Цілорічний спа-курорт. Тисячі туристів їдуть узимку до нетипового турецького міста

Скільки коштує відпочинок на гарячих джерелах Ялова в Туреччині, які минулого року відвідали півмільйона гостей
У турецькому місті Ялова розташовані гарячі джерела — один з найвідоміших напрямків для термального туризму країни, які користуються величезною популярністю у мешканців міста та туристів.
Так, гарячі джерела в Ялові у 2021 році відвідали близько 500 000 туристів, зокрема 120 000 туристів зі США, Німеччини, Ірану, Португалії, Швейцарії, Греції, всупереч COVID-19, повідомляє Dailysabah.com.
У розмові з агентством Anadolu (AA) заступник начальника підприємства термальних гарячих джерел Міністерства охорони здоров'я Юміт Гюрбюзоглу сказав, що Ялова фаворит у туристів.
Гостям подобається атмосфера як самого міста, так і гарячі джерела, що розслабляючи спа-процедури та унікальна природа. Сюди приїжджають у будь-яку пору року.
"Також багато людей приїжджають сюди зі Стамбула на день. Вони гуляють на природі та користуються термальними басейнами", — йдеться у повідомленні.
Місто Ялова (Yalova) розташоване на березі затоки Ізміт, близько 80 км від Стамбула. Місту понад 5000 років. Зараз тут вирощують квіти для ландшафтного дизайну та фрукти — найсмачніші ківі у Туреччині продають тут.
Взимку сюди приїжджають у терми, а влітку на узбережжі Мармурового моря (Marmara Denizi). Крім спа-курорту, у місті є затишні кафе, кілька пляжів та аквапарк.
У місті є два пляжі: центральний міський – піщаний, але море біля нього не дуже чисте, і платний пляж Yalova Plaji з гарною інфраструктурою, тихий та спокійний.
За пів години від Ялова розташований аквапарк "Акваленд". Є джакузі, кав'ярні, школа плавання, гірки та басейни, шезлонги, СПА-центр.
Сучасний термальний курорт Ялова розташований у гірській ущелині, в селищі Гекчедер, за 14 км від міста. У давнину тут було містечко Піфія. У XX столітті хімічний аналіз вод показав їхній корисний склад — тоді й почався розквіт території: тут почали будувати вілли та відкривати лікарні.
Місцева вода має нагороду конкурсу термальних вод, який проводили раніше у Римі. Температура у джерелі досягає 60°С, а вода у басейн та ванни вода подається за нормальної температури близько 40°С.
До комплексу входять:
Процедура оздоровчих купань складається з кількох етапів: відвідування хамама Куршунлу, занурення у крижану ванну, розслаблення у закритому гарячому басейні, плавання у відкритому термальному басейні. Усі етапи можна пройти у головному будинку з купальнями.
Хамам Куршунлу побудований за Візантійської імперії. У стіни лазні вмонтовані стели із зображеннями Геркулеса, бога здоров'я Асклеопіса та німф - парфумів гарячої води. Хамам зроблений у вигляді фінської лазні з басейном та сауною.
Час роботи: з 07:30 до 22:30 будь-якої пори року.
Вартість відвідування основних купалень, хамаму та відкритого басейну 90 хвилин: у вихідні 88 турецьких лір, будні – 64 турецьких лір (187/136 грн, залежно від курсу валюти) для дорослого, для дітей у вихідні – 71 турецьких лір та будні 48 турецьких лір (151/102 грн). Масаж та скраб оплачуються додатково.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує провести зимову відпустку на термальних курортах Туреччини.