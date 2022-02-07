До кінця зими. МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни

У компанії зміни у графіку польотів наразі не прокоментували

Авіакомпанія МАУ анонсувала про зупинку рейсів за маршрутом Київ-Рим до кінця зимової навігації. Про це свідчить оновлений розклад авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.

Авіаквитки на цей маршрут можна купити лише на дати з 27 березня. МАУ запланувала п'ять рейсів на тиждень із Києва до Риму в літню навігацію.

Останній регулярний політ цим маршрутом МАУ здійснила в січні. На лютий продаж квитків було відкрито на одиничні рейси, проте зараз бронювання на них недоступне. На сайті авіакомпанії зазначено, що вона здійснить ці поодинокі рейси Київ-Рим 11 та 13 лютого.

МАУ наразі здійснює польоти до Італії за другим маршрутом Київ-Мілан.

Фото: МАУ наразі здійснює польоти до Італії за другим маршрутом Київ-Мілан (unsplash.com/caleb-miller)

У пресслужбі авіаперевізника Avianews.com не прокоментували такі зміни графіка польотів.

У грудні 2021 року МАУ заявила про скорочення польотів до Риму та Мілана через нові карантинні обмеження в Італії. Нові правила заборонили в'їзд у країну навіть вакцинованим туристам з України, що суттєво обмежило попит на польоти до Італії.

Вже наступного дня МАУ передумала скорочувати польоти та заявила, що літатиме чотири рази на тиждень з Києва до Риму і щодня з Києва до Мілана.

Скасування рейсів Київ-Рим — не перше для МАУ в зимову навігацію. У січні МАУ зупинила до березня польоти з Києва до Тбілісі та Афін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста.

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