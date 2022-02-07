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До конца зимы. МАУ отменяет рейсы из Украины в популярную у туристов страну

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 15:10
До конца зимы. МАУ отменяет рейсы из Украины в популярную у туристов страну Фото: Самолeт компании МАУ в аэропорту "Борисполь" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В компании изменения в графике полетов пока не прокомментировали 

Авиакомпания МАУ анонсировала об остановке рейсов по маршруту Киев-Рим до конца зимней навигации. Об этом свидетельствует обновленное расписание авиаперевозчика, сообщает Avianews.com.

Авиабилеты на этот маршрут можно купить только на даты с 27 марта. МАУ запланировала пять рейсов в неделю из Киева в Рим в летнюю навигацию.

Последний регулярный полет по этому маршруту МАУ совершила в январе. На февраль продажа билетов была открыта на единичные рейсы, однако сейчас бронирование на них недоступно. На сайте авиакомпании указано, что она совершит эти единичные рейсы Киев-Рим 11 и 13 февраля.

МАУ пока совершает полеты в Италию по второму маршруту Киев-Милан.

До конца зимы. МАУ отменяет рейсы из Украины в популярную у туристов страну

Фото: МАУ пока совершает полеты в Италию по второму маршруту Киев-Милан (unsplash.com/caleb-miller)

В пресс-службе авиаперевозчика Avianews.com не прокомментировали подобные изменения графика полетов.

В декабре 2021 года МАУ заявила о сокращении полетов в Рим и Милан из-за новых карантинных ограничений в Италии. Новые правила запретили въезд в страну даже вакцинированным туристам из Украины, что существенно ограничило спрос на полеты в Италию.

Уже на следующий день МАУ передумала сокращать полеты и заявила, что будет летать по четыре раза в неделю из Киева в Рим и ежедневно из Киева в Милан.

Отмена рейсов Киев-Рим — не первая для МАУ в зимнюю навигацию. В январе МАУ остановила до марта полеты из Киева в Тбилиси и Афины.

Напомним, ранее мы писали, Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города.

Также мы рассказывали, как получить компенсацию за отмененный рейс.

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