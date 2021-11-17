Крепость библейских времен. В Израиле археологи обнаружили знаковое строение из истории Хануки

В Израиле обнаружили крепость "библейских времен", которая была сожжена во время восстания против эллинистов. Древние руины являются "материальным свидетельством" истории Хануки, сообщает The Times of Israel.

Этот праздник в честь победы евреев над эллинами во 2 веке до нашей эры и чуда негаснущего огня во время освящения Иерусалимского храма в этом году будет отмечаться с 28 ноября.

Во время раскопок оборонного сооружения в Лахисском лесу нашли оружие, монеты, а также сгоревшие деревянные балки. Всего в древнем слое исторической точки обнаружили сотни артефактов знакового периода истории.

Руины, которые свидетельствуют о победе над врагами

Остатки стен являются частью укрепленной линии, построенной эллинистской армией для защиты города от нападения Хасмонеев, возглавивших еврейское восстание.

Видео: Руины эллинистической крепости в Лахисском лесу (facebook.com/Israel Antiquities Authority)

Об открытии в Лахисском лесу Управление древностей Израиля объявило во вторник, 16 ноября, что совпало с предстоящим праздником Хануки.

"Место раскопок является очевидным свидетельством ханукальных историй. Похоже, что мы обнаружили здание, которое было частью укрепленной линии, возведенной командирами эллиниской армии для защиты большого эллинистического города Мареша от нападения Хасмонеев", - говорится в заявлении руководителей раскопок.

Впрочем, находки с этого места показывают, что защита Селевкидов была безуспешной - раскопанное здание было сожжено и разрушено Хасмонеями, добавили археологи.

Отмечается, что во время археологических работ было обнаружено здание размером 15 на 15 метров, которое было спроектировано как хорошо укрепленное сооружение примерно в 112 г. до н. э.

Стены крепости толщиной более 3 метров были построены из больших камней, расположенных на склонах с внешней стороны, чтобы предотвратить осаду.

Внутри сооружения обнаружили 7 комнат и лестница на второй этаж, который не сохранился. Высота здания предположительно составляла около 5 метров. Прежде чем археологи добрались до древнего слоя, из разрушенной верхней части здания были подняты тысячи крупных камней.

Фото: Вид на раскопки (facebook.com/Israel Antiquities Authority)

Значение исторических артефактов и праздник Ханука

Находки при археологических раскопках в центральном израильском лесу, по утверждению Управления древностей Израиля, свидетельствуют о битве между Хасмонеями и греческими Селевкидами около 2100 лет назад.

По словам ученых, этот слой состоял из сотен находок, в том числе глиняной посуды, рогаток, железного оружия, обожженных деревянных балок и десятков монет, датированных концом II века до нашей эры.

"Судя по находкам и монетам, разрушение здания можно отнести к завоеванию лидером Хасмонеев Иоанном Гирканом региона Идумеи примерно в 112 году до нашей эры", - заявили археологи.

Завоевания Иоанна Гиркана, описанные в Маккавейских книгах и рассказах историка Иосифа Флавия, привели к расширению государства Хасмонеев на юг.

"Истории Маккавеев оживают прямо у нас на глазах, и это самая увлекательная часть работы, когда археологи вдыхают жизнь в историю людей, прошедших через эту землю", - сказал директор управления Эли Эскозидо.

Он добавил, что через несколько дней израильтяне будут отмечать Хануку, центральной темой которой является победа Хасмонеев над эллинистами, которая привела к созданию первого независимого еврейского сообщества.

Фото: Руины крепости, которая была сожжена в битве против эллинистов (facebook.com/Israel Antiquities Authority)

Локация новых археологических достопримечательностей находится на вершине холма, откуда в то время открывался вид на древнюю главную дорогу, которая шла вдоль русла реки Нахаль Лахиш и соединяла центральную часть с прибрежной равниной.

Кроме того, из здания открывался вид на библейский город Мареша, который когда-то был эллинистическим городом с разнообразной культурой и небольшим еврейским населением в районе Идумеа, а в наши дни является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Новое захватывающее открытие Управления древностей Израиля является классическим примером того, как традиционные, хорошо известные и всеми любимые истории становятся частью исторических и археологических записей", - сказал министр культуры и спорта Чили Троппер о находке.

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