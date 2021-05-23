ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кристали, підземні озера та галереї: що подивитись у незвичній локації на Терпопільщині

Новость на русском →
Неділя 23 травня 2021 16:20
Кристали, підземні озера та галереї: що подивитись у незвичній локації на Терпопільщині Фото: Оптимістична печера (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Чим дивує найдовша у світі гіпсова печера

Подорож вихідного дня по Україні може стати особливо цікавим, якщо побувати в цікавих місцях на природі, і заодно - дослідити незвідане.

Не обов'язково їхати в далекі країни, аби побачити печери, наче з фільмів. Одна із найкрасивіших печер світу знаходиться в Україні. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, як найдовша у Євразії та п'ята за довжиною серед печер планети.

Розташована вона неподалік від села Королівка Борщівського району на Тернопільщині.

Печера була знайдена випадково. В 1965 році, коли вчені досліджували печеру Вітрова неподалік, місцеві хлопчики показали спелеологам струмок, який зникав під землею. Вчені зацікавились цим місцем, але провести розкопки тоді не вдалося.

Кристали, підземні озера та галереї: що подивитись у незвичній локації на ТерпопільщиніФото: Оптимістична печера (facebook.com/Cave.Optimistic)

Однак дослідники повернулися на це місце через рік та відкрили печеру. Вони очікували, що її довжина не більша за три кілометри.

Але станом на зараз встановлено, що сумарна довжина ходів у ній становить понад 260 кілометри, а вся її площа сягає 2 гектарів. Ходи залягають на глибині близько 20 метрів від поверхні.

Печера з підземними озерами та "кристалами"

Кажуть, що дослідників, які вивчали цю печеру, колеги прозвали "оптимістами". Адже багато хто не вірив, що дослідити печеру можна так швидко. Проте вчені не здавалися, і зараз в Україні є цікавий туристичний обєкт, який щороку відвідує багато туристів. Проте печера вивчена не до кінця, і деякі її курочки ще належить відкрити науковцям.

Печера складається із 15 районів, які з'єднані між собою одним, або кількома ходами.

Найкрасивішими галереями вважаються: Караганда, Золотий Полоз, Чумацький Шлях. А найкрасивішим районом вважається "Заозерний".

Кристали, підземні озера та галереї: що подивитись у незвичній локації на ТерпопільщиніФото: Тут на туристів чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами" (facebook.com/Cave.Optimistic)

Але щоб його дістатися, потрібно подолати близько 5 кілометрів пішки, тому такий похід вважають підходящим для витривалих мандрівників.

Печера також має підземні озера з незвичними назвами - Частинка Бога Мрія, П'ятикутне, Пермське, Фріке та інші. Також тут є природне диво – скупчення кристаликів гіпсу, які називають "печерним снігом".

До речі, тут не завжди вдається іти в повний зріст, а ще потрібно подолати великий завал у залі "Аква-Віта". Та сміливців, які сюди дістануться, чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами".

Відвідати печеру можна, замовивши екскурсію в однієї з туристичних компаній. Є різні тури за складністю: простий триває всього пару годин, "середній" - близько чотирьох годин. Також є екстремальні тури, які можуть тривати набагато довше. Ціни за екскурсії стартують від 500 гривень.

Відео: Оптимістична печера - найбільша гіпсове підземелля світу (YouTube.com/Туризм и путешествия)

Нагадаємо, раніше ми писали, куди поїхати у Львівській області для знайомства з регіоном.

Також повідомлялося, де відпочити на морі в Україні з сервісом не гірше закордонного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Відпочинок в Україні Тернопольская область отдых путешествие
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Встигніть побачити. Мальовничі квіткові поля України для травневого вікенду
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогер
Вадим Івлєв
Свій "Стоунхендж" та незвичні традиції: чим дивує мандрівників острів у Тихому океані
Вадим Івлєв
мандрівник
Ігор Чава
Ідеальний маршрут на вікенд: локації Львівської області для знайомства з регіоном
Ігор Чава
аналітик "Агентства туристичних ініціатив"
Марина Казакова
Не тільки all inclusive: як не помилитися у виборі харчування на курорті
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Всі точки зору