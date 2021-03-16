Відпустка у "червоній" зоні: що робити туристам, якщо курорт закрили на карантин

У "червоній" зоні сьогодні знаходяться чотири області України - Закарпатська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька. Зокрема, з кінця лютого 2021 року "червоний" рівень карантинних обмежень ввели на Івано-Франківщині, де розташований відомий курорт "Буковель".

Попри рішення про введення "червоної" зони, гірськолижний курорт "Буковель" ще деякий час продовжував працювати.

Але 12 березня 2021 року на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації було прийнято рішення ввести карантин і на гірськолижному курорті. "Буковель" закрили на карантин до 27 березня у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID.

Туристи залишили курорт, у когось відпустка і взагалі скасувалася

Сьогодні туристичний комплекс не працює. Обмежено в'їзд на територію Поляницкой територіальної громади, правоохоронні органи встановили карантинні блокпости.

Безперешкодно пересуватися по території громади на цю мить можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.

Фото: Курорт "Буковель" закрили до 27 березня 2021 року (instagram.com vadimterenchuk)

Через те, що місцева влада надзвичайно швидко прийняла це рішення, відпочивальники змушені були покинути туристичний комплекс, а у багатьох відпустка й зовсім скасувалася.

У ТК "Буковель" кажуть, що вживають усіх заходів, щоб забезпечити можливість перенести туристам дати придбаних послуг. Адміністрація курорту пообіцяла своїм гостям обміняти вже придбані послуги на період після 27 березня. З питань перенесення заїздів туристам необхідно звертатися до організацій, через які здійснювалося бронювання.

Що можуть зробити ті, хто хоче повернути гроші за проживання? Упевнений, що така інформація буде корисна й тим, хто в цілому ставить собі питання по компенсацію за проживання під час карантинних обмежень не лише в "Буковелі".

Що треба зробити в першу чергу

Умови повернення коштів при скасуванні бронювання готелю або апартаментів залежать від того, як саме ви його оформлювали: напряму, через турагента, туроператора. Або - через Booking.com та Airbnb.

Якщо бронювали житло напряму, зв'яжіться з адміністрацією готелю або власниками квартир.

Фото: Підйомник на гірськолижному курорті "Буковель" (booking.com)

А от якщо ви розміщувалися в готелі, то спершу треба з'ясувати умови скасування у свого турагента або туроператора. В такому разі, відповідно до Закону України "Про туризм", туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування.

Виняток становлять випадки, коли це сталося через форс-мажорні обставини або є результатом подій, які туркомпанія не могла передбачати.

Якщо ви бронювали номер через сайт Booking.com напишіть у службу підтримки та зв'яжіться з об'єктом розміщення: тут все вирішується індивідуально.

Треба з'ясувати, як проходила бронь готелю

Одна зі складових готельних послуг - бронювання готельних номерів. Номери в готелі можна бронювати, уклавши двосторонній письмовий договір, подавши готелі заявку на бронювання поштою, телефоном або за допомогою іншого зв'язку (через інтернет).

Якщо ви подавали готелі заявку на бронь, договір вважається укладеним, тільки коли готель письмово підтвердить бронювання номера (поштою або через інтернет).

Послуга бронювання може бути платною. В залежності від категорії готелю, послугу бронювання можуть включати до основних послуг готелю або до додаткових.

При бронюванні номера готель може запросити передоплату за надання готельних послуг, яка враховується в оплату готельних послуг при остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним договором.

Фото: На курорті в момент введення карантину було чимало туристів (twitter.com/Hromadske)

Якщо клієнт відмовляється оплатити бронь, його розміщують в готелі в порядку загальної черги. У разі відмови замовником готельних послуг бронювання номера, готелю подається заявка на анулювання бронювання.

Краще перенести відпустку, щоб захистити своє здоров'я

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Пандемія серйозно вплинула на зміни умов договорів про надання туристичних послуг. Багато готелів внесли зміни у свої умови бронювання.

Тому точно стверджувати, що ви зможете отримати компенсацію, не можу. Адже для цього треба розуміти, яки саме був організований ваш відпочинок, і на які умови ви погоджувалися.

Хотів би звернути увагу на те, що останні дні в Україні помічене зростання кількості захворілих на COVID. Тому вважаю, що сьогодні краще перенести відпустку, щоб захистити своє здоров'я й не зазнати фінансових втрат у зв'язку зі скасуванням чи перенесенням запланованого відпочинку.

Нагадаємо, раніше туристка розповіла РБК-Україна, що в "червоній" зоні під час карантину продовжує працювати курорт Драгобрат.

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