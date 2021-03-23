Весняна краса: Десна зачарує туристів довгоочікуваним розливом

Весняний розлив Десни – найкращий привід відвідати північний схід Чернігівської області наприкінці квітня або на початку травня.

Саме у цей час Десна подекуди виглядає як справжнє море із зеленими острівцями дерев. Вода тягнеться майже до самого горизонту!

Чим цікавий для туристів розлив Десни

Весняні повені, коли річка затоплює свою заплаву, є для Десни нормальним щорічним природним явищем. Адже це єдина велика рівнинна річка України, яка зберігає свій природний гідрорежим завдяки тому, що на ній немає гребель та водосховищ.

Регулярне затоплення заливних луків важливе для збереження природної деснянської екосистеми, для традиційного скотарства з випасом худоби та сінокосами, а також і для туризму.

Більшість туроператорів прив'язують свої тури історичними Сіверськими землями вздовж Десни саме до весняного водопілля, коли природа Придесення набуває найвиразнішого вигляду.

Фото: Під час весняного водопілля природа Придесення набуває найвиразнішого вигляду (Андрій Тичина)

На жаль, останніми роками масштаби весняних повеней на Десні значно зменшилися через посушливу погоду. Востаннє річка виходила з берегів і широко розливалася своєю заплавою 2018 року. А от минулоріч розливу фактично не було.

Втім цьогорічний паводок неодмінно приверне увагу туристів, адже за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, весняне водопілля 2021 року в басейні річки Десни буде значно вищим за торічне і може бути подібним до паводку 2018 року.

За прогнозами фахівців Облгідрометцентру, рівень води на Десні підніметься на 1,5-2 метри.

Фото: Краєвиди Десни навесні

Де побачити найбільш яскраві краєвиди?

Скористатися нагодою та відвідати Сіверщину під час цього природного явища вже закликала українських туристів голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко.

За її словами, туроператори вже готують тури Придесенням, насамперед до Мезинського НПП та Новгород-Сіверського музею-заповідника "Слово о полку Ігоревім".

Чи не найбільш приголомшливі краєвиди розливу Десни можна побачити зі стін та веж Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському. Цей величний оборонний монастир на високій кручі над річкою пам'ятає драматичну історію походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців 1185 року.

Фото: Один з найбільш давніх монастирів-фортець в Україні знаходиться у Новгород-Сіверському. Розташований на березі Десни та її притоки - озера Жигань (wikipedia.org)

Про цю історію розповідає неймовірно цікава експозиція, екскурсії якою пропонує Музей "Слово о полку Ігоревім". До речі, для зручності туристів квитки до цього музею тепер можна придбати онлайн на сайті заповідника, а на касі можна розрахуватися банківською карткою.

І це далеко не єдина цікавинка міста. Його історичний центр зустрічає гостей тріумфальною аркою з гербами міст колишнього Новгород-Сіверського намісництва.

Також варто побачити Успенський собор XVII-XVIII століть, піднятися на давньоруське городище до пам'ятника Бояну, оглянути археологічні знахідки в краєзнавчому музеї, роздивитися старовинні торгові ряди, що досі служать за призначенням.

Відео: Розлив Десни: чим цікаве це природне явище (youtube.com/телеканал Дом)

Новгород-Сіверський - "база" для розміщення туристів

Також Новгород-Сіверський - зручна база для розміщення туристів під час кількаденних подорожей, оскільки тут є декілька готелів різного рівня сервісу.

Варто зауважити, що один із місцевих готелів на 30 номерів, який пропонує сервіс рівня трьох-чотирьох зірок, зараз перебуває у процесі приватизації, але продовжує працювати та приймати бронювання на квітень-травень. Вартість розміщення становить від 600 гривень за двомісний стандарт з усіма умовами.

Фото: Приголомшливі краєвиди розливу Десни з Собору у Новгород-Сіверському (Андрій Тичина)

До подорожі рекомендую включити Мезинський національний природний парк, що має кілька гарних оглядових майданчиків над заплавою Десни.

На особливу увагу тут заслуговує дивовижний палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського у селі Вишеньки. Стан його збереженості, на жаль, поки що не найкращий, але Чернігівська ОДА зараз шукає можливості для його порятунку.

Фото: Краєвиди Мезинського національного природного парку (Андрій Тичина)

Сусіднє містечко Короп може привернути увагу не лише руїнами оборонної козацької Іллінської церкви та музеєм терориста-винахідника Миколи Кібальчича.

Тут можна прогулятися й ландшафтним парком фермерського господарства, де за попереднім замовленням можуть влаштувати дегустацію натуральних соків та іншої продукції місцевих виробників.

Фото: Палац графа Петра Рум'янцева-Задунайського у селі Вишеньки (wikipedia.org)

Також по дорозі варто відвідати Національний заповідник "Гетьманська столиця" в Батурині, що стоїть на високому березі Сейму, притоку Десни. Його весняний розлив – також дуже гарне видовище. До речі, саме у травні в Батурині планують відкрити новий інтерактивний музей "Козацький двір", який відтворить побут типової козацької родини.

Тож відвідування Чернігівського Придесення варто спланувати саме на середину весни. Туроператорам внутрішнього туризму рекомендую звернути увагу на цей яскравий сезонний інформаційний привід.

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Фото: По дорозі варто відвідати "Гетьманську столицю" в Батурині на високому березі Сейму (РБК-Україна)

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