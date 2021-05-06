Каньйон, аквапарк та східний ринок: найцікавіші локації, які варто побачити в Анталії

З початком туристичного сезону в Туреччині багато українських туристів вирушають в найпопулярнішу курортну провінцію - Анталія. Тільки на травневі свята літаки з України прибували в аеропорт Анталії щогодини.

Українським туристам, які відвідують країну для пляжного відпочинку, варто відвідати також найцікавіші історичні місця, помилуватися природними пам'ятками, оцінити розваги і спорт.

Туреччина залишиться одним з найпопулярніших напрямків

У минулому 2020 році турецькі міста відвідали майже мільйон українських туристів. У 2021 році турецька влада сподівається залучити ще більше українців.

Фото: Повітряні кулі в Каппадокії в Туреччині (pixabay.com)

Ще до пандемії до Туреччини з України приїжджало традиційно багато туристів - близько 1,5 млн осіб, кажуть у коментарі РБК-Україна в Посольстві України в Туреччині.

"За останні роки кількість наших туристів до Туреччини, а також кількість турецьких туристів в Україні, збільшувалася. Навіть у складний для всього світу 2020 до Туреччини приїхали близько 1 млн туристів. Відновлення авіасполучення, нові рейси будуть залучати українського туриста відпочити в Туреччині. Але ми повинні розуміти, що все залежатиме від розвитку пандемії, і реальну картину важко передбачити", - зазначили у відомстві.

5 місць, які варто побачити туристам поруч з Анталією

Після поїздки до Туреччини на початку травня голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко на своїй сторінці у Facebook поділився 5 кращими локаціями поруч з курортом Белек в турецькій провінції Анталія.

Аспендос - з унікальним амфітеатром

Аспендос - стародавнє місто, в якому знаходиться найкраще збережений стародавній театр в світі, що вражає археологів унікальними стародавніми руїнами.

"Згідно з легендою, він був заснований близько 1000 року до н.е. арголійськими греками і вміщував близько 17000 глядачів", - пише він.

Фото: Амфітеатр в Аспендосі (facebook.com/anton.taranenko.5)

Розташований в південній провінції, в 35 км від Анталія, Аспендос був одним з перших міст, де карбували свої срібні монети. Стародавнє місто стало свідком багатьох історичних подій від хетів до римлян. У 4 столітті місто було завойоване Олександром Македонським.

Місто Аспендос мало свій порт і торгувало вином, зерном і кіньми – скакунами Аспенда.

Перге - руїни найбагатшого міста регіону

Перге - це місто, яке пережило розквіт за часів Римської імперії і було свого часу наймогутнішим поселенням регіону. Руїни Перге знаходяться за 15 км від міста Анталія.

Місто було відоме як Храм Артеміди, який приваблював паломників з усієї Малої Азії. Там відмінно зберігся стадіон, терми, театр, колонний проспект. Місто існувало до VIII століття н. е. Після розкопок саркофаги і велика колекція скульптур зберігається в музеї Анталії.

Національний парк і каньйон Кьопрюлю

Національний парк Кьопрюлю - природний заповідник з мальовничим пейзажем в околицях Анталії поруч з містом Манавгат. Загальна площа парку - близько 500 гектарів. Він розташований уздовж річки Кьопрючай – довжина каньйону становить 14 км, а ширина до 100 м. при цьому глибина ущелини - до 400 м.

Фото: Каньйон Кьопрюлю (facebook.com/anton.taranenko.5)

На берегах ростуть близько тисячі різноманітних рослин - від сосен, кипарисів і ялівцю до евкаліптових лісів. У парку живуть рідкісні птахи і тварини. Наприклад, цікавинкою заповідника вважаються сови-сипухи і гігантські морські черепахи.

"Вхід на територію парку безкоштовний, за розваги треба платити. Сюди їдуть любителі рафтингу, верхової їзди, альпінізму, сафарі, трекінгу, кемпінгу та лову форелі", - зазначає Антон Тараненко.

Ціни на рафтинг - від 5 лір (40 гривень), спуск в каньйон (верхова їзда або сафарі) - 20 лір (80 гривень.).

Парк розваг "Земля легенд"

Тематичний парк розваг "The Land of Legends" в Белеку є частиною мережі п'ятизіркових готелів і займає величезну територію в 17 тисяч квадратних метрів, на якій розташувалися аквапарк з сотнями гірок, лунапарк з американськими гірками й безліччю інших атракціонів, казковий замок і величезний фонтан.

"Частину цього комплексу можна побачити безкоштовно, оскільки вхід на головний бульвар вільний, бо там розташовані бутіки світових брендів", - розповів Тараненко.

Фото: Парк розваг в Белеку (facebook.com/anton.taranenko.5)

Атмосферний східний базар у Кадріє

Справжній турецький базар розгортається в селищі Кадріє по вівторках. Від кільця на Atatürk Cd. і центрального фонтану-праворуч, ринок займає кілька сусідніх вулиць. Працює зазвичай з 8:00 до 15:00. Прості сувенірні крамниці відкриті щодня з 9:00 до 24:00.

У цьому місці поруч з Белеком туристи відчувають весь колорит Туреччини -продавці продають як звичні солодощі і спеції, так і ручні вироби, декор, кальяни, тканини, прикраси з каменів, шкіряні вироби, їжу, фрукти й овочі. Загалом, можна гуляти ринком, як музеєм.

Фото: Магазин сувенірів в Кадріє (facebook.com/silahdylik)

Атмосферу передають також торговці, які торгують з почуттям власної гідності й не настирливі. Втім, як на будь-якому східному базарі, туристам слід дотримуватися традицій і торгуватися. Хоча ціни залишаються все одно трохи вищими, ніж на аналогічних базарах.

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