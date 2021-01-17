В курортній країні введуть нові збори для туристів: чи подорожчають путівки

Фото: Відпочинок в Таїланді (pixabay.com)

У Таїланді після відкриття кордонів затвердили нові податки для іноземців

В Таїланді затвердили рішення, згідно з яким з усіх іноземних туристів будуть стягувати плату за в'їзд в країну. За оцінками уряду, якщо така політика буде реалізована, це допоможе отримувати бюджету до 3 мільярдів батів (майже 100 мільйонів доларів – ред.) щорічно, повідомляє місцеве видання Khaos.

Передбачається, що з кожного іноземного туриста при в'їзді в країну будуть брати 300 бат – близько 280 гривень. Президент Асоціації тайських туристичних агентств Вичит Пракобгосол вважає, що ця сума не вплине на кількість туристів, а гроші, отримані від податку, підуть на користь туристичній інфраструктурі Таїланду.

"Не думаю, що 300 бат - це проблема. Впевнений, що іноземці можуть це прийняти", - сказав Вичит.

Пропозиція щодо введення збору обговорювалася протягом багатьох років, але минулого четверга її остаточно схвалив міністр туризму Пипат Ратчакитпракан. Проте які-небудь подробиці про те, як саме буде стягуватися збір і коли нововведення набуде чинності, ще офіційно не оголошені.

"Наша мета - забезпечити безпеку туристів, а також підтримати бізнес-операторів, які постраждали від пандемії", - зазначив міністр.

Фото: У Таїланді введуть збір для туристів, які в'їжджають до країни (pixabay.com)

Але у виданні зазначили, що "виїзний податок", встановлений раніше в Японії й багатьох інших країнах, передбачає збір для оплати авіаційних послуг і витрат аеропорту, в той час як проїзд через сухопутні кордони зазвичай не передбачає таких плат. А ось збір за прибуття до Таїланду буде застосовуватися до кожного туриста незалежно від того, який вид транспорту він вибере для поїздки в країну.

Чи подорожчають тури у 2021 році?

Місцеві журналісти звертають увагу на те, що для туристів у курортній країні введені й інші збори. Наприклад, в Таїланді вже стягують так званий "виїзний податок" для виїжджаючих з країни: він включений в ціну за квитки.

"Туристи з інших країн вже змушені платити внески - навіть у 10 разів більше, ніж місцеві жителі. У деяких випадках - у багатьох сферах по всьому Таїланду", - йдеться в повідомленні.

Новий податок спочатку планувалося ввести у 2020 році, але ідею не реалізували через пандемію коронавірусу: в рамках карантинних обмежень кордони Таїланду довгий час були повністю закриті.

Податок у розмірі 280 гривень – сума не така велика, і навряд чи через це впаде попит на тури до Таїланду, говорить РБК-Україна турагент Любов Чернега. З іншого боку, цей напрямок у наших туристів в цілому поки не такий популярний, як Єгипет чи Туреччина.

"Ціни на путівки до Таїланду стартують від 50 тисяч гривень за семиденний відпочинок на двох. Причому це – мінімальна ціна, переважно тільки зі сніданками. Тури, до яких входять більш розширені типи харчування, коштують дорожче. Тому я не думаю, що сума збору в розмірі 300 гривень негативно вплине на попит. Ті, хто планував відпочинок в Таїланді, навряд чи відмовляться від поїздок", - вважає вона.

За її словами, поки незрозуміло, як будуть стягувати цей збір. Але турагент припускає, що його можуть включати в ціну туру, але самі путівки значно не подорожчають.

Умови в'їзду до Таїланду для українських туристів

Зазначимо, Таїланд відкрився для українських туристів в кінці 2020 року. Тоді ж у країні роз'яснили й правила в'їзду на місцеві курорти.

Вирушаючи до Таїланду на відпочинок, варто визначитися зі строками перебування: від цього залежить, яку візу необхідно оформити.

Фото: Курортний відпочинок в Таїланді (ТАТ)

До 30 днів українці можуть перебувати в країні завдяки безвізовому режиму і, за бажанням, на місці можна продовжити візу до 45 днів. За наявності нової туристичної візи (TR) можна перебувати в Таїланді до 60 днів і продовжити її на 30 днів. Спеціальна туристична віза (STV) доступна мандрівникам, які збираються провести в країні до 90 днів – її можна продовжувати двічі на той самий строк. Також для мандрівників існують інші типи не імміграційних віз.

Важливо знати: туристів пускають до країни з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, який потрібно зробити за 72 години до вильоту. Також необхідно оформити страховку від COVID-19 з мінімальною сумою покриття 100 000 доларів.

Після прибуття в аеропорт Таїланду всіх туристів просять пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) у затверджених урядом місцях. Зараз таких місць – більше сотні: в Бангкоку та інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї й Паттайя.

Нагадаємо, Сейшели готові приймати туристів у 2021 році, але з певними умовами.

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