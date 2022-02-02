Коралові краєвиди. У мережі з'явилися дивовижні зимові фото Рожевого озера на Арабатці

Взимку озеро частково зберігає свій колір, проте в холодну пору ефектні селфі зробити тут проблематично
У мережі опублікували унікальну зимову фотосесію з узбережжя Генічеського рожевого озера та відео зимового заходу сонця у форматі таймлапсу. Про це РБК-Україна повідомили у редакції видання "Старий Азов".
Як відомо, рожеве забарвлення цілого ряду озер із системи гіперсолоних водойм системи заток Сиваш обумовлене активним розмноженням мікроводорості Dunaliella Salina, що містить значну кількість бета-каротину. Ця водорість активно розмножується влітку при пікових температурах і забарвлює воду в красивий кораловий колір.
Але для багатьох із нас досі було інтригою, чи зберігає Рожеве озеро своє забарвлення взимку? І як поєднується чудовий кораловий колір води, відомий за літніми фотографіями, з льодом на поверхні озера.
Щоб відповісти на це питання, публікуємо свіжу фотосесію з берега Рожевого озера в Генічеську, а також ефектний вечірній таймлапс із вебкамери, розташованої в цьому районі. На прохання РБК-Україна фото для публікації надали у редакції видання "Старий Азов".
Як видно по фото, Рожеве озеро взимку все-таки частково зберігає кораловий колір води, але через зимові умови освітленості гарне селфі в холодну пору року тут зробити значно складніше.
Фото: Дмитро Кондрашин, Старий Азов/azov.zp.ua
На додаток, через високу солоність води, попри негативні температури навколо, Генічне озеро замерзає лише на певних ділянках.
Відео: Рожеве озеро: фантастичний зимовий захід сонця, Арабатська Стрілка (youtube.com/Кирилівка.Укр)
Озеро Генічне - це одна з мілководних водойм системи заток Сиваш, розташована на півночі Арабатської Стрілки в селі Приозерне. У радянські часи тут працював солезавод, а нині локація приваблює безліч туристів з метою створення ефективних фотосесій на тлі водної гладі коралового кольору.
Фото: Дмитро Кондрашин, Старий Азов/azov.zp.ua
Зазначимо, раніше в Бердянську зняли рідкісне для Азовського моря природне явище.