Карантин та масова вакцинація. Коли Литва може відкритися для туристів

Литва, як і переважна більшість країн ЄС, на цю мить не дозволяє поїздки українців з метою туризму.

До пандемії тури до Литви користувалися популярністю у наших туристів. Переважно це були екскурсійні тури (як автобусні, так і авіа), до програми яких включали містечка Каунас і Тракай із древніми замками.

Багато мандрівників бували й у столиці країни - Вільнюсі з його цікавими історичними вуличками й кав’ярнями. Певну долю туризму становили й оздоровчі тури. Зараз туристичні поїздки до країни повністю припинені. Точні терміни відновлення туризму в Литві офіційно не називають. Втім, багато надій покладають на темпи вакцинації всередині країни та на запровадження "ковід-паспортів".

Від чого залежатиме можливе відкриття країни для туристів - РБК-Україна запитало у Посольства України у Литовській республіці.

Ситуація з COVID та темпи вакцинації в Литві

Один із недавніх піків захворюваності на коронавірус в країні припав на кінець грудня 2020 року. Тоді у Литві фіксували в середньому 2,9 тисячі нових хворих щоденно.

У лютому та березні захворюваність пішла на спад (тоді виявляли 200-600 випадків щоденно). Але у квітні кількість хворих знову зросла - в середньому до 1000 нових випадків на добу.

Фото: Собор святих Петра і Павла в Каунасі, Литва (pixabay.com)

Втім, з 19 квітня карантинні заходи у Литві дещо послабили: в країні відновили роботу торгові центри, кінотеатри, театри, концертні зали. Також тепер дозволяється проводити невеликі заходи з малою кількістю відвідувачів. Але магазини у торгових центрах працюють тільки у будні: у вихідні вони закриті.

Вакцинацію від COVID в Литві почали ще у грудні 2020 року. За даними Міністерства охорони здоров’я країни, станом на кінець квітня однією або двома дозами вакцини щеплено понад 632 тисячі осіб або 22,6% населення Литви.

Колективного імунітету планують досягти влітку

Карантинні заходи у Литві були запроваджені з самого початку пандемії. Обмеження торкнулися й міжнародних поїздок. Зараз до країни можуть їхати тільки певні категорії громадян України. Серед них - ті, хто має литовську національну візу, дозвіл на тимчасове або постійне проживання, є членами родин громадян Литви, їдуть з метою навчання або лікування.

Відповідно до Закону Литовської Республіки "Про профілактику та контроль за інфекційними хворобами населення від 25 вересня 1996 року", внаслідок стрімкого збільшення кількості випадків зараження COVID-19, Уряд країни ухвалив рішення про запровадження з 07 листопада в країні загальнонаціонального карантину, нагадують РБК-Україна у посольстві України в Литві.

Фото: Надзвичайний і повноважний посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський facebookcom/ukr.embassy/Lithuania)

"Карантин надалі неодноразово продовжувався (останнього разу - 15 квітня 2021 року) та наразі діє до 31 травня цього року включно. Зазначимо також, що Литва, як країна ЄС, у своїх рішеннях керується політикою ЄС щодо карантинних обмежень та відповідними рекомендаціями", - зазначив посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський.

За його словами, пом'якшення карантинних обмежень загальнонаціонального карантину у Литві в першу чергу залежатиме від епідеміологічної ситуації у самій країні, державах ЄС та світу, темпів процесу вакцинації населення та ступеню досягнення колективного імунітету (70% населення країни Литви).

"Поставлена Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою перед Урядом Литви мета полягає у досягненні Литовської Республіки так званого "колективного імунітету" від COVID-19 до середини літа поточного року", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше ми писали, за яких умов Австрія може відкритися для туристів.

Також у посольстві РБК-Україна розповіли, коли й за яких умов спростити в’їзд туристам зможе Португалія.