Кулінарні "родзинки": кращі вуличні страви, які варто скуштувати в Стамбулі

Фото: Що скуштувати в Стамбулі (колаж РБК-Україна)

Де знайти та за якою ціною купити турецькі солодощі, каву та сандвічі

Мандрівка до Стамбулу – одна із кращих ідей, як провести вихідні навесні. Багатьом давно відомо, що це місто славиться оригінальними східними стравами, чаєм та кавою.

Тут навіть звичайний перекус може стати справжньою насолодою та ритуалом: вулична їжа міста не менш цікава, ніж ресторанна. У Стамбулі ви ніби потрапляєте всередину одного величезного "гастроному" з величезною кількістю магазинів, кіосків, вуличних кіосків. Тут на кожному кроці щось смажиться, печеться, зважується, завертається, наливається.

Розмаїття смаків і запахів не залишать байдужого навіть найприскіпливішого гурмана. Тому читаємо, запам‘ятовуємо і - вперед дегустувати.

Де купити?

Вулиця - невеличкі кіоски у вигляді знаменитого трамвайчика, де навіть під час карантину ви зможете поласувати кукурудзою, сімітом, каштанами.

Гранд Базар - найбільший критий ринок Стамбула. Тільки вдумайтеся: тут більше 30 000 магазинів, можна знайти все на будь-який смак і розмір гаманця.

Фото: На Гранд Базарі є все: від ексклюзивних сортів турецької кави до виробів із кераміки, посуду, спецій та одягу (РБК-Україна)

Єгипетський ринок - ще його називають Ринком спецій. Свою назву він отримав від перших торгівців, які привозили з Єгипту і продавали тут різноманітні прянощі, однак з роками ринок розрісся і трансформувався у величезний ринок.

Торгові центри – якщо вас цікавлять модні речі, відомі бренди, тоді вам стануть у пригоді Mall of Istanbul або Forum Istanbul.

Смаколики "INSTAмбулу": що скуштувати?

У Стамбулі – безліч точок із вуличною їжею, де можна купити солодощі та інші смаколики за доступною ціною. Подаємо вартість десертів у лірах (сьогодні 1 українська гривня дорівнює 0,29 турецьких лір).

Сіміт - круглий бублик, зверху присипаний сезамом. Особливо смакує з чаєм. Ціна - від 2 лір.

Фото: Дондурма – місцеве морозиво з різноманіттям добавок (Володимир Гайдук)

Дондурма - місцевий різновид морозива. Коли будете його купувати, обов‘язково дістаньте фотокамеру. Річ у тому, що дондурма у Стамбулі переважно продається з возиків вуличних торговців або у вітринах магазинів.

Торговці цим десертом вже й самі стали туристичною "родзинкою": вони часто дражнять клієнтів, подаючи морозиво на паличці, а потім забираючи морозиво й швидко обертаючи його навколо палиці, перш ніж, нарешті дати його замовнику. Це іноді призводить до непорозуміння у клієнтів, які до того не чули про таку розвагу.

Фото: Сіміт - круглий бублик, зверху присипаний сезамом (Володимир Гайдук)

Рахат-лукум - найпопулярніші солодощі Туреччини. Їх також традиційно везуть додому у якості солодких сувенірів.

Кава Mahmet Efendi. Ціна - від 20 лір за 100 грамів.

Горішки - фісташки - від 110 лір, мигдаль від 120 лір, кеш’ю - від 130 лір, арахіс - від 60 лір за кілограм.

Балик - сендвіч зі смаженою скумбрією, продається біля Галатського мосту. Ціна - від 12 лір.

Нуга - кондитерський виріб на основі меду, горіхової маси та яєчного білка.

Бахлава (пахлава) - солодке листкове тісто з горіховою або фісташковою начинкою. Ціна - від 25 лір.

Фото: Баклава - багатошаровий десерт з листків тіста товщиною з папір, які промащуються маслом або олією і викладають шарами в посуд для випічки або скручують в циліндрики (uk.wikipedia.org)

Дюнер-кебаб - вуличний фаст-фуд, розмір порції та смак якого вас приємно здивують.

Фаршировані мідії - продаються у не великих відеречках або ж по одній.

Турецький чай - різновид чаю який заварюють спеціальним способом у двох чайниках та подають у склянках, які за формою схожі на тюльпани.

Фото: На стамбульських ринках – величезний вибір горіхів, сухофруктів, спецій та овочів (Володимир Гайдук)

Султан-лукум - різновид рахат-лукуму. Відрізняється своєю начинкою, готується на основі халви.

Хамсі - смажена маленька рибка, подається із листям свіжого салату та лимонним соком.

Смажена кукурудза - продається поблизу найпопулярніших турецьких пам‘яток. Ціна - від 5 лір.

Гранатовий сік - свіжовичавлений фреш. Ціна від 10 лір за склянку.

Пішманіє - солодощі, що являють собою клубки солодких тонких ниток з обсмаженого в маслі борошна з тістом.

Фото: Пішманіє - клубочки тонких ниток з обсмажених в маслі борошна і цукру, іноді з додаванням фісташок, кунжуту або інших добавок (uk.wikipedia.org)

Долма - рисова основа, загорнута у виноградне листя.

Оливки - зелені, чорні, з кісточкою, без кісточки, з різноманітними начинками. Бувають різних розмірів.

Каштани - смажаться на спеціальній гарячій плиті. Ціна - від 12 лір за порцію.

Фото: У Стамбулі – безліч місць, де можна купити смажені каштани та бублики (Володимир Гайдук)

Локма - невеликі смажені у фритюрі пончики з додаванням кориці та меду.

Спеції - перечислити всі приправи, які продаються на Гранд базарі, просто не можливо: їхнє різноманіття вражає. При купівлі покупцям запаковують їх у спеціальні вакуумні пакування.

А що ви куштували під час подорожі до Стамбулу?

Нагадаємо, раніше ми писали, що скуштувати у "гастрономічній столиці" Туреччини – місті Газіантеп.

Також повідомлялося, що треба обов’язково взяти з собою перед мандрівкою до Каппадокії.