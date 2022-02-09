Компенсація готелю та харчування. Які права мають пасажири, якщо скасувався рейс

Туристи, які часто подорожують і купують квитки на літак, мають знати яка належна компенсація у разі скасування рейсу, повідомляє Avianews.com

Якщо авіакомпанія скасовує рейс з будь-яких причин, пасажир має право на повну компенсацію вартості авіаквитка без штрафних санкцій. Якщо квиток частково використаний, авіаперевізник повинен повернути вартість невикористаних перельотів. Це правило підходить для рейсів із Євросоюзу, України, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн.

Деякі авіакомпанії можуть запропонувати альтернативні рейси, наприклад, перенести дату вильоту на більш пізню чи ранню. При першому вильоті 1 березня вас можуть перебронювати на 25 лютого або 15 березня.

Окрім цього в авіакомпаніях передбачено зміну маршруту. Наприклад, якщо скасували рейс Київ-Рим, компанія може запропонувати полетіти з Києва до Мілана. У такому випадку обов'язково уточніть, чи авіаперевізник покриє витрати на наземний транспорт з Мілана до Риму. Деякі авіакомпанії компенсують витрати на наземний транспорт, але намагаються не афішувати це.

Проживання в готелі та харчування

Якщо при скасуванні рейсу авіакомпанія перенесла виліт на кілька днів, ви маєте право на безкоштовне проживання в готелі та харчування.

Авіаперевізник відмовляється надати ці послуги, тоді сплатіть готель та їжу самостійно, збережіть чеки, а потім надішліть звернення до авіакомпанії на компенсацію витрат.

Фото: Пасажир в аеропорту (unsplash.com/suganth)

Які ще компенсації передбачені для пасажирів

Пасажири в Євросоюзі та Україні мають додаткові права, якщо авіакомпанія скасовує рейс менш ніж за 14 днів до вильоту. Додаткова компенсація покладена, якщо скасування рейсу не пов'язане з погодою чи безпекою польотів. Наприклад, отримати компенсацію можна, якщо рейс скасовано через погане завантаження.

Розмір компенсації становить:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

400 євро - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Такий розмір компенсацій зафіксовано у регуляції ЄС №261/2004 та Повітряному кодексі України. Це офіційні документи, які є обов'язковими для авіакомпаній Євросоюзу та України.

Якщо авіакомпанія виплатить додаткову компенсацію, вона все одно має відновити повну вартість невикористаних польотів. Це правило застосовується, якщо після скасування рейсу ви відмовилися від перебронювання квитка на інші рейси.

Нагадаємо, раніше ми писали, як отримати компенсацію за скасований рейс або зіпсовану валізу.

Також ми розповідали, що треба враховувати, мандруючи чартерами українських авіакомпаній.