"Ситуація різко змінюється". Вчений попередив про загрозу для природи Антарктики від надлишку туристів

У Міжнародній асоціації антарктичного та арктичного туризму обговорюють, скільки людей на день можна пускати на певні острови.

Антарктида, найпівденніший і незайманий континент планети, може постраждати від надлишку туристів, які все частіше їдуть до заповідного регіону. Йдеться про загрозу незайманій морській екосистемі, розповідають фахівці ВВС.

Наприклад, негативний вплив на екосистему можуть спричинити немісцеві морські види, які можуть прибути разом із численними кораблями. Вчені визначили, що судна, які заходять до Антарктики, раніше бували у 1500 портів світу. Це означає, що вони можуть привезти живність буквально звідусіль.

"10 сантиметрів ґрунту можуть утворюватися 100 років, а "збити" його чоботями можна за один раз"

У зв'язку з сильним розвитком туризму в Антарктиді за останні роки постало питання, що його необхідно регулювати. Про це розповів у коментарі РБК-Україна Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру.

"Хоча всі відвідування досить цивілізовані, туристи ходять з гідами маршрутами, але там, де стало багато людей, це почало впливати на антарктичні ґрунти, яких там дуже мало і на яких виростає якась зелень. 10 сантиметрів ґрунту можуть утворюватися 100 років, а "збити" її чоботями можна за один раз", - каже біолог.

Тому в Міжнародній асоціації антарктичного та арктичного туризму активно обговорюється питання регулювання, скільки людей на день можна пускати на певні острови.

Мандрівники, які прибувають до Антарктиди, не повинні залишати по собі жодного сміття: воно має вивозитися на тому ж круїзному кораблі, яким прибули гості, каже фахівець.

"Антарктида 30 мільйонів років тому відокремилася від навколишнього світу системою циркумполярних (по колу навколо полюса) холодних течій. Це природний бар'єр, який сильніший за гірські хребти. Подолати цей перебіг для морських істот непросто", – пояснює ізольованість видів учений.

"У найбільш відвідуваному туристами районі глобальне потепління відбувається найшвидшими темпами"

Навіть за останні 200 років кораблі не завозили чужі види, оскільки температура води здебільшого Антарктики – мінус 1,5 – мінус 2 градуси. Тому шансів вижити в істоти з теплих країв небагато.

"Однак за останні десятиліття ситуація почала різко змінюватися. Сьогодні район Антарктичного півострова, найбільш відвідуваний туристами – це регіон планети, де глобальне потепління відбувається найшвидшими темпами. Якщо в Україні середня річна температура за останні десятиліття піднялася на 1 градус, то в Антарктиці – на 3 градуси”, – розповідає Євген Дикий.

Фото: Загроза екосистемі Антарктики від туристів (unsplash.com/derek-oyen)

Тому води можуть настільки швидко потепліти, що через якийсь час там почнуть виживати організми з помірних широт.

"Один такий випадок ми вже маємо – уздовж Антарктичного півострова масово поширюється один із видів великих крабів - близьких родичів камчатських крабів - що жили поруч, але не перетинають холодну течію. А оскільки це великий хижак, це призводить до розбудови всієї екосистеми", – звертає увагу експерт.

Він додає, що в Антарктиді ще не сталося страшних біологічних інвазій, які повністю змінили екосистему, внаслідок чого тварини в Антарктиді можуть почати гинути з голоду.

Така інвазія сталася у Чорному морі у 1980-х роках: після вселення чужорідного виду реброплавів (схожі на медуз, живуть у північній Атлантиці – ред.) з баластних вод кораблів, улови основної чорноморської риби хамси впали у 15 разів.

"На щастя, зараз діють дуже жорсткі правила щодо баластних вод, а саме вони були механізмом, через який завезли близько 90% інвазивних видів у різних морях у 20 столітті. Їх зливати не можна", – зазначає Дикий.

Залишається лише один шлях перевезення організмів – обростання на корпусах, тому це найменший набір видів.

Він вважає: логічним кроком було б запровадити регуляцію, що коли круїзний лайнер приходить працювати на південь, зробити обов'язковою процедурою очищення корпусу – для цього достатньо найняти місцевих водолазів, пропонує рішення спеціаліст.

Зазначимо, раніше ми писали, як розвивається туризм в Антарктиді та чи вплине надлишок гостей на екосистему.