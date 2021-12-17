Колорит Європи та Азії взимку. Як вирушити до Стамбула напередодні свят

Після піврічної перерви турецький лоукост відновлює рейси з Одеси
Турецький лоукостер AnadoluJet відновив рейси за маршрутом Одеса-Стамбул, пише Avianews.com.
16 грудня відомий авіаперевізник повернувся до Одеси після піврічної перерви з новим маршрутом до популярного у туристів міста Стамбул.
Повідомляється, що авіакомпанія літатиме до аеропорту Сабіхі Гекчен, який розташований у східній частині міста.
AnadoluJet запустила рейси на додаток до трьох щоденних рейсів великої материнської компанії в Туреччині (AnadoluJet, по суті, не є окремою авіакомпанією — "бюджетним" підрозділом Turkish Airlines).
Зазначимо, лоукостер уже намагався закріпитися в Одесі у травні 2021 року з рейсами Одеса-Даламан, проте закрив їх через кілька тижнів через низьке завантаження.
Рейси Одеса-Стамбул внесені в розклад із частотою тричі на тиждень: щочетверга, щосуботи та щонеділі.
AnadoluJet використовує літаки Boeing 737-800 з максимально можливим числом крісел 189 та надає спрощений сервіс у порівнянні з материнською компанією. Наприклад, у салоні авіалайнерів лоукостера немає бізнес-класу.
Однак пасажири економкласу на рейсах Одеса-Стамбул можуть безкоштовно провозити ручну поклажу 8 кг у салоні літака та 20 кг речей у багажі. У ціну квитка також входять сендвіч та напої.
Вартість квитка за маршрутом Одеса-Стамбул-Одеса лоукостера AnadoluJet коштує від 95 доларів у дві сторони.
Ми переглянули актуальні ціни на перельоти Одеса-Стамбул з інших авіаперевізників. Зазначимо, такі рейси здійснюють літаки кількох компаній із пересадками. Також є прямі рейси. Серед них – рейси від Pegasus, Turkish Airlines, МАУ, LOT (Польські авіалінії).
Орієнтовна вартість квитків до Стамбула на січень туди-назад наступна:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Туреччині назвали дату запуску легендарного туристичного поїзда "Східний експрес".