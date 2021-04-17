Кулинарные "изюминки": лучшие уличные блюда, которые стоит попробовать в Стамбуле

Где найти и по какой цене купить турецкие сладости, кофе и сэндвичи

Путешествие в Стамбул – одна из лучших идей, как провести выходные весной. Многим давно известно, что этот город славится оригинальными восточными блюдами, чаем и кофе.

Здесь даже обычный перекус может стать настоящим наслаждением и ритуалом: уличная еда города не менее интересна, чем ресторанная. В Стамбуле вы словно попадаете внутрь одного огромного "гастронома" с большим количеством магазинов, киосков, уличных киосков. Здесь на каждом шагу что-то жарится, печется, взвешивается, заворачивается, наливается.

Разнообразие вкусов и запахов не оставят равнодушным даже самого придирчивого гурмана. Поэтому читаем, запоминаем и - вперед дегустировать.

Где купить?

Улица - небольшие киоски в виде знаменитого трамвайчика, где вы даже во время карантина сможете полакомиться кукурузой, симитом, каштанами.

Гранд Базар - самый большой крытый рынок Стамбула. Только вдумайтесь: здесь более 30 000 магазинов, можно найти все на любой вкус и размер кошелька.

Фото: На Гранд Базаре есть все: от эксклюзивных сортов турецкого кофе до изделий из керамики, посуды, специй и одежды (РБК-Украина)

Египетский рынок - еще его называют Рынком специй. Свое название он получил от первых торговцев, которые привозили из Египта и продавали здесь разнообразные пряности, однако с годами рынок разросся и превратился в огромный рынок.

Торговые центры – если вас интересуют модные вещи, известные бренды, тогда вам пригодятся Mall of Istanbul либо Forum Istanbul.

Вкусности "INSTAмбула": что попробовать?

В Стамбуле – множество точек с уличной едой, где можно купить сладости и другие вкусности по доступной цене. Подаем стоимость десертов в лирах (сегодня 1 украинская гривна равна 0,29 турецкой лиры).

Симит - круглый бублик, сверху присыпанный сезамом. Особенно вкусно с чаем. Цена - от 2 лир.

Фото: Дондурма – местное мороженое с многообразием добавок (Владимир Гайдук)

Дондурма - местная разновидность мороженого. Когда будете его покупать, обязательно достаньте фотокамеру. Дело в том, что в Стамбуле дондурма продается преимущественно с тележек уличных торговцев или в витринах магазинов.

Торговцы этим десертом уже и сами стали туристической "изюминкой": они часто дразнят клиентов, подавая мороженое на палочке, а потом забирая мороженое и быстро вращая его вокруг палки, прежде чем, наконец, дать его заказчику. Это иногда приводит к недоразумению у клиентов, которые до того не слышали о таком развлечении.

Фото: Симит - круглый бублик, сверху присыпанный сезамом (Владимир Гайдук)

Рахат-лукум - самые популярные сладости Турции. Их также традиционно везут домой в качестве сладких сувениров.

Кофе Mahmet Efendi. Цена - от 20 лир за 100 грамм.

Орешки - фисташки - от 110 лир, миндаль от 120 лир, кешью - от 130 лир, арахис - от 60 лир за килограмм.

Балык - сэндвич с жареной скумбрией, продается возле Галатского моста. Цена - от 12 лир.

Нуга - кондитерское изделие на основе меда, ореховой массы и яичного белка.

Бахлава (пахлава) - сладкое слоеное тесто с ореховой или фисташковой начинкой. Цена - от 25 лир.

Фото: Баклава - многослойный десерт из листов теста толщиной с бумагу, которые промазываются маслом и выкладывают слоями в посуду для выпечки или скручивают в цилиндрики (uk.wikipedia.org)

Дюнер-кебаб - уличный фаст-фуд, размер порции и вкус которого вас приятно удивят.

Фаршированные мидии - продаются в не больших ведерочках или же по одной.

Турецкий чай - разновидность чая, который заваривают специальным способом в двух чайниках и подают в стаканах, которые по форме похожи на тюльпаны.

Фото: На стамбульских рынках – огромный выбор орехов, сухофруктов, специй и овощей (Владимир Гайдук)

Султан-лукум - разновидность рахат-лукума. Отличается своей начинкой, готовится на основе халвы.

Хамси - жареная маленькая рыбка, подается с листьями свежего салата и лимонным соком.

Жареная кукуруза - продается вблизи самых популярных турецких достопримечательностей. Цена - от 5 лир.

Гранатовый сок - свежевыжатый фреш. Цена от 10 лир за стакан.

Пишмание - сладости, которые представляют собой клубки тонких сладких нитей из обжаренной в масле муки с тестом.

Фото: Пишмание - клубочки тонких нитей из обжаренных в масле муки и сахара, иногда с добавлением фисташек, кунжута или других добавок (uk.wikipedia.org)

Долма - рисовая основа, завернутая в виноградные листья.

Оливки - зеленые, черные, с косточкой, без косточки, с разнообразными начинками. Бывают разных размеров.

Каштан - жарятся на специальной горячей плите. Цена - от 12 лир за порцию.

Фото: В Стамбуле – множество мест, где можно купить жареные каштаны и бублики (Владимир Гайдук)

Локма - небольшие жаренные во фритюре пончики с добавлением корицы и меда.

Специи - перечислить все приправы, которые продаются на Гранд базаре, просто не возможно: их многообразие поражает. При покупке покупателям упаковывают их в специальные вакуумные упаковки.

А что вы пробовали во время путешествия в Стамбул?

Напомним, ранее мы писали, что попробовать в "гастрономической столице" Турции – городе Газиантеп.

Также сообщалось, что нужно обязательно взять с собой перед путешествием в Каппадокию.