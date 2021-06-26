Курортна країна відкриває для туристів відразу чотири острови. Які будуть правила в'їзду

В'їзд можливий поки тільки вакцинованим туристам

З 1 липня для іноземних туристів відкриються чотири тайських острови – Самуї, Пхукет, Ко Тао і Пханган. В'їзд буде доступний тільки вакцинованим мандрівникам.

План з відновлення туризму просувається паралельно з вакцинацією в країні. А відкриватися для туристів будуть тільки ті провінції, де щеплення від COVID пройшли 70% населення, повідомляє видання Bangkok Post.

За словами чиновників, заплановане повторне відкриття провінцій Пхукет і Сураттхані "залишається незмінним", попри те, що там продовжують фіксувати нові випадки COVID (наприклад, в понеділок 21 червня по всій країні зафіксували понад 4000 нових випадків захворювання і 35 смертей від коронавірусу).

Але прес-секретар Центру управління ситуацією з COVID Тависилп Висануйотин заявив, що відкриття Пхукета і Сураттхані (острови Самуї й Панган) з 1 липня не скасовується: в обох провінціях нових випадків коронавірусу - одиниці (1-9 на день).

До жовтня всі регіони можуть не відкрити

У Таїланді раніше розробили план поетапного відкриття країни для вакцинованих туристів. Почати вирішили з Пхукета - головного курортного острова. Концепцію назвали "пісочниця Пхукета". Далі до середини осені повинні були відкриватися й інші локації.

Однак міністр туризму і спорту країни Пипхат Ратчакитпракарн заявив, що мета відкриття в середині жовтня, можливо, не буде досягнута по всій країні.

Фото: Готель в Самуї, Таїланд (unsplash.com/big-tiny-belly)

"З нашої першої невдалої спроби відкрити Пхукет для туристів минулого року ми дізналися, що такий план повинен отримати обопільну згоду місцевої спільноти. Сама влада провінції повинна оцінити, чи готові вони відкритися для іноземних туристів", - сказав глава відомства.

Він додав, що "пісочниця Пхукета" стане зразком наслідування для інших провінцій: у кожній повинні бути вакциновані 70% населення і 100% працівників сфери послуг.

Які острови відкриють для туристів

У Таїланді також схвалили відкриття недоступних раніше маршрутів на трьох островах - Самуї, Ко Панган і Ко Тао.

Однак туристи, які хочуть відвідати ці острови, мають дотримуватися додаткових обмежень. Потрібно буде проводити перші три дні тільки на території готелю, перш ніж подорожувати по закритих маршрутах на Самуї. Це буде дозволено з 4 по 7 день перебування. А з 8 по 14 дні дозволять поїхати на Ко Панган і Ко Тао.

Чиновники відзначили, що план "пісочниці Пхукета" можуть скасувати, якщо кількість нових випадків COVID в регіоні зросте до 90 на тиждень.

Фото: Архітектура і природа Таїланду (unsplash.com/vitaly-sacred)

Судячи із заяв влади, 18 авіакомпаній з різних країн світу готові летіти на Пхукет, пропонуючи близько 200 рейсів. Кількість заброньованих місць становить 6789. За оцінками Управління туризму Таїланду, незабаром їх буде 9-10 тисяч.

Чи можливий в'їзд з України

Згідно з даними на сайті українського МЗС, для українських мандрівників в Таїланді все ще потрібно проходження обов'язкового 14-денного карантину своїм коштом. Також потрібно отримати сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry). Загальні вимоги до в'їзду опубліковані за посиланням. Поки дані щодо особливостей в'їзду на окремі острови Таїланду на сайті МЗС відсутні.

Крім того, в'їзд в країну для наших громадян є візовим. Більш детальну інформацію з питань оформлення віз та дозволів на перебування можна знайти на веб-порталі Посольства Таїланду в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екзотична країна відкривається для українських туристів.

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