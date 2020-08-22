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"Колоссальный спрос": украинцы раскупают туры в Черногорию, несмотря на карантин

Суббота 22 августа 2020 07:35
"Колоссальный спрос": украинцы раскупают туры в Черногорию, несмотря на карантин
Фото: Котор, Черногория (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристов на курорте пока мало, но украинцы уже забронировали туры до конца сезона

Отдых в Черногории, как и в других курортных странах, проходит этим летом в условиях карантина. В мае курорт еще был полностью закрыт для туристов, и в отпуск туда понемногу начали приезжать намного позже, чем обычно.

Но туристов в стране все еще очень мало, подчеркивает в интервью в одной из местных телевизионных программ президент Ассоциации туристических агентств Черногории Орхан Ходжич.

Он рассказал, что камеры наблюдения, расположенные на границах с другими странами, не фиксируют туристов, а только местных жителей. По его словам, авиабилеты тоже продаются минимально. "Порт Котор тоже закрыт, у них нет руководств по работе, у отельеров - минимум работы", - заявляет он.

Но эта страна все же остается популярным направлением среди украинских туристов этим летом, говорит РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group.

"Черногория остается одним из важных направлений для наших туристов. Черногория, Албания и Хорватия – как раз те направления, которые заполняются сегодня целиком и полностью, и популярность курорта среди украинцев не снижается", - отмечает она.

&quot;Колоссальный спрос&quot;: украинцы раскупают туры в Черногорию, несмотря на карантинФото: Украинцы активно покупают туры в Черногорию (pixabay.com)

По словам Елены Бойко, общая ситуация с падением туризма в Черногории характерна сейчас практически для всех стран. Поэтому многие отели и туркомпании могут попросту не пережить кризиса. В то же время Украина – как раз одна из тех стран, откуда в Черногорию в этом сезоне едут очень активно.

"Опасения, что украинцы никуда не поедут, абсолютно не оправдались"

В августе в Черногории отдыхает чуть более 15 000 туристов. Это на целых 92% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорят в Национальной туристической организации Черногории.

Эта ситуация объяснима, ведь в Черногорию, как и в другие курортные страны, никто не летал на протяжении марта, апреля и мая. Поэтому туризм в этот период упал колоссально, говорит РБК-Украина Андрей Демура, директор "Аполло-Тур". Но уже летом турпоток начал активно восстанавливаться, констатирует эксперт.

"Если брать период в полгода, то действительно справедливо говорить, что поток туристов снизился на 92%. Но когда в конце июня и в начале июля началось ослабление карантинных мер, то отложенный спрос сыграл большую роль. К примеру, наша компания по турам в Черногорию в июле показала результат на уровне 94% в сравнении с июлем прошлого года. То есть мы практически вернулись к тем же показателям, которые были раньше, до карантина", - говорит он.

Другие компании, которые возят туристов по этому направлению, тоже демонстрируют хорошие показатели, замечает Андрей Демура. В целом возобновление находится на уровне минимум 60% от прошлого года.

&quot;Колоссальный спрос&quot;: украинцы раскупают туры в Черногорию, несмотря на карантинФото: Отдых в Черногории летом 2020 года во время карантина (pixabay.com)

"Объем туризма в этом сезоне будет в лучшем случае на уровне 50% от прошлого года. Но это связано с тем, что три месяца он буквально был на нулевом уровне. А вот само возобновление туризма – очень активное. Поэтому опасения по поводу того, что украинцы из-за карантинных ограничений никуда не поедут, абсолютно не оправдались. Сейчас мы наблюдаем колоссальный отложенный спрос. В самом начале открытия границ туристы еще как-то присматривались, ждали, кто полетит первым, а потом расскажет, как там все было. Но сейчас туры продаются очень активно", - рассказывает директор "Аполло-Тур".

По его словам, туры в Черногорию и Хорватию почти проданы вплоть до конца сезона в октябре.

Какие условия въезда для украинцев в Черногорию сегодня?

Ранее в Черногории запрещали украинцам въезд в страну на автомобильном транспорте, разрешая путешествовать только на самолете. Также при въезде нужно было иметь отрицательный результат теста на COVID-19.

Но с 7 августа украинцы могут ездить на курорты страны без ограничений. Теперь тест не является обязательным, а приехать в страну можно и на автомобиле.

Тем временем на сайте, созданном украинским Министерством иностранных дел для информирования о правилах пересечения границ, подчеркивают:

"Посольство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногории, а вместо этого - использовать прямые перелеты, или косвенные с минимально коротким временем для пересадки. В случае необходимости осуществления автомобильного путешествия, советуем ехать по Венгрией и Хорватии, которые находятся в "зеленом списке" Черногории и разрешают транзит по своей территории".

Предварительно также советуют ознакомиться с требованиями транзитного проезда в этих странах. Въезд с территории Республики Сербия, Албании и Боснии и Герцеговины осуществляется при наличии негативных тестов на COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что нужно знать перед поездкой за границу с ребенком.

Также писали, как оформить страховку для выезда за границу.

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