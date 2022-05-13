RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На курорти Європи і Туреччини. Літаки SkyUp почали польоти за популярними маршрутами

Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

П'ять авіалайнерів орендували з українськими екіпажами

Літаки української авіакомпанії SkyUp знову перевозять пасажирів - лоукостер відновив польоти в Європі на п'яти літаках.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на avianews.com.

П'ять літаків SkyUp орендували на умовах мокрого лізингу (разом з українськими екіпажами) три: авіакомпанії Corendon Europe Airlines (Мальта), Tailwind Airlines (Туреччина) та Air Moldova.

Переговори по шостому лайнеру ще тривають, повідомили виданню в прес-службі перевізника.

Всього SkyUp зміг задіяти половину свого активного довоєнного флоту - п'ять з 15 авіалайнерів ще на початку лютого стояли на зберіганні в європейських аеропортах.

Фото: Літаки українського перевізника здійснюють по 5-6 рейсів на день (gettyimages.com)

За даними видання, з кінця квітня чотири Boeing 737-800 SkyUp літають з європейських аеропортів на курорти Європи, Туреччини та Африки, а також - на регулярних рейсах молдавської авіакомпанії Air Moldova з Кишинева.

Всі п'ять літаків здійснюють польоти максимально часто - по 5-6 рейсів на день. За умовами мокрого лізингу, перевізник надає літак у тимчасове користування з екіпажами і сам виконує технічне обслуговування. Завдяки такій співпраці на роботу повернулися 158 українських авіаторів.

"При укладанні угоди з партнерами ми ретельно перевіряємо, щоб у структурі їх власності не було бенефеціарів з Росії чи Білорусі. Ми не будемо літати в Росію, Білорусь та інші країни, щодо яких діє заборона Державіаслужби України", - повідомили в SkyUp.

Нагадаємо, ми писали, що українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
SkyUpАвіасполученняАвіація України