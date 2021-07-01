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Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

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Четвер 01 липня 2021 13:10
Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції Фото: Відпочинок на Пелопоннесі в Греції (unsplash.com/george-girnas)
Автор: Лілія Єлагіна

Що подивитися та куди поїхати: путівник по основних локаціях

Ось вже правду кажуть, що починаємо цінувати те що мали, коли втрачаємо. Цілий сезон наші туристи не відпочивали в Греції. І з листів, розмов, соціальних мереж видно, як сильна любов наших туристів до Греції, її морів, гостинності та кухні.

У цьому сезоні для відвідування Греції українськими туристами досить здати ПЛР-тест і заповнити онлайн-анкету. У цю колоритну країну вже активно проходять рейси з України. Сьогодні поговоримо про прекрасний грецький півострів Пелопоннес і про те, чому там варто побувати.

Півострів Пелопоннес: "інструкція із застосування"

Пелопоннес - півострів на півдні Греції, з'єднаний з основною частиною Балканського півострова Коринфським перешийком. Перший рейс з України на цей півострів після відкриття кордонів країни відбувся 26 червня.

Літати в цю мальовничу локацію можна буде щосуботи. Аеропорт Араксос знаходиться в північній частині острова поруч з містом Патра.

Чому ж Пелопоннес, чим він відрізняється від інших грецьких місць відпочинку? Причин багато. Назву три основних.

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Фото: Чиста вода біля берегів півострова (unsplash.com/paris-papavlasopoulos)

По-перше, на півострові ви знайдете кращі пляжі Греції з плавним входом в море, що прекрасно для відпочинку пар з дітьми.

По-друге, тут сконцентровано понад 70% всіх екскурсійних програм Греції. Ось вже де роздолля для пізнання і споглядання місцевих пам'яток.

По-третє, тут розташовано ключове історичне місце - Олімпія, яку обов'язково варто побачити. Там багато століть тому вперше стартували перші Олімпійські ігри.

Місце, де почалися Олімпійські ігри

Все зародилося саме на Пелопоннесі. Приблизно 3000 років тому.

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Фото: Олімпійський вогонь (TPG)

Спочатку ігри були присвячені Зевсу Олімпійському. На момент проведення Ігор припинялися всі битви й війни.

До речі, тут же знаходився і Храм Зевса. Як пам'ятаємо з давньої історії, він належав до списку Семи чудес світу. Прекрасні місця за своєю значимістю та енергетиці. Хочеться, щоб якомога більше батьків з дітками відвідували подібні місця, знайомлячись з давньою і значущою сьогодні культурою.

Острів Занкіф та візантійська фортеця Монемвасія

Навпроти порту Кіліні на заході Пелопоннесу є маленький, але дуже привабливий острів Закінф. Всього за півтори години на кораблі ви доберетеся до цього острова і зможете споглядати красу. Зокрема, відвідайте красиве місце - візитну картку острова - бухту Наваріо.

Не менш красиве місце - Монемвасія. Це візантійська фортеця і село в Греції. Розташовується на однойменному острові, з'єднаному вузькою дамбою з Пелопоннесом.

До неї ближче дістатися, якщо будете відпочивати в одному з готелів в південній частині півострова Коста Наваріно, який заслужив любов і прихильність туристів з різних країн.

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Фото: Монемвасія - фортеця і село у південній частині півострову на узбережжі Егейське море (wikipedia.org)

Монемвасія підкорить, здивує і закохає в себе. Ви немов побуваєте в старій візантійській казці. Тут жили заможні візантійці та довгий час торгували вином, залишили після себе прекрасні будівлі та церкви, хоча добре збереглася до наших днів Церква Святої Софії.

Палея Монемвасія - це фортеця і прилегле місто. До слова, розміститися у вас буде де - заповзятливі греки перетворили приблизно 800 будинків цієї місцевості на затишні готелі, таверни й ресторани.

Стародавні Мікени та перша столиця Греції

Продовжувати говорити про Пелопоннес можна довго. Варто згадати стародавні Мікени.

Їх сам Гомер називав "златобагатими", підкреслюючи тим самим незліченні багатства і могутність міста. Воно у XVII столітті до нашої ери був столицею однієї з держав Південної Греції.

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Фото: Мікени - археологічна пам'ятка недалеко від Мікінеса в Арголіді, на північному сході Пелопоннесу (unsplash.com/victor-malyushev)

Також варто побачити Нафпліон - першу столицю незалежної Греції. Це місто, яке чотири століття було під турецьким ярмом, але змогло зберегти свою автентичність. Сьогодні це один з найбільш харизматичних і мальовничих грецьких міст, де переплітаються сліди різних культур і архітектур - грецької, венеціанської, османської.

Перебуваючи на Пелопоннесі, варто взяти машину в оренду. І проїхати по ному (адміністративному району - ред.) Лаконія, столицею якої є знаменита Спарта. Тут ви точно згадаєте, що саме в Лаконії здавна жили люди, які у своїх висловлюваннях були дуже короткими та лаконічними. Звідси й пішло поняття "лаконічність".

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції

Фото: Архітектура Нафпліона (unsplash.com/despina-galani)

Класичний приклад лаконічності спартанців пов'язаний з відповіддю на лист царя Македонії Філіпа II, відомому завойовнику:

"раджу вам здатися негайно, тому що якщо моя армія увійде у ваші землі, то я знищу ваші сади, поневолю людей і зруйную місто".

На це спартанці відповіли одним словом: "якщо".

В цілому Пелопоннес ідеально підійде для тих, хто хотів би відпочити й одночасно поповнюватися знаннями і яскравими враженнями. Тут на вас чекає казковий відпочинок з прекрасним морем, величезною кількістю археологічних пам'яток, природною красою і прекрасною готельною базою.

Фортеці, бухти та кращі пляжі: чому варто побувати на півострові Пелопоннес у Греції
Фото: Один з готелів на Пелопоннесі (booking.com)

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни відкриті для українців цього літа.

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