Канікули на карантині: куди відправити дитину на літній відпочинок

Більше трьох місяців карантинних обмежень дають про себе знати, і дорослі використовують будь-яку можливість для виїзного відпочинку, щоб відновити відчуття свободи і комфорту.

Проте дітям складніше: багато міських школярів досі не мають можливості змінити "картинку" за вікном. Дитячі табори - на карантині до 31 липня, а влада тільки збирається запускати "пробний" табір в Херсонській області для місцевих дітей.

У червні організатори дитячого відпочинку мітингували біля Кабміну, щоб домогтися відкриття таборів, раз вже і дитячим садкам дозволили роботу. Уряд прийняв на розгляд проект, в якому для таборів розписали заходи безпеки, щоб звести до мінімуму ризик заразитися COVID-19.

Поки влада вирішує, чи впорається місцева медицина, якщо в сусідньому таборі станеться спалах COVID-19, "діти асфальту" без родичів у сільській місцевості проводять літо не в найекологічніших умовах. У такій ситуації страждають і батьки, багато з яких продовжують працювати з дому.

Де діти можуть відпочити влітку, коли табори закриті – читайте в нашому матеріалі.

Не чекати відкриття таборів

Під час карантину багатьох батьків хвилює, де дитина може відпочити влітку.

"Я кожен рік на одну-дві зміни віддаю сина в табір біля Ірпеня, там сосновий ліс і свіже повітря. Син задоволений, там друзі, повертатися звідти не хоче, порядку та самостійності навчився", – розповідає киянка Ольга Авраменко.

Вона - бухгалтер, працює з дому. Чоловік через карантин теж перейшов на дистанційну роботу.

Фото: Де відпочити дитині на карантині? (pixabay.com)

"Скандали в квартирі - майже кожен день, і дитина в цьому зростає, а відправити її нікуди. Сину дуже не вистачає спілкування та ігор з однолітками, адже більшість з них зараз у селах", - каже вона.

Інша київська родина з двома синами 7 і 10 років спеціально планувала відпустку, щоб поїхати з хлопчиками в подорож по Україні і не чекати відкриття таборів.

"Раніше відправляла старшого сина в табори, минулого року був "Антей" від авіазаводу імені Антонова. Зараз цей табір ще закритий через карантин. Добре, що у нас є родичі в селі, хоч не все літо хлопчики в місті проводять", – ділиться киянка Наталія Ткачук.

Чому одні табори працюють, а інші - ні?

В умовах карантину багато таборів закриті, а інші працюють, каже експерт у сфері дитячого освіти, засновниця і керівник міжнародних таборів DEC Сamp Ірина Зарецька-Котруце.

"Дитячі табори оздоровлення працюють за законом "Про оздоровлення та відпочинок дітей". Це державні дитячі установи, які мають власні споруди, будівлі, земельні ділянки та знаходяться в державному реєстрі таборів. Поки їхня діяльність заборонена рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - каже вона.

Всі інші табори – проектні, виїзні туристичні, а також готелі, які приймають дітей і організовують для них активну програму – діють на підставі закону "Про туризм" і "Постанови Головного санітарного лікаря України № 36", що дозволяють роботу готелів, ресторанів, кемпінгів, баз відпочинку.

Тобто невеликі приватні табори, в яких одночасно перебуває від 50 до 100 дітей, діють у рамках закону і вписуються в нові стандарти дитячого відпочинку.

В такі установи можна відправляти дітей, і це не буде порушенням.

Фото: Під час карантину багато хто хоче відправити дітей на море (pixabay.com)

"Карантинний" дитячий відпочинок у горах: скільки коштує

У розпал літа у соцмережах активно рекламуються дитячі табори, які вже в червні почали проводити зміни, або ж запускають їх з дня на день. При цьому всі обіцяють дотримуватися карантинних норм, а однією з умов перебування дитини прописують наявність медстраховки.

Один з таких - табір "Dreamlife" в Буковелі. На його сайті розміщено оголошення про особливості сезону 2020 року: "Спецзаходи на час карантину: підвищені санітарні умови, дезінфекція приміщень, щоденні медогляди лікарем, невеликі групи дітей, проживання по двоє".

Дітей запрошують разом з батьками бажанням на зміну вже з 12 липня за ціною від 12300 гривень за 12 днів. Дітям пропонують такий список активностей на свіжому повітрі, включно з рафтингом, катанням на конях і вилазками в гори, що про гаджети і сидіння в номерах мови не йде.

Одна з умов перебування дитини - страховка для активного відпочинку, яка покриє всі медичні витрати.

"Ми беремо дітей у батьків під довіреність або договір супроводу і піклування, і забезпечуємо їм дозвілля, якщо батьки не можуть. У такому форматі сімейного відпочинку і розміщення можемо працювати, це не заборонено, але називатися "табором" не можемо", - розповідає власник табору Володимир Педько.

Він на час карантину переформатував табірний вид діяльності в організацію сімейного дозвілля і відпочинку дітей з офіційними супроводжуючими. В номерах розміщують по 2-3 дитини. Для дітей під час карантину всі умови повинні бути максимально безпечними.

