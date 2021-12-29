Напередодні свят. У Єгипті українські туристи залишилися без ночівлі: деталі скандалу

Понад два десятки українських туристів з дітьми, які приїхали зустрічати Новий рік до Єгипту, зіткнулися з проблемою — у готелі раптово не виявилося вільних місць, пише Fakty.ua.

Про цю ситуацію на своїй сторінці у соціальних мережах у Facebook написав журналіст Денис Казанський та опублікував відео, яке йому надіслав один із підписників. За словами туриста, їм запропонували оселитися в іншому готелі, який "набагато гірший та дешевший".

"Це готель Albatros Sea World Marsa Alam у місті Марса Алам. Розповідають, що в такій ситуації опинилося 25 людей із дітьми. Людей "кинув" оператор ANEX Tour Ukraine, який тепер нічого не пояснює та не дає своїх представників на місці", — пише Казанський.

Також один з туристів, який опинився в цій неприємній ситуації, пише, що після приїзду до готелю людей попросили не виходити з автобуса, тому що гід повинен надати якусь інформацію: "Прийшов представник Anextour і почав відверто брехати, що в готелі проблема з електрикою, вони пропонують поїхати в сусідній готель на дві, а може, на три доби".

Овербукінг у готелі. Туроператор через гіда має надати альтернативу

За словами Дмитра Мітасова, з електрикою в готелі проблем не було, що пізніше визнали представники туроператора.

"У готелі сказали, що у них проблеми з номерами, але поки ми чекали заселення, поселили кілька сімей з Німеччини та Британії. Anextour умив руки, сказав, що це наша проблема з готелем. Після майже 10-годинного очікування, яке закінчилося о 4 ранку, і гучного скандалу, нам надали номери. Компанія TezTour, у якої я купував цей тур, перекупила його в Anextour, теж поки нічого виразного не відповіла", — додав турист.

Втім, деякі експерти з туризму описують таку ситуацію як таку, що зрідка трапляється у готелях.

"Це звичайний овербукінг, перепродаж номерів у готелі. Туроператор через гіда має надати альтернативу. Вже кілька місяців, після того, як полетіла рашка, овери в єгипетських готелях не рідкість. І практика поселити на пару днів в інший, потім у заброньованій теж поширена. Готелі можуть підтверджувати та видавати ваучери, а потім не прийняти, бо хтось із партнерів викупив ці номери дорожче. Новий рік – високі дати – не останній випадок і не тільки у Аннекса", — прокоментувала допис Дениса Казанського, співробітниця туристочної агенції TravelRay Олена Водолазька.

Нагадаємо, раніше ми писали, як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок.