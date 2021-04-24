Каскади озер та весняні пейзажі: кращі локації для пікніку поруч із Києвом

Весна завжди приносить із сонечком і першими листочками пікнічно-шашличний настрій. Так хочеться вибратися з рідними та друзями на природу, подихати свіжим повітрям, насолодитися гарними пейзажами та задовольнити апетит ароматним шашличком чи бутербродами з гарячою кавою або чаєм з термоса.

І тут постає вічне питання – куди поїхати на пікнік? І щоб місце було малолюдним, тихим і гарним. Місця для пікніків у Києві назвати малолюдними й тихими язик не повертається. Усюди - люди.

Тож пропоную розширити пікнічну географію та майнути за місто, але не дуже далеко від Києва, щоб дорога не стала випробуванням. І сьогодні ми познайомимося з трьома маловідомими, але від того не менш гарними місцями для відпочинку на природі. Усі вони різні, але відповідають таким критеріям:

Наявність водойми та лісу;

Можливість посмажити шашлики та порибалити;

Мальовничі краєвиди.

Колишній кар’єр, а нині - Блакитне озеро

Це озеро не даремно назвали Блакитним. Його чиста вода, залежно від погоди, змінює свій колір від сталево-блакитного до смарагдового з синім відтінком.

Озеро розташоване за Бородянкою, біля села Нове Залісся і виникло разом з цим самим Новим Заліссям.

Фото: Захід сонця на Блакитному озері (Ганна Дубовська)

Село побудували 1986-го року для переселенців з Зони відчуження. Для задоволення потреб будівництва розроблявся піщаний кар’єр, який заповнився підземними джерелами - і народив озеро з прозорою водою.

Від станції метро "Академмістечко" до озера автівкою їхати близько години, але дорога неважка, адже Варшавська траса - рівнесенька і з гарною розміткою, що дозволяє не думати про цілість підвіски, а милуватися пейзажами. (Любителі історії можуть по дорозі заїхати в Мироцьке на руїни палацу Остен-Сакенів).

У Бородянці на кільці повертайте праворуч. За Бородянкою дорожнє покриття вже не ідеальне, але цілком стерпне. За знаком "20" поверніть ліворуч, на лісову дорогу, и за 200 метрів перед вашими очима буде озеро Блакитне.

Відео: Ідеальне місце для пікніку - Озеро Блакитне під Києвом (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

При в’їзді на озеро влітку зазвичай найбільша кількість відпочивальників, бо тут досить довга берегова лінія без очерету з положистим піщаним входом у воду.

Ті ж, хто бажає усамітнитися, проїжджають уздовж берега далі. Між очеретяними заростями часто трапляються невеличкі підходи до води, там берег трохи крутіший, але підійти до води теж можна без проблем.

Фото: На Блакитному озері біля села Нове Залісся (Ганна Дубовська)

З трьох сторін водойму обіймає сосновий ліс, у якому подекуди трапляються березові гаї. А з одного боку з озером межує дике поле, за яким видніє село Нове Залісся.

Береги озера - дикі, без будь-якого благоустрою, тож для комфортного відпочинку беріть із собою стільці, столик та мангал.

Єдина проблема Блакитного озера в тому, що подекуди трапляється сміття. Тому може знадобитися прибирання перед пікніком.

Координати Блакитного озера: 50°40'48"N 29°59'12"E.

Два озера в Петрушках

Природа нагородила село Петрушки цілим каскадом озер, але наша увага буде прикута до озер Чорне та Кошара.

Від станції метро "Житомирська" на авто ви доїдете сюди хвилин за 20: спочатку їдете Житомирською трасою, а в селі Мила повертаєте на Петрушки. Дорожнє покриття вас радуватиме впродовж усього шляху. Лише коли ви повернете з вулиці Шевченка в Петрушках до пляжу на озері Чорному, оці останні 650 метрів будуть неприємними, із вибоїнами.

Відео: Куди поїхати на пікнік? Озера Чорне та Кошара в Петрушках (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

За лісом ви побачите невеликий, але облаштований пляж. Від дороги його відділяють дерев’яні стовпчики та молоді, нещодавно посаджені сосни, щоб ні в кого не було спокуси заїхати на територію пляжу на автівці.

Фото: Озеро Чорне в селі Петрушки (Ганна Дубовська)

Пляж - трав’янистий, із мальовничим старим дубом. Є майданчик з сіткою та піщаним покриттям для пляжного волейболу. Діти можуть побавитися в пісочниці. Є кілька лавок для медитативного споглядання водної гладіні та мальовничого протилежного берега – крутого і порослого лісом. Також можна розташуватися не на самому пляжі, а в сосновому лісі поруч із ним, у затінку.

В озері можна ловити рибу. Влітку тут купаються, берег – положистий, вхід у воду піщаний. Можна розміститися на траві, підстеливши плед, бо на пляжі – приємна рівна трав’яниста поверхня. Для смаження шашликів беріть із собою мангал, щоб не залишати по собі чорних згарищ.

Фото: Озеро Кошара (Ганна Дубовська)

Видно, що за порядком на пляжі та в лісі біля нього стежать: сміття практично немає, а біля дороги є великий сміттєвий контейнер.

Бонусом буде мальовниче озеро Кошара, яке розташувалося через дамбу від Чорного озера. У його краєвидах є щось від Скандинавії.

Координати Чорного озера: 50°24'43.7"N 30°09'18.3"E.

Озеро Нижнє в Круглику – райське місце для риболовлі та пікніка

Відео: Озеро Нижнє в Круглику (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

Від метро "Теремки" на авто ви доїдете сюди хвилин за 15-20. Це озеро не просто дуже гарне, а й доглянуте.

Підприємство, яке займається тут рибним господарством, стежить за порядком: берег озера розбитий на сектори для риболовлі, є столики з лавочками, стаціонарні мангали, урни та контейнери для сміття, туалети, парковка. Чистота тут практично ідеальна.

Фото: Краєвиди навколо озера Нижнє у Круглику (Ганна Дубовська)

На одному березі росте сосново-дубовий ліс: звідси відкривається краєвид на протилежний берег зі вербами та селом Круглик.

Якщо ж ви - естет, вам краще розташуватися на тому самому березі з вербами. Тоді ви бачитимете тільки водну гладінь та ідеальний сосново-дубовий берег. До того ж, на цьому березі буде чим зайнятися вашим дітям, бо тут є дитячий майданчик.

Фото: На одному із берегів озера Нижнє розташований сосново-дубовий ліс (Ганна Дубовська)

У цієї ідилії є недолік – риболовля тут платна (від 150 грн), а купатися заборонено. Оренда столика з лавками – 300 грн. А от за використання мангалів гроші не беруть.

Навіть якщо ви не рибалка і не хочете влаштовувати пікнік, приїдьте в це чарівне місце на прогулянку!

Координати озера Нижнє в селі Круглик: 50°17'46.3"N 30°27'22.4"E.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні можна політати на повітряній кулі.

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