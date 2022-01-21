Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зими

Серед причин зниження цін - надлишок чартерів і незвична для туристів погода

Ціни на тури в Єгипет після зимових свят рекордно "обвалилися". Тиждень на курортах Червоного моря з перельотом і харчуванням пропонують провести за ціною від 10 тисяч гривень за двох.

Туристичним компаніям не вдається заповнити всі заплановані місця на чартерах, а попит на подальші дати знижується, зазначає профільне видання "Майстер туру".

У чому причина низьких цін і на які умови відпочинку варто розраховувати туристам в кінці січня – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Зайві" чартери та промо-прайси: чому дешевшають путівки

Якщо на найближчі дати місця на рейсах до Єгипту вдається заповнювати, то попит на путівки на більш пізні дати низький, відзначають у виданні. При цьому ціни максимально знизилися.

Фото: Готелі в Єгипті знижують ціни (booking.com)

Однією з причин появи гарячих турів експерти називають сезонність - свята і вихідні пройшли, українці менше подорожують. При цьому туроператори розраховували на великий попит і запланували багато чартерних рейсів.

За словами директора туроператора "Пегас Туристик" Дмитра Карякіна, кількість чартерних рейсів у цьому сезоні набагато перевищує минулорічні обсяги.

Наприклад, з 18 по 24 січня 2021 року з України в Єгипет були поставлені 79 рейсів, а у 2022 році на ці ж дати - 113. Тільки з Києва в розкладах передбачені 70 рейсів.

Цим можна пояснити, чому рыік тому Єгипет "не горів" і туроператори відпрацювали без втрат. За словами Дмитра Карякіна, в перших числах листопада 2021 року з України в Єгипет було поставлено взагалі 185 чартерних рейсів.

При цьому на ціни на путівки впливає і конкуренція між великими туроператорами. Директор компанії "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко каже, що на ринку продовжує траплятися велика кількість промо-прайсів, і вартість турів знижується і з цієї причини.

"Не варто забувати про конкуренцію між туроператорами, в першу чергу між Anex Tour і Join UP. За моїми відчуттями, до них ще слід додати й TEZ Tour. Результатом теж стає періодичне зниження цін", - поділився думкою експерт.

Максимальне скорочення активності бронювань поки не настало. Найменший попит зазвичай відзначається в лютому і березні, за винятком канікул.

Фото: Багато туристів їдуть до Єгипту заради підводного світу (unsplash.com/michael-bernander)

"Такий холод - вперше за 15 років"

Погода в Єгипті цієї зими аномально холодна, пишуть туристи в соцмережах. В одній з груп, присвяченій відпочинку в цій країні, регулярно запитують про поточну погоду. Відпочивальники залишали такі відповіді за останні кілька днів в коментарях до цієї теми:

"Сьогодні у нас "осінь" з сильним і холодним вітром. Холодно місцевим і туристам";

"Дуже і дуже холодно! Минулого року водночас були в Шармі й було +28, а зараз в куртках і шапках";

"Зараз і найближчі 2 тижні прохолодно: +15, а ввечері до + 9";

"Цього року дуже холодна зима за останні 15 років";

Місцеві жителі також публікують відео, на якому вони одягнені у флісові куртки, а деякі туристи при цьому купаються в морі. Не бентежить погода також іноземців, які відпочивають на екскурсіях або занурюються в гідрокостюмах для дайвінгу. Також вибирають відпочинок в готелях в бухтах, з басейнами з підігрівом або орієнтуються на тепліший курорт Марса Алам.

Фото: Погода в Єгипті 21 січня (facebook.com/Дмитро Ларін)

У коментарях також наголошується, що обговорення погоди в ці дні бентежить турагентів, у яких знижується попит на тури.

За даними сайту accuweather.com, до кінця січня денна температура в Шарм-ель-Шейху буде 19-20 градусів тепла, нічна +12-+14. У Хургаді - 18-21 градус тепла, вночі +6 - +11 градусів.

Скільки коштує відпочинок в Єгипті в кінці січня 2022 року

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 23 січня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тижневий відпочинок в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться від 11,8 тис.гривень з вильотом 23 січня, в Хургаді – від 11,6 тис. гривень з вильотом на ту ж дату. У 5 * готелях в Шарм-ель-Шейху можна відпочити за ціною від 15,2 тис.гривень, в Хургаді – від 14,5 тис. гривень, в Марса Алам – від 18,2 тис. гривень.

У туристичної компанії "Пілігрим" відпочити в 3* готелі в Хургаді можна за ціною від 9,2 тис. гривень з вильотом 23 січня, в Шарм-ель-Шейху – від 10,2 тис.гривень. В 4* готелях можна знайти такі ціни: Хургада - від 9,8 тис. гривень, Шарм-ель-Шейх - від 10,7 тис.гривень, Марса-Алам – від 14 тис. гривень. У 5* готелях варто розраховувати на суми від 10,8 тис. гривень в Хургаді, від 14 тис.гривень в Шарм-Ель-Шейху, від 17 тис. гривень - в Марса Алам.

У misto.travel відпочинок в Шарм-ель-Шейху в 4* стартує з 11 тис.гривень, в 5 * - з 14,1 тис. гривень. При цьому стосовно більшості турів зазначено, що готелі знаходяться в безвітряній бухті і мають аквапарк.

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