Фото: Карантин вніс зміни в плани на літо не лише дорослих, але і дітей (pixabay.com)

"Має бути дотримання дистанції, певна кількість дітей. У нас більше 15-20 дітей не буде. Є свій лікар, який контролює здоров'я дітей і організаторів. Якщо у дитини з'являються якісь симптоми, ми відразу повідомляємо в страхову компанію і веземо дитину в лікарню в Яремче, робимо експрес-тест і ПЛР на COVID-19 і вирішуємо, що робити", - додає він.

Дитячий центр "Фрістайл" в Карпатах пропонує двотижневий відпочинок за ціною від 15800 тисяч гривень, дитячий табір "Шоколад" – від 12500 гривень, а табір "Петрос" – від 9900 гривень.

Відпочинок дітей під Києвом: ціни та особливості

Ті, хто живе в Києві, часто хочуть відправити дітей на відпочинок недалеко від дому. В Київській області - безліч центрів, які беруть дітей на відпочинок. В інтернеті часто можна натрапити на слово "табір". Але це не має бентежити: відповідно до вимог держави, вони були перепрофільовані, а назва "табір" швидше використовується для привертання уваги. Про це треба пам'ятати при пошуку місця відпочинку дитини.

Тренінговий проект "Карамель" у селі Мироцьке під Києвом набирає зміни дітей з червня.

"Слово "табір" використовується з метою маркетингу для підвищення привабливості. Ми не є державним табором, який приймає за зміну 300-400 дітей. Працюємо на базі відпочинку, а за правилами адаптивного карантину їх відкрили 10 червня", - розповідають представники проекту.

У них під час карантину - не більше 50 дітей за зміну (це дозволена кількість для проведення спортивних тренувань, заходів). У таких центрах запевняють, що дотримуються тих самих карантинних норм, що і дитячі садки. 14-денна зміна "Карамелі" в селі Мироцьке під Києвом обійдеться в 11700 гривень.

Дитячий центр "Джерело" під Києвом пропонує двотижневий відпочинок для дітей за ціною від 10900 грн, "Шоколад" у Клавдієво – від 9600 гривень, а табір "Імперія дитинства", який теж знаходиться неподалік від Києва – від 9 тисяч гривень.

Ціни на відпочинок дітей на морі

Канікули на морі доступні дітям у таборах на базах відпочинку починаючи з червня. Наприклад, табір під назвою "Спортивно-оздоровчий табір "Прибережний" у смт Лазурне Херсонської області пропонує заїзди у літній проектний табір з аналогічною назвою.

Триває набір у зміну з 15 липня, а поки на сторінці публікують фотозвіти про дозвілля зміни, яка відпочиває з 1 липня. Вартість двотижневого відпочинку становить від 7770 до 10500 гривень в залежності від корпусу розміщення.

Фото: Де дітям відпочити на морі влітку (pixabay.com)

Дитячі центри на морі приймають дітей на дві або три тижні. Так, за 20-денний відпочинок у таборі "Сонячний" на Азовському морі просять від 8600 гривень, табір "Арт-Фест" в Одесі просить 12350 гривень за 15-денний відпочинок.

Як вибрати табір для дитини

На прохання РБК-Україна Ірина Зарецька-Котруце радить, на що звернути увагу батькам при виборі дитячого табору.

За її словами, в першу чергу треба визначитися з формою: туристична поїздка, міський табір або з проживанням. Потім – вибрати мету: спортивний табір, "англійський", театральний, тощо. Коли у вас з'явиться список з декількох програм, варто ставити питання "на засипку" менеджерам.

Треба задати представникам таборів або баз відпочинку такі питання:

• Чи обладнані спеціальні зони з дезінфікуючим гелем?

• Чи є інформаційні таблички з правилами користування засобами захисту і правилами поведінки?

• Чи проживає персонал на території табору, щоб мінімізувати контакти із зовнішнім світом?

Як везти дітей на відпочинок

Зараз краще відвозити дітей на локацію самостійно, каже Ірина. Якщо такої можливості немає, слід переконатися, що переїзд дітей буде відбуватися за всіма нормами законодавства.

• Чи проводиться температурний скринінг дітей і персоналу?

• Чи проводиться дезінфекція транспортного засобу до та після поїздки?

• Чи супроводжує дітей медсестра?

Що обов'язково має бути у дитячому центрі

Батькам треба звернути увагу на те, щоб програма табору була адаптована до умов COVID-19.

Це означає, що в загонах повинна бути невелика кількість дітей, активності по можливості мають проводитися в микрогруппах і на свіжому повітрі. Крім того, must цього сезону – вологе прибирання, дезінфекція приміщень і поверхонь кілька разів на добу.

Бажано, щоб у таборі був свій медпункт, кімнати з можливістю ізолювати дітей, а також маски, тести та інші засоби безпеки.

Фото: Що треба знати батькам про літній відпочинок дитини під час карантину (інфографіка travel.rbc.ua)

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