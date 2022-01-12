Льодяна краса Десни. Фотограф показав видовищні кадри зимової локації на Чернігівщині

Фотограф та мандрівник Олександр Мальон показав видовищні кадри Солонецького озера та поділився світлинами на своїй сторінці у Facebook.

"Солонецьке озеро – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення на Чернігівщині. А простіше – мальовниче озеро у заплаві Десни. В сезон популярне серед відпочивальників і завжди серед рибалок", – відзначає він.

Олександр Мальон знімає неймовірні краєвиди за допомогою дрона. Фотограф радить милуватись краєвидами озера з автомобільного мосту, що ділить водойму навпіл.

Фото: Озеро Солонецьке (facebook.com/oleksandr-malyon)

"Нам були доступні ще два варіанти – з льоду та з неба", – написав у дописі Олександр.

Фото: Милуватись краєвидами Десни мандрівник радить з автомобільного мосту, який ділить воду навпіл (facebook.com/oleksandr-malyon)

Озеро Солонецьке – це мальовниче заплавне озеро на правому березі річки Десна, розташоване поблизу міста Остер Чернігівської області. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні площею 13 гектарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у селі Левків Житомирської області знайшли озеро незвичайної форми.