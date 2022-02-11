Лаунж-зони замість крісел. На деяких рейсах незабаром з'являться нові опції

Фінська авіакомпанія Finnair перетворить крісла бізнес-класу на індивідуальні лаунжі в рамках повного оновлення салонів далеких літаків. Бюджет програми складає 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Авіаперевізник для високого класу обслуговування вибрав концепцію аеропортового лаунжу в Гельсінкі — зони в терміналі, де пасажири можуть попрацювати чи відпочити перед вильотом.

Нові крісла бізнес-класу AirLounge на спеціальне замовлення Finnair розробила компанія Collins Aerospace. Вона має великий досвід випуску високоточного обладнання авіалайнерів.

Відповідно до нової концепції пасажир отримає доступ до індивідуальної каюти, яка максимально відокремлена від решти салону. У каютах м'яка оббивка, які оснащені екраном та місцями для зберігання речей. Електронні пристрої в польоті можна буде зарядити через звичайну розетку, порти USB або бездротову зарядку.

Місце у новій каюті бізнес-класу можна трансформувати у горизонтальне ліжко. У сидячому положенні пасажир може прийняти будь-яке положення для відпочинку або роботи, ніби знаходиться вдома на дивані.

"Ми відтворили комфорт, який людина відчуває вдома. Тепер пасажири можуть рухатися вільніше і займати різні положення, що було неможливо зі звичайними кріслами бізнес-класу", — прокоментував Девід Кондо, співробітник компанії відділу роботи з клієнтами.

Крісла бізнес-класу розміщені за схемою 1+2+1. Це означає, що пасажиру для виходу в прохід не потрібно буде турбувати сусіда, який може спати.

Програма поновлення далекого флоту Finnair розрахована на два роки. За цей час авіакомпанія хоче оновити салон усіх своїх авіалайнерів для далеких польотів Airbus A330 та Airbus A350.

Окрім цього, авіаперевізник встановить у літаках новий салон преміального економічного класу на 26 місць та оновить крісла в економічному класі.

Перший літак із новим салоном полетить на рейсах Finnair навесні цього року. Маршрути, на яких літатиме модернізований авіалайнер, авіакомпанія оголосить 1 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший у світі повністю електричний пасажирський літак планують запустити до польоту.