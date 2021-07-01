Крепости, бухты и лучшие пляжи: почему стоит побывать на полуострове Пелопоннес в Греции

Что посмотреть и куда поехать: путеводитель по основным локациям

Вот уж правду говорят, что начинаем ценить то что имели, когда теряем. Целый сезон наши туристы не отдыхали в Греции. И из писем, разговоров, социальных сетей видно, как сильна любовь наших туристов к Греции, ее морям, гостеприимству и кухне.

В этом сезоне для посещения Греции украинскими туристами достаточно сдать ПЦР-тест и заполнить онлайн-анкету. В эту колоритную страну уже активно проходят рейсы из Украины. Сегодня поговорим о прекрасном греческом полуострове Пелопоннес и о том, почему там стоит побывать.

Полуостров Пелопоннес: "инструкция по применению"

Пелопоннес - полуостров на юге Греции, соединен с основной частью Балканского полуострова Коринфским перешейком. Первый рейс из Украины на этот полуостров после открытия границ страны состоялся 26 июня.

Летать в эту живописную локацию можно будет каждую субботу. Аэропорт Араксос находится в северной части острова рядом с городом Патра.

Почему же Пелопоннес, чем он отличается от других греческих мест отдыха? Причин много. Назову три основных.

Фото: Чистая вода у берегов полуострова (unsplash.com/paris-papavlasopoulos)

Во-первых, на полуострове вы найдете лучшие пляжи Греции с плавным входом в море, что прекрасно для отдыха пар с детьми.

Во-вторых, здесь сконцентрировано более 70% всех экскурсионных программ Греции. Вот уж где раздолье для познания и созерцания местных достопримечательностей.

В-третьих, здесь расположено ключевое историческое место - Олимпия, которую обязательно стоит увидеть. Там много веков назад впервые стартовали первые Олимпийские игры.

Место, где начались Олимпийские игры

Все зародилось именно на Пелопоннесе. Примерно 3000 лет назад.

Фото: Олимпийский огонь (TPG)

Изначально игры были посвящены Зевсу Олимпийскому. На момент проведения Игр прекращались все битвы и сражения.

Кстати, здесь же находился и Храм Зевса. Как помним из древней истории, он относился к списку Семи чудес света. Прекрасные места по своей значимости и энергетике. Хочется, чтобы как можно больше родителей с детками посещали подобные места, знакомясь с давней и значимой сегодня культурой.

Остров Занкиф и византийская крепость Монемвасия

Напротив порта Килини на западе Пелопоннеса есть маленький, но очень привлекательный остров Закинф. Всего за полтора часа на корабле вы доберетесь до этого острова и сможете созерцать красоту. В частности, посетите красивое место - визитную карточку острова - бухту Наварио.

Не менее красивое место - Монемвасия. Это византийская крепость и деревня в Греции. Располагается на одноименном острове, соединенном узкой дамбой с Пелопоннесом.

К ней ближе добраться, если будете отдыхать в одном из отелей в южной части полуострова Коста Наварино, заслужившем любовь и привязанность туристов из разных стран.

Фото: Монемвасия - крепость и деревня в южной части полуострова на побережье Эгейского моря (wikipedia.org)

Монемвасия покорит, удивит и влюбит в себя. Вы словно побываете в старой византийской сказке. Здесь жили зажиточные византийцы и долгое время торговали вином, оставили после себя прекрасные здания и церкви, хотя хорошо сохранилась до наших дней церковь Святой Софии.

Палея Монемвасия - это крепость и прилегающий город. К слову, разместиться у вас будет где - предприимчивые греки превратили примерно 800 домов этой местности в уютные гостиницы, таверны и рестораны.

Древние микены и первая столица Греции

Продолжать говорить о Пелопоннесе можно долго. Стоит упомянуть древние Микены.

Их сам Гомер называл "златообильными", подчеркивая тем самым несметные богатства и могущество города. Он в XVII веке до нашей эры был столицей одного из государств южной Греции.

Фото: Микены - археологический памятник недалеко от Микинеса в Арголиде, на северо-востоке Пелопоннеса (unsplash.com/victor-malyushev)

Также стоит увидеть Нафплион - первую столицу независимой Греции. Это город, который четыре столетия был под турецким игом, но смог сохранить свою аутентичность. Сегодня это один из самых харизматичных и живописных греческих городов, где переплетаются следы разных культур и архитектур - греческой, венецианской, османской.

Будучи на Пелопоннесе, стоит взять машину в аренду. И проехать по ному (административному району - ред.) Лакония, столицей которой является знаменитая Спарта. Здесь вы точно вспомните, что именно в Лаконии издавна жили люди, которые в своих высказываниях были очень краткими и лаконичными. Отсюда и пошло понятие "лаконичность".

Фото: Архитектура Нафплиона (unsplash.com/despina-galani)

Классический пример лаконичности спартанцев связан с ответом на письмо царя Македонии Филлипа II, известному завоевателю:

"Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдет в ваши земли, то я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город".

На это спартанцы ответили одним словом: "если".

В целом Пелопоннес идеально подойдет для тех, кто хотел бы отдохнуть и одновременно пополняться знаниями и яркими впечатлениями. Здесь вас ждет сказочный отдых с прекрасным морем, огромным количеством археологических достопримечательностей, природной красотой и прекрасной отельной базой.



Фото: Один из отелей на Пелопоннесе (booking.com)

Напомним, ранее мы писали, какие страны открыты для украинцев этим летом.

Также сообщалось, чего ждать украинцам от отдыха на Кипре.