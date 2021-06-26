Курортная страна открывает для туристов сразу четыре острова. Какие будут правила въезда

Въезд возможен пока только вакцинированным туристам

С 1 июля для иностранных туристов откроются четыре тайских острова – Самуи, Пхукет, Ко Тао и Пханган. Въезд будет доступен только вакцинированным путешественникам.

План по возобновлению туризма продвигается параллельно с вакцинацией в стране. А открываться для туристов будут только те провинции, где прививку от COVID прошли 70% населения, сообщает издание Bangkok Post.

По словам чиновников, запланированное повторное открытие провинций Пхукет и Сураттхани "остается неизменным", несмотря на то, что там продолжают фиксировать новые случаи COVID (к примеру, в понедельник 21 июня по всей стране зафиксировали более 4000 новых случаев заболевания и 35 смертей от коронавируса).

Но пресс-секретарь Центра управления ситуацией с COVID Тависилп Висануйотин заявил, что открытие Пхукета и Сураттхани (острова Самуи и Панган) с 1 июля не отменяется: в обеих провинциях новых случаев коронавируса - единицы (1-9 в день).

До октября все регионы могут не открыть

В Таиланде ранее разработали план поэтапного открытия страны для вакцинированных туристов. Начать решили с Пхукета - главного курортного острова. Концепцию назвали "песочница Пхукета". Далее до середины осени должны были открываться и другие локации.

Однако министр туризма и спорта страны Пипхат Ратчакитпракарн заявил, что цель открытия в середине октября, возможно, не будет достигнута по всей стране.

Фото: Отель в Самуи, Таиланд (unsplash.com/big-tiny-belly)

"Из нашей первой неудачной попытки открыть Пхукет для туристов в прошлом году мы узнали, что такой план должен получить обоюдное согласие местного сообщества. Сами власти провинции должны оценить, готовы ли они открыться для иностранных туристов", — сказал глава ведомства.

Он добавил, что "песочница Пхукета" станет образцом подражания для других провинций: в каждой должны быть вакцинированы 70% населения и 100% работников сферы услуг.

Какие острова откроют для туристов

В Таиланде также одобрили открытие недоступных ранее маршрутов на трех островах - Самуи, Ко Панган и Ко Тао с 15 июля.

Однако туристы, которые хотят посетить эти острова, должны соблюдать дополнительные ограничения. Нужно будет проводить первые три дня только на территории отеля, прежде чем путешествовать по закрытым маршрутам на Самуи. Это будет разрешено с 4 по 7 день пребывания. А с 8 по 14 дни разрешат поехать на Ко Панган и Ко Тао.

Чиновники отметили, что план "песочницы Пхукета" могут отменить, если количество новых случаев COVID в регионе вырастет до 90 в неделю.

Фото: Архитектура и природа Таиланда (unsplash.com/vitaly-sacred)

Судя по заявлениям властей, 18 авиакомпаний из разных стран мира готовы лететь на Пхукет, предлагая около 200 рейсов. Количество забронированных мест составляет 6789. По оценкам Управления туризма Таиланда, вскоре оно вырастет до 9-10 тысяч.

Возможен ли въезд из Украины

Согласно данным на сайте украинского МИДа, для украинских путешественников в Таиланде все еще требуется прохождение обязательного 14-дневного карантина за свой счет. Также нужно получить Сертификат на въезд (Certificate of Entry). Общие требования ко въезду опубликованы по ссылке. Пока данные по особенностям въезда на отдельные острова Таиланда на сайде МИДа отсутствуют.

Кроме того, въезд в страну для наших граждан является визовым. Более подробную информацию по вопросам оформления виз и разрешений на пребывание можно найти на веб-портале Посольства Таиланда в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что экзотическая страна открывается для украинских туристов.

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