Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром

Киевляне активно пересаживаются на велосипеды, дабы избежать пробок, большого скопления людей в общественном транспорте и чтобы улучшить свою спортивную форму. В Киеве происходит обустройство велодорожек в парках, скверах и на дорогах. Таковы тренды.

А что если использовать велосипед не только как средство передвижения или спортивный инвентарь? Что если велопрогулку превратить еще и в познавательный досуг? Для этого киевляне и гости города все чаще выбирают велосипедный формат экскурсий по Киеву. Таким образом можно увидеть главные достопримечательности быстро, экологично и с ветерком. Для этого вам нужны, как минимум, двухколесный транспорт и маршрут прогулки, а как максимум можно заказать услуги гида.

Теперь подробнее о программе "минимум". Транспорт можно арендовать или в многочисленных магазинах велопроката (Google о них подскажет), или же найти на улицах Киева одну из более чем 300 станций велопроката. Для пользования велосипедом необходимо загрузить на телефон приложение bikenow.

Самый популярный экскурсионный веломаршрут проходит вдоль парков над Днепром – от Музея истории Украины во Второй Мировой войне ("Родина-мать") и до территории Древнего Киева (Софийской площади) или наоборот. По пути вы увидите известнейшие достопримечательности Киева:

Киево-Печерскую Лавру. Обратите внимание на главный вход, Святые врата и на Троицкую надвратную церковь. Это единственный храм Киева, который сохранил росписи эпохи украинского барокко (вход расположен там же, где и кассы);

Фото: Киево-Печерская Лавра (pixabay.com)

Национальный музей Голодомора и парк Славы, которые, с одной стороны, своей идеей предостерегают общество от геноцида и войны, а с другой - дарят возможность посмотреть на красивейшие панорамы Днепра и левого берега Киева;

Станцию метро Арсенальная – со времен постройки до недавнего времени считалась самой глубокой станцией метро в мире. Там же можно сделать остановку на "дозаправку" в Kyiv Food Market: среди двух десятков ресторанов каждый гурман найдет для себя что-то вкусное;

Мариинский парк, в котором абсолютно отсутствуют острые углы: это называется английский стиль. Там же расположены Верховная рада и Мариинский дворец – церемониальная резиденция президента Украины;

Фото: Андреевский спуск (pixabay.com)

Стадион Динамо и мост влюбленных. Мост, между прочим, старинный. Он строился еще в далёком 1910 году по проекту Патона, но до нашего времени дошел с реконструкциями. Зато эту фамилию знают все, так как есть в Киеве еще и мост Патона – первый в мире цельносварной мост и единственный мост через Днепр, который носит имя автора;

Новый пешеходно-велосипедный мост и Владимирскую горку. Когда отведете взгляд от панорамы Днепра и Подола (это будет трудно), обратите внимание на самый старый и самый первый в Киеве памятник, посвященный князю Владимиру;

Фото: Живописный Подол (pixabay.com)

Андреевский спуск – душа столицы и самая древняя улица города.

На самом деле увидите вы гораздо больше достопримечательностей!

Но учтите, что продолжительность и маршрут прогулки лучше составлять еще и с учетом особенностей физической подготовки.

Напомним, ранее мы писали о главных интересных местах Черниговской области, с которых стоит начать знакомство с регионом.