Київський "Хогвартс" та секретні локації: кращі безкоштовні розваги для вікенду у столиці

Куди піти у Києві на вихідних? Такий одвічне питання часто ставлять собі ті, хто проводить вікенд вдома або приїхав до столиці в пошуках нових цікавих місць.

Київ - це буквально "космос" класних пригод. Тут є величезні розважальні центри, музеї, концертні майданчики, виставки, фестивалі, парки розваг, неймовірна кількість закладів на будь-який смак і гаманець. А є й зовсім безкоштовні. Пропоную вам пару ідей насиченого дозвілля з мінімальними витратами.

Інтерактивна екостежка Голосіївського лісу

Київ - дуже зелене місто. Зараз у Києві є 127 парків і 500 скверів. У шести парках Києва розроблено "маршрути здоров'я" - це промарковані стежки по мальовничих місцях.

Такі маршрути є в парках "Сирецький гай", Нікольському лісі, Парку Дружби народів, у лісі "Пуща-Водиця", у Биківнянському лісі. А ось у Голосіївському парку є ще й інтерактивна екостежка - пізнавальний маршрут по національному природному парку.

Довжина маршруту - 2,7 км, займає прогулянка по ньому десь півтори години. За цей час можна дізнатися все про рослини, тварин і комах в цьому лісі, навчитися знаходити "червонокнижні" гриби й дізнатися все про "війну" дубів з грабами.

Фото: Голосіївський парк (life.bodo.ua)

За маршрутом розташовані інформаційні таблички, які можна і потрібно чіпати, крутити, фотографувати, порівнювати й дивитися на них під різними кутами. Також тут є таблички-підказки, які допомагають насолодитися прогулянкою, пропонуючи послухати спів птахів або намалювати пейзаж.

"Бонусом" до прогулянки можна подивитися на справжній скелет кита. Раніше він був частиною виставки на ВДНГ, однак потім виявився непотрібним, і зараз просто "відбуває" свій час між колонами Клініки Факультету Ветеринарної Медицини НУБіПу.

Музей грошей при Національному Банку України

Як і належить столиці, тут є багато музеїв, на цей час - понад 140. Майже у всіх музеях раз на місяць є день безкоштовного відвідування.

Наприклад, у Національному музеї історії України безкоштовний вхід в останній понеділок кожного місяця. Але є такі музеї, куди вхід вільний завжди. Наприклад, у Музей вторсировини на Лівобережній, або в Музей СБУ.

Фото: Музей грошей при НБУ в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Я - фанат Музею грошей. Щоб потрапити на екскурсію, необхідно записатися на сайті Національного банку України, прикріпивши до заявки також копію паспорта.

Через пару днів вам передзвонюють співробітники музею і погоджують зручну дату і час відвідування музею. Екскурсія - це не тільки шанс дізнатися історію грошей і подивитися на старі монети, але і можливість поблукати залами НБУ.

Фото: Відвідати музей можна безкоштовно, але треба записатися заздалегідь (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сама будівля була збудована у 1904 році, і архітектурно нагадує більше італійський палац. Всередині збереглися інтер'єри центрального операційного залу, куди вас так само заведуть і навіть дозволять сфотографуватися.

А в кінці екскурсії можна буде самостійно викарбувати собі монетку на пам'ять. Весело ж!

Фото: Не всі знають про існування у Києві такої локації (РБК-Україна/Віталій Носач)

Арт-об'єкти, музей і театр у незвичній локації

Київ - місто творчих людей. Багато з них зробили вулиці Києва своєю "виставкою": складно не помітити метеликів з головами птахів в районі Золотих воріт, бетонні скульптури-пасочки на Подолі або невеликі мозаїчні картини зі шматочків битої плитки, розкидані по всьому центру.

Ще недавно відкрилися міні-скульптурки проекту "Шукай", склавши конкуренцію гномикам Вроцлава і міні-скульптурам Будапешта. А Пейзажна алея з її мозаїчними котами - це взагалі "київський парк Гауді".

Фото: Міні-скульптури (Одарка Романова)

До речі, є у мене дотепна історія про "Пінчук Арт Центр". На одній з екскурсій я порадила туристам відвідати цей міжнародний центр сучасного мистецтва. Увечері мені пише одна дуже інтелігентна німецька жінка: “я відвідала ваш "Пінчук". Тепер зрозуміло, чому він безкоштовний". Сучасне мистецтво - воно таке.

Але одним із найбільш емоційно вражаючих місць для мене є територія психіатричної лікарні №1 імені Павлова. Тут розкидані скульптури казкових тварин за мотивами творчості Марії Приймаченко, ковані персонажі казок, а біля сходів лежать кам'яні китайські голови.

Фото: Міні-скульптури проекту "Шукай" від Юлії Бевзенко "розкидані" по всьому Києву (facebook.com/shukay.kyiv)

Стіни одного з корпусів розписані картинами, зверху "сидить" "Демон" Врубеля. Також можна сфотографуватися з розкритими парасольками на тлі кованої скульптури "Червоні вітрила". А можна почитати філософські написи на стінах, які не є частиною експозиції, але є частиною життя пацієнтів.

