Круглогодичный спа-курорт. Тысячи туристов едут зимой в нетипичный турецкий город

В турецком в городе Ялова расположены горячие источники - одно из самых известных направлений для термального туризма страны, которые пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов.

Так, горячие источники в Ялове в 2021 году посетили около 500 000 туристов, в том числе 120 000 туристов из США, Германии, Ирана, Португалии, Швейцарии, Греции, несмотря на COVID-19, сообщает Dailysabah.com.

В беседе с агентством Anadolu (AA) заместитель начальника предприятия термальных горячих источников Министерства здравоохранения Юмит Гюрбюзоглу сказал, что Ялова является у туристов особым фаворитом.

Гостям нравится атмосфера как самого города, так и горячие источники, расслабляющие спа-процедуры и уникальная природа. Сюда приезжают в любое время года.

"Также много людей приезжают сюда из Стамбула на день. Они гуляют на природе и пользуются термальными бассейнами", — говорится в сообщении.

Пляжи на берегу залива. Чем интересен город Ялова

Город Ялова (Yalova) расположен на берегу залива Измит, около 80 км от Стамбула. Городу более 5000 лет. Сейчас тут выращивают цветы для ландшафтного дизайна и фрукты — самые вкусные киви в Турции продают здесь.

Зимой сюда приезжают в термы, а летом — на побережье Мраморного моря (Marmara Denizi). Кроме спа-курорта, в городе есть уютные кафе, несколько пляжей и аквапарк.

В городе есть два пляжа: центральный городской — песчаный, но море возле него не очень чистое, и платный пляж Yalova Plaji с хорошей инфраструктурой, тихий и спокойный.

В получасе езды от Ялова находится аквапарк "Акваленд". Есть джакузи, кафе, школа плавания, горки и бассейны, шезлонги, СПА-центр.

Термальный курорт в горном ущелье

Современный термальный курорт Ялова расположен в горном ущелье, в поселке Гекчедере, в 14 км от города. В древности тут был городок Пифия. В XX веке химический анализ вод показал их полезный состав — тогда и начался расцвет территории: здесь начали строить виллы и открывать лечебницы.

Местная вода имеет награду конкурса термальных вод, который проводили раньше в Риме. Температура в источнике достигает 60°С, а вода в бассейн и ванны вода подается при температуре около 40 °С.

В комплекс входят:

отель Чамлык (Çamlık Otel);

отель Чинар (Çinar Otel);

термальный отель (Termal Otel);

закрытый бассейн с горячей водой;

турецкий хаммам;

открытый бассейн с минеральной водой;

теннисный корт;

кафе-бар;

магазины;

площадки для волейбола и баскетбола;

в отдельных зданиях есть сауна-хаммам Куршунлу (Kurşunlu Banyo), ванна Валиде (Valide Banyo), Султанские ванны (Sultan Banyo).

Как проходят процедуры оздоровительных купаний

Процедура оздоровительных купаний состоит из нескольких этапов: посещение хаммама Куршунлу, окунание в ледяную ванну, расслабление в закрытом горячем бассейне, плавание в открытом термальном бассейне. Все этапы можно пройти в главном здании с купальнями.

Хаммам Куршунлу построен при Византийской империи. В стены бани вмонтированны стелы с изображениями Геркулеса, бога здоровья Асклеописа и нимф — духов горячей воды. Хаммам сделан в виде финской бани с бассейном и сауной.

Стоимость и график работы термальных источников Ялова

Время работы: с 07:30 до 22:30 в любое время года.

Стоимость посещения основных купален, хаммама и открытого бассейна 90 хвилин: в выходные 88 турецких лир, будни - 64 турецких лир (187/136 грн, в зависимости от курса валюты) для взрослого, для детей в выходные – 71 турецких лир и будни 48 турецких лир (151/102 грн). Массаж и скраб оплачиваются дополнительно.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит провести зимний отпуск на термальных курортах Турции.