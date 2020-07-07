Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром

Кияни активно пересідають на велосипеди, щоб уникнути корків, великого скупчення людей у громадському транспорті й щоб поліпшити свою спортивну форму. У Києві відбувається облаштування велодоріжок у парках, скверах і на дорогах. Такі тренди.

А що коли використовувати велосипед не тільки як засіб пересування або спортивний інвентар? Якщо велопрогулянку перетворити ще й пізнавальне дозвілля? Для цього кияни та гості міста все частіше вибирають велосипедний формат екскурсій Києвом. Таким чином можна побачити головні пам'ятки швидко, екологічно й з вітерцем. Для цього вам потрібні, як мінімум, двоколісний транспорт та маршрут прогулянки, як максимум можна замовити послуги гіда.

Тепер детальніше про програму "мінімум". Транспорт можна орендувати або в численних магазинах велопрокату (Google про них підкаже), або ж знайти на вулицях Києва одну з більш ніж 300 станцій велопрокату. Для користування велосипедом необхідно завантажити на телефон додаток bikenow.

Найбільш популярний екскурсійний веломаршрут проходить уздовж парків над Дніпром – від Музею історії України у Другій Світовій війні ("Батьківщина-мати") і до території Стародавнього Києва (Софійській площі) або навпаки. Дорогою ви побачите найвідоміші визначні пам'ятки Києва:

Києво-Печерську Лавру. Зверніть увагу на головний вхід, Святі ворота і на Троїцьку церкву. Це єдиний храм Києва, який зберіг розписи епохи українського бароко (вхід розташований там, де й каси);

Фото: Києво-Печерська Лавра (pixabay.com)

Національний музей Голодомору і парк Слави, які, з одного боку, своєю ідеєю застерігають суспільство від геноциду й війни, а з іншого - дарують можливість подивитися на красиві панорами Дніпра і лівого берега Києва;

Станцію метро Арсенальна – з часів побудови донедавна вважалася найглибшою станцією метро у світі. Там можна зробити зупинку на "дозаправку" в Kyiv Food Market: серед двох десятків ресторанів кожен гурман знайде для себе щось смачне;

Маріїнський парк, у якому абсолютно відсутні гострі кути: це називається англійський стиль. Там само розташовані Верховна рада та Маріїнський палац – церемоніальна резиденція президента України;

Фото: Андріївський узвіз (pixabay.com)

Стадіон Динамо та міст закоханих. Міст, між іншим, старовинний. Він будувався ще в далекому 1910 році за проектом Патона, але до нашого часу дійшов з реконструкціями. Зате це прізвище знають всі, оскільки є в Києві ще й міст Патона – перший у світі суцільнозварний міст і єдиний міст через Дніпро, який носить ім'я автора;

Новий пішохідно-велосипедний міст та Володимирську гірку. Коли відведете погляд від панорами Дніпра і Подолу (це буде важко), зверніть увагу на найстаріший та найперший у Києві пам'ятник, присвячений князю Володимиру;

Фото: Мальовничий Поділ (pixabay.com)

Андріївський узвіз – душа столиці й найстаріша вулиця міста.

Насправді ви побачите набагато більше пам'яток!

Але врахуйте, що тривалість і маршрут прогулянки краще складати ще й з урахуванням особливостей фізичної підготовки.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні цікаві місця Чернігівської області, з яких варто почати знайомство з регіоном.