Екскурсії "на паузі": що буде з турами на вікенд після введення карантину вихідного дня

Нові карантинні обмеження вихідного дня, які наберуть чинності вже 14 листопада, поставили під питання поїздки на вікенд у найближчі три тижні. Через обмежений перелік закладів, яким дозволено вести діяльність, українцям доведеться задовільнятися прогулянками на свіжому повітрі.

Нові правила, прийняті на засіданні Кабінету міністрів 11 листопада, обмежили спектр послуг, які можуть надавати готелі – під забороною на вихідних опинилися ресторани та спа-послуги.

Чи варто в таких умовах подорожувати по Україні - у матеріалі.

Фото: Софіївська площа в Києві (pixabay.com)

"Везти людей під зачинені двері ми не можемо"

Через введення карантину вихідного дня деякі турагентства припиняють тури вихідного дня, крім екскурсій на свіжому повітрі. Наприклад, один із туристичних клубів оголосив на своїй сторінці у фейсбуці про тимчасове припинення виїздів в мандрівки по містах України з 14 по 30 листопада.

"Більшість наших подорожей по Україні передбачають відвідування музеїв, замків, розважальних комплексів, ресторацій, колиб, спа-центрів. І всі ці заклади на вихідних не працюватимуть. Будь-який заповідник, замок, національний музей у першу чергу виконують вказівки держави, а везти людей під зачинені двері ми не можемо", - пояснюють у клубі.

Фото: Замок Шенборнів на Закарпатті (pixabay.com)

В турагенції "Тури по Україні. Подорожуй з нами" кажуть, що чекають більш детальної інформації про обмеження для туристичної галузі й поки не приймають рішень про програму поїздок.

"У нас є тури в замок Радомишль – він може бути закритий. Є тури на свіжому повітрі, в Залісся, наприклад. Але і там приймаюча сторона толком не знає, чи зможуть вони приймати туристів. Поки у нас заплановані тури одного дня без проживання", - каже в коментарі РБК-Україна директор турагентства Оксана Ольховська.

Через чутки про те, що карантин вихідного дня триватиме до кінця року, турагентства побоюються планувати роботу наперед і пропонувати людям дозвілля на вікенд.

"Це вдарить по нашим планам. Найскладніше те, що немає визначеності, на скільки це затягнеться. Ми "Зависли у повітрі". Адже ми всі тури плануємо наперед, потрібно запустити рекламу, зібрати людей у групи й забронювати для них місця. Наприклад, у грудні запланована поїздка на фабрику ялинкових іграшок, а вона теж може бути закрита", - припускає фахівець.

Чи будуть дозволені екскурсії

На вихідних заборонено працювати музеям, а в будні дні вони матимуть дотримуватися норми – не більше 1 відвідувача на 20 кв. м. Але умовах нових обмежень неясно, як проводити екскурсії, наприклад, по місту. Гіди не знають, як їм працювати найближчим часом.

Фото: Оперний театр в Одесі (pixabay.com)

Визначення закладів культури і діяльність у сфері культури є в законі "Про культуру". Виходячи з його норм, можна стверджувати, що музейні екскурсії однозначно під забороною як частина діяльності музеїв, коментує РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

"У той же час, екскурсії як окремий формат діяльності згадуються в законі "Про туризм" і розцінюються як діяльність у сфері туризму, на яку заборона не поширюється. Тому в такому форматі вони є цілком законними", - стверджує юрист.

До речі, в музеях також чекають інструкцій і рішення місцевої влади, як працювати в нових умовах. Наприклад, у Кам'янець-Подільському історичному музеї-заповіднику – популярному місці для екскурсій на вихідних - припускають ймовірність навіть повного закриття через карантин.

Чи варто їхати в місто на вікенд

Основна частина туристів сьогодні в Україні - ті, які виїжджають кудись саме на вихідні, вважає Антон Тараненко, голова правління Visit Ukraine.

"Тепер у них виникне питання: навіщо їхати, якщо все закрито? Турист навіть не зможе зайти в заклад, щоб зігрітися і випити чашку кави", - каже експерт.

Фото: В Київ їдуть з-за заходів (pixabay.com)

Деякі українські туристи, зважаючи на обмеження в'їзду в ряд країн, обирають Київ як місце для проведення вихідних поза домом, тому що саме в ці дні тут сконцентровані цікаві їм заходи й розваги, кажуть готельєри.



"На жаль, у зв'язку з рішенням ввести карантин вихідного дня готелі (як ресторани та розважальна сфера) втрачають ту малу частину внутрішнього туризму, яка залишилася. На цю мить для сфери готельного бізнесу не залишається перспектив навіть серед туристів всередині України", - зазначає в коментарі для РБК-Україна Марина Лео, партнер компанії DEOL Partners (оператор мережі Senator Hotels and Apartments, 11 Mirrors Design Hotel Globe Runner).



Вона підкреслює, що люди дивляться на вікенд, як на віддушину. Вони хочуть відпочити й весело провести час з сім'єю або друзями – на виставці, в розважальному центрі або в ресторані.

Карантин вихідного дня, у першу чергу, вплине на моральний стан громадян України, позбавивши їх можливості у вихідний день відволіктися і переключитися, навіть зі збереженням всіх максимальних заходів безпеки, вважає експерт.

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