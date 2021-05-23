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Кристаллы, подземные озера и галереи: что посмотреть в необычной локации на Тернопольщине

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Воскресенье 23 мая 2021 16:20
Кристаллы, подземные озера и галереи: что посмотреть в необычной локации на Тернопольщине Фото: Оптимистическая пещера (коллаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Чем удивляет самая длинная в мире гипсовая пещера

Путешествие выходного дня по Украине может стать особенно интересным, если побывать в интересных местах на природе, и заодно - исследовать неизведанное.

Необязательно ехать в далекие страны, чтобы увидеть пещеры, словно из фильмов. Одна из самых красивых пещер мира находится в Украине. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, как самая длинная в Евразии и пятая по длине среди пещер планеты.

Расположена она недалеко от села Королевка Борщевского района на Тернопольщине.

Пещера была найдена случайно. В 1965 году, когда ученые исследовали пещеру Ветровая неподалеку, местные ребята показали спелеологам ручей, который исчезал под землей. Ученые заинтересовались этим местом, но провести раскопки тогда не удалось.

Кристаллы, подземные озера и галереи: что посмотреть в необычной локации на ТернопольщинеФото: Оптимистическая пещера (facebook.com/Cave.Optimistic)

Однако исследователи вернулись на это место через год и открыли пещеру. Они ожидали, что ее длина составляет не более трех километров.

Но по состоянию на сейчас установлено, что суммарная длина ходов в ней составляет более 260 километров, а вся ее площадь достигает 2 гектаров. Ходы залегают на глубине около 20 метров от поверхности.

Пещера с подземными озерами и "кристаллами"

Говорят, что исследователей, которые изучали эту пещеру, коллеги прозвали "оптимистами". Ведь многие не верили, что исследовать пещеру можно так быстро. Но ученые не сдавались, и сейчас в Украине есть интересный туристический объект, который ежегодно посещает много туристов. Однако пещера не изучена до конца, и некоторые ее курочки еще предстоит открыть ученым.

Пещера состоит из 15 районов, которые объединены между собой одним или несколькими ходами.

Самыми красивыми галереями считаются: Караганда, Золотой Полоз, Млечный Путь. А самым красивым районом считается "Заозерный".

Кристаллы, подземные озера и галереи: что посмотреть в необычной локации на ТернопольщинеФото: Здесь туристов ждут грандиозные залы и разноцветные стены, покрытые "кристаллами" (facebook.com/Cave.Optimistic)

Но чтобы к нему добраться, нужно преодолеть около 5 километров пешком, поэтому такой поход считают подходящим для выносливых путешественников.

В пещере также есть подземные озера с необычными названиями - Частица Бога Мечта, Пятиугольное, Пермское, Фрике и другие. Также здесь есть природное чудо – скопления кристаллов гипса, которые называют "пещерным снегом".

Кстати, здесь не всегда удается идти в полный рост, а еще нужно преодолеть большой завал в зале "Аква-Вита". Но смельчаков, которые сюда доберутся, ждут грандиозные залы и разноцветные стены, покрытые "кристаллами".

Посетить пещеру можно, заказав экскурсию у одной из туристических компаний. Есть разные туры по сложности: простой длится всего пару часов, "средний" - около четырех часов. Также есть экстремальные туры, которые могут длиться гораздо дольше. Цены за экскурсии стартуют от 500 гривен.

Видео: Оптимистическая пещера - самое большое гипсовое подземелье мира (YouTube.com/Туризм и путешествия)

Напомним, ранее мы писали, куда поехать во Львовской области для знакомства с регионом.

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