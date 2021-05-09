Карантин замість відпустки: повідомили важливі деталі, про які варто пам'ятати туристам

Подорожуючи за кордон, більшість туристів не забуває придбати страховку. Під час пандемії страхування від COVID стало вкрай необхідним документом: навіть якщо країна прибуття її не вимагає, страховку все ж варто оформити перед поїздкою: це допомагає в разі непередбаченої ситуації. Зокрема, якщо ПЛР-тест за кордоном раптом виявився позитивним.

Але бувають випадки, коли звичайна страховка в разі захворюваності коронавірусом за кордоном не діє, а отримати компенсацію за лікування не виходить. Про такий випадок РБК-Україна розповіла киянка Валерія Хоменко. Вона звернулася до редакції з питанням про те, яка страховка не відшкодовує такі витрати.

"Моя знайома нещодавно побувала на відпочинку в Туреччині. Її ПЛР-тест до в'їзду в країну був негативний, але у відпустці вона відчула нездужання і здала ще один тест. Він був позитивний. Пробула на самоізоляції в готелі два тижні. На щастя, звертатися в лікарню не довелося. Але виявилося, що її страховка не покриває самоізоляцію в готелі. Виходить, що в багатьох випадках страховка просто не діє, а туристка потрапила на карантин замість відпустки", - розповідає Валерія.

Що робити, якщо немає страховки, що покриває самоізоляцію

Туристи можуть скористатися способом, як знайти гроші на витрати на карантинний готель, якщо у мандрівника все ж немає при собі страховки, що покриває ці витрати, а самоізоляцію потрібно пройти.

Фото: Яка страховка не покриває самоізоляцію в готелі за кордоном? (pixabay.com)

"Треба звернутися безпосередньо до туроператора, щоб він повернув хоча б частково гроші за готель, в якому ви не проживаєте. Хоча, як правило, це договором не передбачено, багато компаній йдуть на такий крок для того, щоб зберегти лояльність свого туриста", - говорить РБК-Україна В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес".

Бувають випадки, коли представники туроператорів реагують на таке прохання спочатку відмовою, але потім все ж погоджуються допомогти. На поступки йдуть частіше, якщо це постійний клієнт туркомпанії, відзначають туристи на профільних форумах.

Що входить в страховку на випадок COVID-19

Варто уважно підійти до вибору страховки, радять експерти. У базову дійсно може не входити самоізоляція в готелі: нерідко такі витрати обходяться туристам дуже дорого.

"Страховка - це такий самий фінансовий документ, як і договір про кредитування в банку. Тому тут так само важливо уважно вчитуватися в кожен її пункт, подивитися, що саме вона включає", - коментує Олександр Мельничук, начальник відділу зовнішніх комунікацій СК ІНГО.

У кожної туристичної компанії страховки, які вони включають у вартість турпакету, зазвичай відрізняються, говорить керівник відділу маркетингу Rozetka Travel Олена Гейченко.

Фото: Базова страховка включає лікування COVID в стаціонарі або амбулаторно (pixabay.com)

"Як правило, у вартість туру входить тільки базова страховка. Вона включає лікування COVID -19 в стаціонарі, амбулаторно. Більше страхових випадків покривають додаткові страхові програми. Наприклад, є такі види страховок:" все включено", "від невиїзду", "неможливість провести поїздку". За неї потрібно буде доплатити окремо. Але така страховка також може і не передбачати додаткові фінансові ризики, пов'язані з пандемією", - говорить Олена.

Яка страховка покриває самоізоляцію в готелі за кордоном

РБК-Україна переглянуло базові види страховок, які пропонують кілька страхових компаній, представлених на українському ринку. Три з трьох базових страховок не передбачають те, що перебування туриста на самоізоляції в готелі за кордоном покриють.

"Тому ми зазвичай радимо клієнтам, крім базової страховки, яка входить у вартість туру, купувати також додаткову. При цьому продумати всі можливі ризиковані ситуації (наприклад, може знадобитися супровід дитини в разі хвороби, авіаквиток на хворого і так далі), - пояснює Олена Гейченко.

В середньому таке страхове покриття обійдеться туристу від $1 до $3 на добу. Також окремо можна придбати страховку від невиїзду. Вона діє, якщо сталися непередбачені обставини, через які турист не зможе виїхати за кордон. Але для компенсації коштів таку причину потрібно довести документально.

За словами В'ячеслава Черняховського, її ціна в середньому становить близько 3% від загальної вартості всього туру.

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