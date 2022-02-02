Коралловые пейзажи. В сети появились удивительные зимние фото Розового озера на Арабатке

В сети опубликовали уникальную зимнюю фотосессию с побережья Генического розового озера и видео зимнего заката в формате таймлапса. Об этом РБК-Украина сообщили в редакции издания "Старый Азов".

Сохраняет ли Геническое озеро розовые оттенки и зимой

Как известно, розовая окраска целого ряда озер из системы гиперсоленых водоемов системы заливов Сиваш обусловлена активным размножением микроводоросли Dunaliella Salina, содержащей значительное количество бета-каротина. Данная водоросль активно размножается летом при пиковых температурах и окрашивает воду в красивый коралловый цвет.

Но для многих из нас до сих пор являлось интригой, сохраняет ли Розовое озеро свою окраску зимой? И как сочетается восхитительный коралловый цвет воды, известный по летним фотоснимкам, со льдом на поверхности озера.

Чтобы ответить на этот вопрос, публикуем свежую фотосессию с берега Розового озера в Геническе, а также эффектный вечерний таймлапс с веб-камеры, расположенной в этом районе. По просьбе РБК-Украина фото для публикации предоставили в редакции издания "Старый Азов".

Как видно по фото, Розовое озеро зимой все-таки частично сохраняет коралловый цвет воды, но из-за зимних условий освещенности красивое селфи в холодный период года здесь будет сделать значительно сложнее.

Фото: Дмитрий Кондрашин, Старый Азов/azov.zp.ua

Более того, из-за высокой солености воды, несмотря на отрицательные температуры вокруг, Геническое озеро замерзает только на определенных участках.

Видео: Розовое озеро: фантастический зимний закат, Арабатская Стрелка (youtube.com/Кирилловка.Укр)

Озеро Геническое - это один из мелководных водоемов системы заливов Сиваш, расположенный на севере Арабатской Стрелки в селе Приозерное. В советские времена здесь работал солезавод, а ныне данная локация привлекает множество туристов с целью создания эффективных фотосессий на фоне водной глади кораллового цвета.

Фото: Дмитрий Кондрашин, Старый Азов/azov.zp.ua

Отметим, ранее в Бердянске запечатлели редкое для Азовского моря природное явление.