Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Що подивитися та куди поїхати: путівник по основних локаціях

Ось вже правду кажуть, що починаємо цінувати те що мали, коли втрачаємо. Цілий сезон наші туристи не відпочивали в Греції. І з листів, розмов, соціальних мереж видно, як сильна любов наших туристів до Греції, її морів, гостинності та кухні.

У цьому сезоні для відвідування Греції українськими туристами досить здати ПЛР-тест і заповнити онлайн-анкету. У цю колоритну країну вже активно проходять рейси з України. Сьогодні поговоримо про прекрасний грецький півострів Пелопоннес і про те, чому там варто побувати.

Півострів Пелопоннес: "інструкція із застосування"

Пелопоннес - півострів на півдні Греції, з'єднаний з основною частиною Балканського півострова Коринфським перешийком. Перший рейс з України на цей півострів після відкриття кордонів країни відбувся 26 червня.

Літати в цю мальовничу локацію можна буде щосуботи. Аеропорт Араксос знаходиться в північній частині острова поруч з містом Патра.

Чому ж Пелопоннес, чим він відрізняється від інших грецьких місць відпочинку? Причин багато. Назву три основних.

Фото: Чиста вода біля берегів півострова (unsplash.com/paris-papavlasopoulos)

По-перше, на півострові ви знайдете кращі пляжі Греції з плавним входом в море, що прекрасно для відпочинку пар з дітьми.

По-друге, тут сконцентровано понад 70% всіх екскурсійних програм Греції. Ось вже де роздолля для пізнання і споглядання місцевих пам'яток.

По-третє, тут розташовано ключове історичне місце - Олімпія, яку обов'язково варто побачити. Там багато століть тому вперше стартували перші Олімпійські ігри.

Місце, де почалися Олімпійські ігри

Все зародилося саме на Пелопоннесі. Приблизно 3000 років тому.

Фото: Олімпійський вогонь (TPG)

Спочатку ігри були присвячені Зевсу Олімпійському. На момент проведення Ігор припинялися всі битви й війни.

До речі, тут же знаходився і Храм Зевса. Як пам'ятаємо з давньої історії, він належав до списку Семи чудес світу. Прекрасні місця за своєю значимістю та енергетиці. Хочеться, щоб якомога більше батьків з дітками відвідували подібні місця, знайомлячись з давньою і значущою сьогодні культурою.

Острів Занкіф та візантійська фортеця Монемвасія

Навпроти порту Кіліні на заході Пелопоннесу є маленький, але дуже привабливий острів Закінф. Всього за півтори години на кораблі ви доберетеся до цього острова і зможете споглядати красу. Зокрема, відвідайте красиве місце - візитну картку острова - бухту Наваріо.

Не менш красиве місце - Монемвасія. Це візантійська фортеця і село в Греції. Розташовується на однойменному острові, з'єднаному вузькою дамбою з Пелопоннесом.

До неї ближче дістатися, якщо будете відпочивати в одному з готелів в південній частині півострова Коста Наваріно, який заслужив любов і прихильність туристів з різних країн.

Фото: Монемвасія - фортеця і село у південній частині півострову на узбережжі Егейське море (wikipedia.org)

Монемвасія підкорить, здивує і закохає в себе. Ви немов побуваєте в старій візантійській казці. Тут жили заможні візантійці та довгий час торгували вином, залишили після себе прекрасні будівлі та церкви, хоча добре збереглася до наших днів Церква Святої Софії.

Палея Монемвасія - це фортеця і прилегле місто. До слова, розміститися у вас буде де - заповзятливі греки перетворили приблизно 800 будинків цієї місцевості на затишні готелі, таверни й ресторани.

Стародавні Мікени та перша столиця Греції

Продовжувати говорити про Пелопоннес можна довго. Варто згадати стародавні Мікени.

Їх сам Гомер називав "златобагатими", підкреслюючи тим самим незліченні багатства і могутність міста. Воно у XVII столітті до нашої ери був столицею однієї з держав Південної Греції.

Фото: Мікени - археологічна пам'ятка недалеко від Мікінеса в Арголіді, на північному сході Пелопоннесу (unsplash.com/victor-malyushev)

Також варто побачити Нафпліон - першу столицю незалежної Греції. Це місто, яке чотири століття було під турецьким ярмом, але змогло зберегти свою автентичність. Сьогодні це один з найбільш харизматичних і мальовничих грецьких міст, де переплітаються сліди різних культур і архітектур - грецької, венеціанської, османської.

Перебуваючи на Пелопоннесі, варто взяти машину в оренду. І проїхати по ному (адміністративному району - ред.) Лаконія, столицею якої є знаменита Спарта. Тут ви точно згадаєте, що саме в Лаконії здавна жили люди, які у своїх висловлюваннях були дуже короткими та лаконічними. Звідси й пішло поняття "лаконічність".

Фото: Архітектура Нафпліона (unsplash.com/despina-galani)

Класичний приклад лаконічності спартанців пов'язаний з відповіддю на лист царя Македонії Філіпа II, відомому завойовнику:

"раджу вам здатися негайно, тому що якщо моя армія увійде у ваші землі, то я знищу ваші сади, поневолю людей і зруйную місто".

На це спартанці відповіли одним словом: "якщо".

В цілому Пелопоннес ідеально підійде для тих, хто хотів би відпочити й одночасно поповнюватися знаннями і яскравими враженнями. Тут на вас чекає казковий відпочинок з прекрасним морем, величезною кількістю археологічних пам'яток, природною красою і прекрасною готельною базою.



Фото: Один з готелів на Пелопоннесі (booking.com)

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни відкриті для українців цього літа.

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