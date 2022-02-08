Крупнейший лоукостер отменяет рейсы сразу из двух украинских городов: список направлений

Из-за низкого спроса компания Ryanair неоднократно меняла расписание полетов в Украину

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Об этом сообщает Avianews.com.

В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты, однако впервые продажа была остановлена на все рейсы сразу из двух аэропортов.

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

В авиакомпании данную ситуацию пока не комментируют.

Фото: Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона (unsplash.com//lucas-davies)

Ранее Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.

На прошлой неделе глава Ryanair Майкл О’Лири заявил, что лоукостер готов ввезти в Украину до 20 самолетов при условии, что не будет вторжения.

Напомним, ранее мі писали, что МАУ отменяет рейсы из Украины в популярную у туристов страну.