Найбільший лоукостер скасовує рейси одразу з двох українських міст: список напрямків

Через низький попит компанія Ryanair неодноразово змінювала розклад польотів в Україну

Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Про це повідомляє Avianews.com.

В умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.

При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.

В авіакомпанії цю ситуацію поки що не коментують.

Фото: Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона (unsplash.com//lucas-davies)

Раніше Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву.

З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

Минулого тижня глава Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий ввезти до України до 20 літаків за умови, що не буде вторгнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни.