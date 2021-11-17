Фортеця біблійних часів. В Ізраїлі археологи виявили знакову споруду з історії Хануки

Напередодні свята в країні розповіли про знахідки віком 2100 років
В Ізраїлі виявили фортецю "біблійних часів", яка була спалена під час повстання проти елліністів. Стародавні руїни є "матеріальним свідченням" історії Хануки, повідомляє The Times of Israel.
Це свято на честь перемоги євреїв над еллінами в 2 столітті до нашої ери і дива незгаслого вогню під час освячення єрусалимського храму в цьому році буде відзначатися з 28 листопада.
Під час розкопок оборонної споруди в Лахіському лісі знайшли зброю, монети, а також згорілі дерев'яні балки. Всього в стародавньому шарі історичної точки виявили сотні артефактів знакового періоду історії.
Залишки стін є частиною укріпленої лінії, побудованої елліністською армією для захисту міста від нападу Хасмонеїв, які очолили єврейське повстання.
Відео: Руїни елліністичної фортеці в Лахіському лісі (facebook.com/Israel Antiquities Authority)
Про відкриття в Лахіському лісі Управління старожитностей Ізраїлю оголосило у вівторок, 16 листопада, напередодні свята Хануки.
"Місце розкопок є очевидним свідченням ханукальних історій. Схоже, що ми виявили будівлю, яка була частиною укріпленої лінії, зведеної командирами еллінської армії для захисту великого елліністичного міста Мареша від нападу Хасмонеїв", - йдеться в заяві керівників розкопок.
Втім, знахідки з цього місця показують, що захист Селевкідів був безуспішним - розкопана будівля була спалена і зруйнована Хасмонеями, додали археологи.
Зазначається, що під час археологічних робіт було виявлено будівлю розміром 15 на 15 метрів, яка була спроектована як добре укріплена споруда приблизно в 112 р. до н. е.
Стіни фортеці товщиною більше 3 метрів були побудовані з великих каменів, розташованих на схилах з зовнішньої сторони, щоб запобігти облозі.
Усередині споруди виявили 7 кімнат і сходи на другий поверх, який не зберігся. Висота будівлі імовірно становила близько 5 метрів. Перш ніж археологи дісталися до стародавнього шару, зі зруйнованої верхньої частини будівлі були підняті тисячі великих каменів.
Знахідки при археологічних розкопках в центральному ізраїльському лісі, за твердженням Управління старожитностей Ізраїлю, свідчать про битву між Хасмонеями і грецькими Селевкідами близько 2100 років тому.
За словами вчених, цей шар складався з сотень знахідок, у тому числі глиняного посуду, рогаток, залізної зброї, обпалених дерев'яних балок і десятків монет, датованих кінцем II століття до нашої ери.
"Судячи зі знахідок і монет, руйнування будівлі можна віднести до завоювання лідером Хасмонеїв Іоанном Гірканом регіону Ідумеї приблизно в 112 році до нашої ери", - заявили археологи.
Завоювання Іоанна Гіркана, описані в маккавейських книгах і оповіданнях історика Йосипа Флавія, призвели до розширення держави Хасмонеїв на південь.
"Історії Маккавеїв оживають прямо у нас на очах, і це найцікавіша частина роботи, коли археологи вдихають життя в історію людей, що пройшли через цю землю", - сказав директор управління Елі Эскозідо.
Він додав, що через кілька днів ізраїльтяни відзначатимуть Хануку, центральною темою якої є перемога Хасмонеїв над елліністами, яка призвела до створення першого незалежного єврейського співтовариства.
Локація нових археологічних пам'яток знаходиться на вершині пагорба, звідки в той час відкривався вид на давню головну дорогу, яка йшла вздовж русла річки Нахаль Лахіш і з'єднувала центральну частину з прибережною рівниною.
Крім того, з будівлі відкривався вид на біблійне місто Мареша, який колись був елліністичним містом з різноманітною культурою і невеликим єврейським населенням в районі Ідумеа, а в наші дні є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Нове захопливе відкриття управління старожитностей Ізраїлю є класичним прикладом того, як традиційні, добре відомі і всіма улюблені історії стають частиною історичних і археологічних записів", - сказав міністр культури і спорту Чилі Троппер про знахідку.
Раньше предмети давнього поселення виявили на Тернопільщині.