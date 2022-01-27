Круглогодичный спа-курорт. Тысячи туристов едут зимой в нетипичный турецкий город

Сколько стоит отдых на горячих источниках Ялова в Турции, которые в прошлом году посетили полмиллиона гостей
В турецком в городе Ялова расположены горячие источники - одно из самых известных направлений для термального туризма страны, которые пользуются огромной популярностью у местных жителей и туристов.
Так, горячие источники в Ялове в 2021 году посетили около 500 000 туристов, в том числе 120 000 туристов из США, Германии, Ирана, Португалии, Швейцарии, Греции, несмотря на COVID-19, сообщает Dailysabah.com.
В беседе с агентством Anadolu (AA) заместитель начальника предприятия термальных горячих источников Министерства здравоохранения Юмит Гюрбюзоглу сказал, что Ялова является у туристов особым фаворитом.
Гостям нравится атмосфера как самого города, так и горячие источники, расслабляющие спа-процедуры и уникальная природа. Сюда приезжают в любое время года.
"Также много людей приезжают сюда из Стамбула на день. Они гуляют на природе и пользуются термальными бассейнами", — говорится в сообщении.
Город Ялова (Yalova) расположен на берегу залива Измит, около 80 км от Стамбула. Городу более 5000 лет. Сейчас тут выращивают цветы для ландшафтного дизайна и фрукты — самые вкусные киви в Турции продают здесь.
Зимой сюда приезжают в термы, а летом — на побережье Мраморного моря (Marmara Denizi). Кроме спа-курорта, в городе есть уютные кафе, несколько пляжей и аквапарк.
В городе есть два пляжа: центральный городской — песчаный, но море возле него не очень чистое, и платный пляж Yalova Plaji с хорошей инфраструктурой, тихий и спокойный.
В получасе езды от Ялова находится аквапарк "Акваленд". Есть джакузи, кафе, школа плавания, горки и бассейны, шезлонги, СПА-центр.
Современный термальный курорт Ялова расположен в горном ущелье, в поселке Гекчедере, в 14 км от города. В древности тут был городок Пифия. В XX веке химический анализ вод показал их полезный состав — тогда и начался расцвет территории: здесь начали строить виллы и открывать лечебницы.
Местная вода имеет награду конкурса термальных вод, который проводили раньше в Риме. Температура в источнике достигает 60°С, а вода в бассейн и ванны вода подается при температуре около 40 °С.
В комплекс входят:
Процедура оздоровительных купаний состоит из нескольких этапов: посещение хаммама Куршунлу, окунание в ледяную ванну, расслабление в закрытом горячем бассейне, плавание в открытом термальном бассейне. Все этапы можно пройти в главном здании с купальнями.
Хаммам Куршунлу построен при Византийской империи. В стены бани вмонтированны стелы с изображениями Геркулеса, бога здоровья Асклеописа и нимф — духов горячей воды. Хаммам сделан в виде финской бани с бассейном и сауной.
Время работы: с 07:30 до 22:30 в любое время года.
Стоимость посещения основных купален, хаммама и открытого бассейна 90 хвилин: в выходные 88 турецких лир, будни - 64 турецких лир (187/136 грн, в зависимости от курса валюты) для взрослого, для детей в выходные – 71 турецких лир и будни 48 турецких лир (151/102 грн). Массаж и скраб оплачиваются дополнительно.
Напомним, ранее мы писали, сколько стоит провести зимний отпуск на термальных курортах Турции.