В одному з корпусів розташовуються музей і театр. У музеї можна дізнатися, чому раніше лікарня носила ім'я Тараса Шевченка, про героїв-лікарів часів німецької окупації, про архітекторів та меценатів, про князів і ченців. Загалом, історія цієї лікарні - це про людинолюбство, незважаючи ні на що. У холі музею ви натрапите на виставки малюнків пацієнтів, і це буде однією і найбільш яскравих емоцій цього дня.

А ще ви можете зустріти режисера театру, який є частиною психологічної реабілітації хворих. Він розповість вам свою історію і запросить на прем'єру спектаклю, в якому грають тільки пацієнти лікарні. І запевняю вас, ви не пошкодуєте, якщо сходите.

Спортивний майданчик "тренажерний зал в Гідропарку"

Київ - місто спортивних і здорових людей. Особливо це помітно навесні, коли бігаючі натовпи киян заполоняють парки й тротуари вулиць. Будь-який городянин зможе знайти стадіон чи спортивний майданчик у пішій доступності від свого будинку.

Ближче до літа натовп бігаючих перетворюється в натовп плаваючих. І немає більш популярного місця, ніж Гідропарк. Навіть восени.

Фото: Відвідати Гідропарк - гарна ідея для осінніх вихідних (kudago.com)

Упродовж довгого часу ця локація асоціювалася у мене виключно з запахом шашликів, старенькими катамаранами по 30 грн/год, а проїжджаючи станцію "метро Гідропарк", мозок починав наспівувати “Я открыла ночь, здравствуй, Гидропарк, и помада алая”. Але ще зі студентських років я пам'ятаю, що спортивні хлопці ходять в гойдалку Гідропарку.

А найкраща реклама будь-якого спортзалу - це його відвідувачі. Зараз цей тренажерний зал просто неба виглядає ніби поле фінальної битви трансформерів: рукотворні тренажери складних форм і конструкцій, величезні ланцюги, купи заліза, що висять.

Фото: Зона безкоштовних тренажерів у Гідропарку (ironflex.com.ua)

Але якщо придивитися до відвідувачів цього залу, то досить швидко можна розібратися в призначенні цих залізних монстрів, а згодом скласти для себе програму на різні групи м'язів, стати гарним і спортивним абсолютно безкоштовно.

Куренівка

Так звані "блошині" ринки входять до путівників будь-яких хоч трохи туристичних міст. Знайти на стихійному ринку вінтажну штучку за копійки - ось вона, справжня удача туриста.

Найпопулярніші подібні місця в Києві - це Петрівка і Куренівка. Проте в Києві "блошиний" ринок - це не просто туристична атракція чи спосіб заробити гроші: це справжня "машина часу", яка "дістає" речі з минулого, з якими пов'язані найбільші теплі дитячі спогади.

Півники з бабусиного серванта, сині чашки в білий горох з чайного сервізу, залізні банки з цвяхами й шурупами з запахом дідусевого гаража, краватка, схожа на батьківську, мамині дуті кеди, в яких вона ходила в ліс по гриби.

Фото: Куренівський парк після реконструкції (openkyiv.info)

Коли я ходжу по Петрівці на вихідних, мені здається, що навколо мене сяє простір і час, і через ці дірки просочуються спогади з дитинства, запахи та звуки. Тому закликаю вас: не відмовляйте собі у подорожі в минуле: сходіть на блошиний ринок.

Студентське містечко КПІ

Студентське містечко Київського політехнічного інституту дуже схоже на Хогвартс.

Тут є і корпус-замок з величезними баштами, і старий паровоз, що загубився між дерев, і статуї професорів, які ніби стежать за тобою, і загадкове магічне пристосування у бібліотеці - маятник Фуко.

Фото: Студмістечко КПІ нерідко називають "українським Хогвартсом" (kpi.ua)

А ще тут є справжня "скриня зі скарбами" - музей КПІ.

Тут і колекція моделей літаків та гелікоптерів Сікорського, і справжній космічний корабель Восток-4, і залізничні артефакти, і незрозуміла побутова техніка, і красиві старовинні фотоапарати, і пульт управління з космодрому Байконур, і колекція зброї, і взагалі багато інших цікавинок, яких навіть можна торкатись, а по деяких і фривольно лазити. І все це - абсолютно безкоштовно!

Фото: Територія Київського політехнічного інституту (Facebook.com/Антон Тараненко)

Так що запасіться часом і - вперед на зустріч з магією! Тільки не забудьте попередньо зателефонувати та записатися на екскурсію до музею. Ще рекомендую "просочитися" зі студентами до головного корпусу і помилуватися інтер'єрами, гідними палацу.

Сподіваюся, мої поради надихнуть вас на приємні пригоди. До зустрічі на вулицях Києва!

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші синагоги західної України, які варто побачити.

Також повідомлялося, що у вересні у Києві почав роботу незвичайний музей.