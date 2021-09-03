Контроль у транспорті і повторні тести. У Туреччині набувають чинності суворі правила: що потрібно знати

Для подорожей потрібно буде завантажувати на телефон мобільний додаток

У Туреччині з початку наступного тижня посилюється епідемічний контроль - для поїздок у всіх видах транспорту потрібно буде пред'являти сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Також потрібно буде завантажувати додаток контролю здоров'я HES. Про це у Twitter попередив генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines Білал Екчі.

"З 6 вересня пасажири наших внутрішніх рейсів повинні надати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, відповідно до циркуляра Міністерства внутрішніх справ. Ця інформація буде перевірятися онлайн в базі Міністерстві охорони здоров'я при реєстрації на рейс, потрібно надати необхідне підтвердження в додатку HES",- зазначив голова національної авіакомпанії.

У повідомленні уточнюється, що додаток буде однаково застосовуватися для перевірки пасажирів як внутрішніх рейсів авіакомпаній, так і автобусів, і залізничного транспорту.

До слова, такими обмеженнями турецька влада намагається взяти під контроль поширення коронавірусу серед громадян і прискорити кампанію вакцинації. У Туреччині крива статистики захворюваності наближається до пікових весняних показників – на день виявляють понад 20 тисяч нових випадків захворювання.

Нові правила в Туреччині: що потрібно знати туристам

Нові обмеження набудуть чинності згідно з циркуляром МВС Туреччини від 20 серпня про обов'язкові ПЛР-тести для деяких видів діяльності.

Фото: Масковий режим в транспорті Туреччини (unsplash.com/hadi-yazdi-aznaveh)

У документі зазначено, що з 6 вересня для невакцинованих людей ПЛР-тест з негативним результатом буде обов'язковим при відвідуванні концертів, кінотеатрів і театрів. Термін дії аналізу - до 48 годин. Організатори заходів повинні перевіряти HES-код у відвідувачів.

Також негативний результат ПЛР-тесту буде потрібен для міжміських поїздок: літаком, автобусом, поїздом або іншим громадським транспортом, за винятком особистого автомобіля. Норма стосується тих, хто не був вакцинований або не перехворів. Без відповідних довідок людям не дозволять подорожувати.

У циркулярі також говориться, що варто уникати поширених останнім часом рукостискань і обіймів і повернутися до дотримання соціальної дистанції.

Фото: Туристи на набережній Стамбула (unsplash.com/svetlana gumerova)

Які правила в'їзду до Туреччини у вересні

У вересні для подорожі до Туреччини всім старшим 6 років необхідно надати один з чотирьох документів про відсутність COVID-19 на вибір:

- сертифікат про вакцинацію, якщо з моменту отримання останньої дози минуло від 14 днів;

- довідка про одужання. Як доказ може бути пред'явлений позитивний ПЛР-тест, який "набуває чинності" через 28 днів після дати проведення і діє до 6 місяців;

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до в'їзду;

- експрес-тест на антиген, дійсний 48 годин до поїздки.

Фото: HES-код в Туреччині прив'язується до проїзних на транспорт (unsplash.com/tolga-ahmetler)

Також в аеропорту перевіряють наявність у туристів HES-коду. Завдяки персональним даним, внесеним при заповненні онлайн-анкети, з мандрівником зв'яжуться, якщо виявлять COVID серед людей, які контактували (наприклад, сусідів в літаку). За правилами, HES-код туристи також повинні пред'являти при відвідуванні громадських місць – в міському транспорті, ТРЦ, масажних салонах.

HES-код здоров'я для іноземних туристів генерується автоматично - при заповненні електронної анкети на сайті МОЗ Туреччини перед поїздкою в країну.

Раніше стало відомо, що ще одна популярна курортна країна вводить нові правила карантину.

Тим часом після відкриття Італії квитки на літак в країну можна купити за рекордно низькими цінами.