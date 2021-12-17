Колорит Європи та Азії взимку. Як вирушити до Стамбула напередодні свят

Турецький лоукостер AnadoluJet відновив рейси за маршрутом Одеса-Стамбул, пише Avianews.com.

16 грудня відомий авіаперевізник повернувся до Одеси після піврічної перерви з новим маршрутом до популярного у туристів міста Стамбул.

Повідомляється, що авіакомпанія літатиме до аеропорту Сабіхі Гекчен, який розташований у східній частині міста.

AnadoluJet запустила рейси на додаток до трьох щоденних рейсів великої материнської компанії в Туреччині (AnadoluJet, по суті, не є окремою авіакомпанією — "бюджетним" підрозділом Turkish Airlines).

Зазначимо, лоукостер уже намагався закріпитися в Одесі у травні 2021 року з рейсами Одеса-Даламан, проте закрив їх через кілька тижнів через низьке завантаження.

Рейси до Стамбула з Одеси: розклад та ціни на квитки

Рейси Одеса-Стамбул внесені в розклад із частотою тричі на тиждень: щочетверга, щосуботи та щонеділі.

AnadoluJet використовує літаки Boeing 737-800 з максимально можливим числом крісел 189 та надає спрощений сервіс у порівнянні з материнською компанією. Наприклад, у салоні авіалайнерів лоукостера немає бізнес-класу.

Однак пасажири економкласу на рейсах Одеса-Стамбул можуть безкоштовно провозити ручну поклажу 8 кг у салоні літака та 20 кг речей у багажі. У ціну квитка також входять сендвіч та напої.

Вартість квитка за маршрутом Одеса-Стамбул-Одеса лоукостера AnadoluJet коштує від 95 доларів у дві сторони.

Фото: Дівоча вежа (Леандрова вежа) — маяк у Стамбулі вночі (unsplash.com/ibrahim-uzun)

Як дістатися з Одеси до Стамбула з іншими авіакомпаніями

Ми переглянули актуальні ціни на перельоти Одеса-Стамбул з інших авіаперевізників. Зазначимо, такі рейси здійснюють літаки кількох компаній із пересадками. Також є прямі рейси. Серед них – рейси від Pegasus, Turkish Airlines, МАУ, LOT (Польські авіалінії).

Орієнтовна вартість квитків до Стамбула на січень туди-назад наступна:

Pegasus (прямі рейси) – від 1 705 грн;

Turkish Airlines (прямі рейси) – від 2 584 грн;

МАУ рейси (з пересадками) – від 5 209 грн;

·LOT рейси (з пересадками) – від 7 540 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Туреччині назвали дату запуску легендарного туристичного поїзда "Східний експрес".