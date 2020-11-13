Экскурсии "на паузе": что будет с турами на уикенд после введения карантина выходного дня

Новые карантинные ограничения выходного дня, которые вступят в силу уже 14 ноября, поставили под вопрос поездки на уикенд в ближайшие три недели. Из-за ограниченного списка заведений, которым разрешено вести деятельность, украинцам придется довольствоваться прогулками на свежем воздухе.

Новые правила, принятые на заседании Кабинета министров 11 ноября, ограничили спектр услуг, которые могут предоставлять отели – под запретом на выходных оказались рестораны и спа-услуги.

Стоит ли в таких условиях путешествовать по Украине - в материале.

Фото: Софиевская площадь в Киеве (pixabay.com)

"Везти людей под закрытые двери мы не можем"

Из-за введения карантина выходного дня некоторые турагенства приостанавливают туры выходного дня, кроме экскурсий на свежем воздухе. Например, один из туристических клубов объявил на своей странице в фейсбуке о временном прекращении выездов в путешествия по городах Украины с 14 по 30 ноября.

"Большинство наших путешествий по Украине предусматривают посещения музеев, замков, развлекательных комплексов, рестораций, колыб, спа-центров. И все эти заведения на выходных не будут работать. Любой заповедник, замок, национальный музей в первую очередь исполняют указания государства, а везти людей под закрытые двери мы не можем", - объясняют в клубе.

Фото: Замок Шенборнов на Закарпатье (pixabay.com)

В турагентстве "Туры по Украине. Путешествуй с нами" говорят, что ждут более детальной информации об ограничениях для туристической отрасли и пока не принимают решений о программе поездок.

"У нас есть туры в замок Радомышль – он может быть закрыт. Есть туры на свежем воздухе, в Залесье, например. Но и там принимающая сторона толком не знает, смогут ли они принимать туристов. Пока у нас запланированы туры одного дня без проживания", - говорит в комментарии РБК-Украина директор турагентства Оксана Ольховская.

Из-за слухов о том, что карантин выходного дня продлится до конца года, турагентства опасаются планировать работу наперед и предлагать людям досуг на уикенд.

"Это ударит по нашим планам. Самое сложное то, что нет определенности, на сколько это затянется. Мы "зависли в воздухе". Ведь мы все туры планируем наперед, нужно запустить рекламу, собрать людей в группы и забронировать для них места. Например, в декабре запланирована поездка на фабрику елочных игрушек, а она тоже может быть закрыта", - предполагает специалист.

Будут ли разрешены экскурсии

На выходных запрещено работать музеям, а в будние дни они должны будут соблюдать нормы – не больше 1 посетителя на 20 кв. м. Но условиях новых ограничений неясно, как проводить экскурсии, например, по городу. Гиды не знают, как им работать в ближайшее время.

Фото: Оперный театр в Одессе (pixabay.com)

Определение учреждений культуры и деятельность в сфере культуры есть в законе "Про культуру". Исходя из его норм, можно утверждать, что музейные экскурсии однозначно под запретом как часть деятельности музеев, комментирует РБК-Украина адвокат Назар Чорный.

"В то же время, экскурсии как отдельный формат деятельности упоминаются в законе "О туризме" и расцениваются как деятельность в сфере туризма, на которую запрет не распространяется. Поэтому в таком формате они являются вполне законными", - утверждает юрист.

К слову, в музеях также ждут инструкций и решения местных властей, как работать в новых условиях. Например, в Каменец-Подольском историческом музее-заповеднике – популярном месте для экскурсий на выходных - допускают вероятность даже полного закрытия из-за карантина.

Стоит ли ехать в город на уикенд

Основная часть туристов сегодня в Украине - те, которые выезжают куда-то именно на выходные, считает Антон Тараненко, глава правления Visit Ukraine.

"Теперь у них возникнет вопрос: зачем ехать, если все закрыто? Турист даже не сможет зайти в заведение, чтобы согреться и выпить чашку кофе", - говорит эксперт.

Фото: В Киев едут из-за мероприятий (pixabay.com)

Некоторые украинские туристы ввиду ограничения въезда в ряд стран, выбирают Киев как место для проведения выходных вне дома, потому что именно в эти дни здесь сконцентрированы интересные им мероприятия и развлечения, говорят отельеры.



"Увы, в связи с решением ввести карантин выходного дня отели (как рестораны и развлекательная сфера) теряют ту малую часть внутреннего туризма, которая осталась. На данный момент для сферы отельного бизнеса не остается перспектив даже среди туристов внутри Украины", - отмечает в комментарии для РБК-Украина Марина Лео, партнер компании DEOL Partners (оператор сети Senator Hotels and Apartments, 11 Mirrors Design Hotel и Globe Runner).



Она подчеркивает, что люди смотрят на уикенд, как на отдушину. Они хотят отдохнуть и весело провести время с семьей или друзьями – на выставке, в развлекательном центре или в ресторане.

Карантин выходного дня, в первую очередь, повлияет на моральное состояние граждан Украины, лишив их возможности в выходной день отвлечься и переключиться, даже с сохранением всех максимальных мер предосторожности, считает эксперт.

Напомним, мы писали, как будут работать отели в условиях карантина выходного дня.

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