 языках с транскрипцией U-guide, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Чтобы его получить, надо воспользоваться чат-ботом в Telegram.

Этот чат-бот создан, чтобы помочь взрослым и маленьким украинцам, которые вынужденно уехали за границу, легко общаться в иноязычной стране.

Можно выбрать категорию пользователя: для детей или взрослых, по желанию указать свой номер телефона для регистрации.

Также язык для перевода: английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, французский, португальский.

Фото: Виды природы в Украине (unsplash.com/n-suma)

При выборе языка пользователю предлагается загрузить pdf-файл с разговорником на 26 страниц.

Например, в разговорнике есть такие разделы:

  • базовая лексика;
  • Аатека и симптомы;
  • банк и государственные учреждения;
  • супермаркет и продукты;
  • ориентация на местности;
  • аренда квартир;
  • если приехали на автомобиле;
  • как добраться в другой город.

Текст в разговорнике наложен на пейзажи Киева и природы Украины.

Напомним, мы писали, как студенты Гарварда помогают украинцам искать жилье по всему миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеженцыВторжение России в Украину