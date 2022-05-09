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Колекція унікальних предметів. У Києві відкрилася виставка про війну з Росією

Фото: Виставка "Україна. Розп'яття" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Відвідувачам покажуть трофеї ЗСУ та сховище у Гостомелі

У Києві відкрилася виставка з артефактами російської агресії - експонати можна побачити в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

В експозиції "Україна. Розп'яття" можна побачити унікальні предмети - як трофеї ЗСУ, так і облаштування укриттів, в яких українці ховаються від обстрілів.

У числі артефактів виставки - черевики і форма російських солдатів, їхня провізія - наприклад, щі в скляних банках. Також там представлені документи російських військовослужбовців, листівки, карта з планом захоплення частини столиці, залишки боєприпасів. Навіть ноутбук, який росіянин сховав у бронежилеті.

Фото: Залишки зруйнованої церкви на Київщині (facebook.com/MKIPUkraine)

Одна з експозицій - відтворення укриття мирних жителів Гостомеля. Всі предмети привезли з реального підвалу-бомбосховища. Також виставили вцілілий купол та ікону зі зруйнованої церкви.

Фото: Провізія російських військовослужбовців (facebook.com/MKIPUkraine)

День пам'яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні цього року в Україні досить незвичні, зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Тому Національний музей історії України у Другій світовій війні відкрив виставку нашої сьогоднішньої війни "Україна. Розп'яття". Вона не стала б можливою без наших героїчних Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України", – розповів він.

Фото: Відтворення укриття в Гостомелі (facebook.com/MKIPUkraine)

Виставка відкрилася для відвідувачів 8 травня, 9 травня музей не працює, а з 10 березня побачити експонати можна за попереднім записом. Відвідувачів пускатимуть за місткістю бомбосховища музею.

Нагадаємо, ми писали, як українські міста відновлюються після окупації.

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