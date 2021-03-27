Кулінарна столиця: містечко на півдні Туреччини - ідеальне місце для гастротуризму

Традиційно багато хто вважає гастрономічною столицею Туреччини Стамбул. Але, на жаль, це не так. Головне місто кулінарії в країні - це Газіантеп.

Мешканці Стамбула й Анкари спеціально прилітають сюди, щоб повечеряти! Я нещодавно побувала у цьому колоритному місті Месопотамії на півдні країни. Розповім про свої враження більш детально.

Газіантеп: 40 видів кебабу та фісташкова кава

У попередній публікації я вже розповідала, що на карті сучасного світу Месопотамія знаходиться у межах чотирьох держав – Східної Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану. Я вибрала для відвідування частину Месопотамії, розташовану на Сході Туреччини поблизу кордону з Сирією.

В місті Газіантеп неподалік від кордону з Сирією - справжній рай для гурмана: тут знаходиться понад 600 м'ясних ресторанів!

Звісно, за час мого перебування я не встигла побувати у всіх, але можу точно сказати, що заради традиційних для цього регіону кебабів (яких тут близько 40 видів) варто прилетіти сюди спеціально.

Фото: У Газіантепі є колоритний ринок, заклади вуличної їжі, ресторани й кафе (Марина Казакова)

Крім м'ясних страв, тут пропонують і традиційну долму. Варіацій багато - з виноградним листям, помідорами, баклажанами, перцем. І всі вони подаються з чудовим соусом.

У цьому регіоні вирощують оливки. Тут їх маринують, готують на грилі, в'ялять. Все смачно і недорого.

Фото: Газіантеп з усіх міст Месопотамії вразив мене найбільше (з особистого архіву)

Туреччина знаменита своєю кавою. Але оскільки тут вирощують фісташкові горіхи, то і кава в Газіантепі - із зерен фісташки.

Після додавання спецій виходить ще більш оригінальний смак. Особливо добре смакує з пахлавою.

Фото: Сухофрукти, фісташки, прянощі та солодощі доступні для туристів на ринках міста (з особистого архіву)

Я вибрала тур спеціально до сезону збору врожаю фісташок. Тому пахлаву купувала зі свіжої молодої фісташки.

Це найсмачніша пахлава, яку я пробувала!

Фото: У Газіантепі варто спробувати пахлаву і фісташки (колаж РБК-Україна)

До речі, місцеві фісташки, які самі турки називають аntep fıstığı, відомі по всьому світу.

У регіоні знаходиться понад 50 мільйонів фісташкових дерев, від яких отримують найбільше горіхів в країні. Вони мають яскраво-зелений колір і ще цікавіший смак.

Фото: Фісташки - одна з "фішок" міста і всього регіону (з особистого архіву)

Про що варто пам'ятати?

Місцева кухня - гостра. Подібний рівень гостроти я пробувала в штаті Карнатака, Індія. Тому якщо ви не любитель гострого, то варто попередити про це офіціанта.

Фото: Турецькі солодощі на ринку Газіантепа (з особистого архіву)

Але варто пам'ятати, що в місті та в цілому в Месопотамії далеко не скрізь говорять англійською.

Тому рекомендую встановити програму-перекладач на телефон або виписати кілька важливих фраз турецькою мовою.

Фото: Місцеві солодощі з додаванням фісташок (з особистого архіву)

Газіантеп: ринок handmade

Газіантеп - це ще і місто мануфактури. Саме тут на ринку впродовж останніх кількох століть люди роблять вручну посуд, шиють взуття, готують їжу.

Тут панує особливий колорит. Не такий, як на Єгипетському ринку Стамбула. І не такий, як на Гранд базарі. У цьому місці люди досі своїми руками створюють прекрасне.

Фото: У Газіантепі вироби ручної роботи створюють цілими сім'ями, а ремесло передають новим поколінням (з особистого архіву)

Я досі пам'ятаю картину, як в одній з майстерень міста сиділи представники трьох поколінь майстрів – дідусь, син і онук. Онук ще маленький, йому років десять, але вони всі разом вже карбують посуд. В один такт. Найменший ще не встигає за ними, але за поставою видно, що він старається.

Вироби ручної роботи - в сучасному світі це небувала розкіш. А тут ще збереглася історія, і ці речі надзвичайно цінні. Саме звідси, з Газіантепа, вони поїдуть на ринки Туреччини й далі по всьому світу.

Але тут є можливість потиснути руку тому самому майстрові, який зробив цю річ спеціально для вас.

Фото: Турецький чай і кава у ресторанчиках міста (з особистого архіву)

Музей із загадковою мозаїкою

В Газіантепі я відвідала знаменитий в усьому світі музей мозаїки "Зеугма" (Zeugma Mozaik Muzesi). Тут з усієї Туреччини зібрані рідкісні та стародавні зразки таких предметів мистецтва. Музей вважається найбільшим у світі зібранням колекцій римської мозаїки.

Музей - сучасний: тут навіть дітям буде цікаво. Поряд із мозаїкою для діток є інтерактивна гра, де на тлі мозаїки вони ловлять рибки ногами. Зображення з'являється, дитина на нього наступає. У цей час батьки можуть розглянути мозаїки детальніше.

Фото: У знаменитому в усьому світі музей мозаїки "Зеугма" зібрані найцікавіші зразки таких предметів мистецтва (з особистого архіву)

У цьому музеї знаходиться знаменита мозаїка "Циганка". Вчені мистецтвознавці досі сперечаються про те, хто саме зображений на мозаїці.

Так чи інакше, унікальність "Циганки" полягає ще й у тому, як би ви не переміщувалися кімнатою, вона ніби спостерігає за вами.

Фото: Знаменита мозаїка "Циганка" в музеї "Зеугма" (Марина Казкова)

З усіх міст регіону Месопотамії Газіантеп особливо здивував мене своїм духом та колоритом. Рекомендую відвідати його і вам - маса яскравих вражень гарантовані!

А в наступній статті я детальніше розповім про те, які ще цікаві локації Месопотамії варто відвідати під час подорожі регіоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, які кращі страви варто спробувати у подорожі по Україні.

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