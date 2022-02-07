ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До кінця зими. МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 15:10
До кінця зими. МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни Фото: Літак компанії МАУ в аеропорту "Бориспіль" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

У компанії зміни у графіку польотів наразі не прокоментували

Авіакомпанія МАУ анонсувала про зупинку рейсів за маршрутом Київ-Рим до кінця зимової навігації. Про це свідчить оновлений розклад авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.

Авіаквитки на цей маршрут можна купити лише на дати з 27 березня. МАУ запланувала п'ять рейсів на тиждень із Києва до Риму в літню навігацію.

Останній регулярний політ цим маршрутом МАУ здійснила в січні. На лютий продаж квитків було відкрито на одиничні рейси, проте зараз бронювання на них недоступне. На сайті авіакомпанії зазначено, що вона здійснить ці поодинокі рейси Київ-Рим 11 та 13 лютого.

МАУ наразі здійснює польоти до Італії за другим маршрутом Київ-Мілан.

До кінця зими. МАУ скасовує рейси з України до популярної у туристів країни

Фото: МАУ наразі здійснює польоти до Італії за другим маршрутом Київ-Мілан (unsplash.com/caleb-miller)

У пресслужбі авіаперевізника Avianews.com не прокоментували такі зміни графіка польотів.

У грудні 2021 року МАУ заявила про скорочення польотів до Риму та Мілана через нові карантинні обмеження в Італії. Нові правила заборонили в'їзд у країну навіть вакцинованим туристам з України, що суттєво обмежило попит на польоти до Італії.

Вже наступного дня МАУ передумала скорочувати польоти та заявила, що літатиме чотири рази на тиждень з Києва до Риму і щодня з Києва до Мілана.

Скасування рейсів Київ-Рим — не перше для МАУ в зимову навігацію. У січні МАУ зупинила до березня польоти з Києва до Тбілісі та Афін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ryanair повністю скасовує всі рейси з популярного українського міста.

Також ми розповідали, як отримати компенсацію за скасований рейс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міжнародні авіалінії України Італія Рим Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору