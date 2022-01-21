ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зими

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 14:00
Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зими Фото: Відпочинок у Єгипті (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Серед причин зниження цін - надлишок чартерів і незвична для туристів погода

Ціни на тури в Єгипет після зимових свят рекордно "обвалилися". Тиждень на курортах Червоного моря з перельотом і харчуванням пропонують провести за ціною від 10 тисяч гривень за двох.

Туристичним компаніям не вдається заповнити всі заплановані місця на чартерах, а попит на подальші дати знижується, зазначає профільне видання "Майстер туру".

У чому причина низьких цін і на які умови відпочинку варто розраховувати туристам в кінці січня – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Зайві" чартери та промо-прайси: чому дешевшають путівки

Якщо на найближчі дати місця на рейсах до Єгипту вдається заповнювати, то попит на путівки на більш пізні дати низький, відзначають у виданні. При цьому ціни максимально знизилися.

Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зимиФото: Готелі в Єгипті знижують ціни (booking.com)

Однією з причин появи гарячих турів експерти називають сезонність - свята і вихідні пройшли, українці менше подорожують. При цьому туроператори розраховували на великий попит і запланували багато чартерних рейсів.

За словами директора туроператора "Пегас Туристик" Дмитра Карякіна, кількість чартерних рейсів у цьому сезоні набагато перевищує минулорічні обсяги.

Наприклад, з 18 по 24 січня 2021 року з України в Єгипет були поставлені 79 рейсів, а у 2022 році на ці ж дати - 113. Тільки з Києва в розкладах передбачені 70 рейсів.

Цим можна пояснити, чому рыік тому Єгипет "не горів" і туроператори відпрацювали без втрат. За словами Дмитра Карякіна, в перших числах листопада 2021 року з України в Єгипет було поставлено взагалі 185 чартерних рейсів.

При цьому на ціни на путівки впливає і конкуренція між великими туроператорами. Директор компанії "Туристична Хата" Олександр Оліфіренко каже, що на ринку продовжує траплятися велика кількість промо-прайсів, і вартість турів знижується і з цієї причини.

"Не варто забувати про конкуренцію між туроператорами, в першу чергу між Anex Tour і Join UP. За моїми відчуттями, до них ще слід додати й TEZ Tour. Результатом теж стає періодичне зниження цін", - поділився думкою експерт.

Максимальне скорочення активності бронювань поки не настало. Найменший попит зазвичай відзначається в лютому і березні, за винятком канікул.

Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зимиФото: Багато туристів їдуть до Єгипту заради підводного світу (unsplash.com/michael-bernander)

"Такий холод - вперше за 15 років"

Погода в Єгипті цієї зими аномально холодна, пишуть туристи в соцмережах. В одній з груп, присвяченій відпочинку в цій країні, регулярно запитують про поточну погоду. Відпочивальники залишали такі відповіді за останні кілька днів в коментарях до цієї теми:

  • "Сьогодні у нас "осінь" з сильним і холодним вітром. Холодно місцевим і туристам";
  • "Дуже і дуже холодно! Минулого року водночас були в Шармі й було +28, а зараз в куртках і шапках";
  • "Зараз і найближчі 2 тижні прохолодно: +15, а ввечері до + 9";
  • "Цього року дуже холодна зима за останні 15 років";

Місцеві жителі також публікують відео, на якому вони одягнені у флісові куртки, а деякі туристи при цьому купаються в морі. Не бентежить погода також іноземців, які відпочивають на екскурсіях або занурюються в гідрокостюмах для дайвінгу. Також вибирають відпочинок в готелях в бухтах, з басейнами з підігрівом або орієнтуються на тепліший курорт Марса Алам.

Червоне море за 10 тисяч на двох. Відпочинок у Єгипті рекордно подешевшав у середині зимиФото: Погода в Єгипті 21 січня (facebook.com/Дмитро Ларін)

У коментарях також наголошується, що обговорення погоди в ці дні бентежить турагентів, у яких знижується попит на тури.

За даними сайту accuweather.com, до кінця січня денна температура в Шарм-ель-Шейху буде 19-20 градусів тепла, нічна +12-+14. У Хургаді - 18-21 градус тепла, вночі +6 - +11 градусів.

Скільки коштує відпочинок в Єгипті в кінці січня 2022 року

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 23 січня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тижневий відпочинок в 4* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться від 11,8 тис.гривень з вильотом 23 січня, в Хургаді – від 11,6 тис. гривень з вильотом на ту ж дату. У 5 * готелях в Шарм-ель-Шейху можна відпочити за ціною від 15,2 тис.гривень, в Хургаді – від 14,5 тис. гривень, в Марса Алам – від 18,2 тис. гривень.

У туристичної компанії "Пілігрим" відпочити в 3* готелі в Хургаді можна за ціною від 9,2 тис. гривень з вильотом 23 січня, в Шарм-ель-Шейху – від 10,2 тис.гривень. В 4* готелях можна знайти такі ціни: Хургада - від 9,8 тис. гривень, Шарм-ель-Шейх - від 10,7 тис.гривень, Марса-Алам – від 14 тис. гривень. У 5* готелях варто розраховувати на суми від 10,8 тис. гривень в Хургаді, від 14 тис.гривень в Шарм-Ель-Шейху, від 17 тис. гривень - в Марса Алам.

У misto.travel відпочинок в Шарм-ель-Шейху в 4* стартує з 11 тис.гривень, в 5 * - з 14,1 тис. гривень. При цьому стосовно більшості турів зазначено, що готелі знаходяться в безвітряній бухті і мають аквапарк.

Нагадаємо, ми писали, куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році.

Також ми розповідали, що туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році в деяких країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єгипет Туризм Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору