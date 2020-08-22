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"Колосальний попит": українці розкуповують тури в Чорногорію, незважаючи на карантин

Субота 22 серпня 2020 07:35
"Колосальний попит": українці розкуповують тури в Чорногорію, незважаючи на карантин
Фото: Котор, Чорногорія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристів на курорті поки мало, але українці вже забронювали тури до кінця сезону

Відпочинок у Чорногорії, як і в інших курортних країнах, проходить цього літа в умовах карантину. У травні курорт ще був повністю закритий для туристів, і у відпустку туди потроху почали приїжджати набагато пізніше, ніж зазвичай.

Але туристів в країні все ще дуже мало, підкреслює в інтерв'ю одній з місцевих телевізійних програм президент Асоціації туристичних агентств Чорногорії Орхан Ходжич.

Він розповів, що камери спостереження, розташовані на кордонах з іншими країнами, не фіксують туристів, а тільки місцевих жителів. За його словами, авіаквитки теж продаються мінімально. "Порт Котор теж закритий, у них немає вказівок по роботі, у готельєрів - мінімум роботи", - заявляє він.

Але ця країна все ж залишається популярним напрямком серед українських туристів цього літа, каже РБК-Україна Олена Бойко, співзасновник туроператора Travel Professional Group.

"Чорногорія залишається одним з важливих напрямків для наших туристів. Чорногорія, Албанія і Хорватія – саме ті напрямки, які заповнюються сьогодні цілком і повністю, і популярність курорту серед українців не знижується", - зазначає вона.

&quot;Колосальний попит&quot;: українці розкуповують тури в Чорногорію, незважаючи на карантинФото: Українці активно купують тури в Чорногорію (pixabay.com)

За словами Олени Бойко, загальна ситуація з падінням туризму в Чорногорії характерна практично для всіх країн. Тому багато готелів і туркомпаній можуть просто не пережити кризи. У той же час Україна – одна з тих країн, звідки в Чорногорію у цьому сезоні їдуть дуже активно.

"Побоювання, що українці нікуди не поїдуть, абсолютно не справдилися"

У серпні в Чорногорії відпочиває трохи більше 15 000 туристів. Це на цілих 92% менше, ніж за той самий період минулого року, кажуть у Національній туристичній організації Чорногорії.

Ця ситуація зрозуміла, адже в Чорногорію, як і в інші курортні країни, ніхто не літав протягом березня, квітня і травня. Тому туризм в цей період впав колосально, говорить РБК-Україна Андрій Демура, директор "Аполло-Тур". Але вже влітку турпотік почав активно відновлюватися, констатує експерт.

"Якщо брати період у півроку, то дійсно справедливо говорити, що потік туристів знизився на 92%. Але коли в кінці червня та на початку липня почалося ослаблення карантинних заходів, то відкладений попит зіграв велику роль. Наприклад, наша компанія з турів в Чорногорію в липні показала результат на рівні 94% у порівнянні з липнем минулого року. Тобто ми практично повернулися до тих же показників, які були раніше, до карантину", - говорить він.

Інші компанії, які возять туристів по цьому ж напрямку, теж демонструють хороші показники, зауважує Андрій Демура. В цілому поновлення знаходиться на рівні мінімум 60% від минулого року.

&quot;Колосальний попит&quot;: українці розкуповують тури в Чорногорію, незважаючи на карантинФото: Відпочинок в Чорногорії влітку 2020 під час карантину (pixabay.com)

"Об'єм туризму в цьому сезоні буде в кращому разі на рівні 50% від минулого року. Але це пов'язано з тим, що три місяці він буквально був на нульовому рівні. А ось саме відновлення туризму – дуже активне. Тому побоювання з приводу того, що українці з-за карантинних обмежень нікуди не поїдуть, абсолютно не справдилися. Зараз ми спостерігаємо колосальний відкладений попит. На самому початку відкриття кордонів туристи ще якось придивлялися, чекали, хто полетить першим, а потім розповість, як все було. Але зараз тури продаються дуже активно", - розповідає директор "Аполло-Тур".

За його словами, тури в Чорногорію і Хорватію майже продані аж до кінця сезону у жовтні.

Які умови в'їзду для українців до Чорногорії сьогодні?

Раніше в Чорногорію забороняли українцям в'їзд у країну на автомобільному транспорті, дозволяючи подорожувати тільки літаком. Також при в'їзді потрібно було мати негативний результат тесту на COVID-19.

Але з 7 серпня українці можуть їздити на курорти країни без обмежень. Тепер тест не є обов'язковим, а приїхати в країну можна й на автомобілі.

Тим часом на сайті, створений українським Міністерством закордонних справ для інформування про правила перетину кордонів, підкреслюють:

"Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії, а замість цього - використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки. У разі необхідності здійснення автомобільного подорожі, радимо їхати з Угорщиною та Хорватією, які знаходяться в "зеленому списку" Чорногорії й дозволяють транзит по своїй території".

Попередньо також радять ознайомитися з вимогами транзитного проїзду по цих країнах. В'їзд з території Республіки Сербія, Албанії та Боснії і Герцеговини здійснюється при наявності негативних тестів COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потрібно знати перед поїздкою за кордон з дитиною.

Також писали, як оформити страховку для виїзду за кордон.

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