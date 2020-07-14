Каникулы на карантине: куда отправить ребенка на летний отдых

Больше трех месяцев карантинных ограничений дают о себе знать, и взрослые используют любую возможность для выездного отдыха, чтобы восстановить чувство свободы и комфорта.

Однако детям сложнее: многие городские школьники до сих пор не имеют возможности сменить "картинку" за окном. Детские лагеря - на карантине до 31 июля, а власти только собираются запускать "пробный" лагерь в Херсонской области для местных детей.

В июне организаторы детского отдыха митинговали возле Кабмина, чтобы добиться открытия лагерей, раз уж и детским садам разрешили работу. Правительство приняло на рассмотрение проект, в котором для лагерей расписали меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск заразиться COVID-19.

Пока власти решают, справится ли местная медицина, если в близлежащем лагере случится вспышка COVID-19, "дети асфальта" без родственников в сельской местности проводят лето не в самых экологичных условиях. В такой ситуации страдают и родители, многие из которых продолжают работать из дома.

Где могут отдохнуть дети летом, когда лагеря закрыты – читайте в нашем материале.

Не ждать открытия лагерей

Во время карантина многих родителей волнует, где может отдохнуть ребенок летом.

"Я каждый год на одну-две смены отдаю сына в лагерь возле Ирпеня, там сосновый лес и свежий воздух. Сын доволен, там друзья, возвращаться оттуда не хочет, порядку и самостоятельности научился", – рассказывает киевлянка Ольга Авраменко.

Она - бухгалтер, работает из дома. Муж из-за карантина тоже перешел на дистанционную работу.

Фото: Где отдохнуть ребенку на карантине? (pixabay.com)

"Скандалы в квартире - почти каждый день, и ребенок в этом растет, а отправить его некуда. Сыну очень не хватает общения и игр со сверстниками, ведь большинство из них сейчас в селах", - говорит она.

Другая киевская с двумя сыновьями 7 и 10 лет специально планировала отпуск, чтобы поехать с мальчиками в путешествие по Украине и не ждать открытия лагерей.

"Раньше отправляла старшего сына в лагеря, в прошлом году был "Антей" от авиазавода имени Антонова. Сейчас этот лагерь еще закрыт из-за карантина. Хорошо, что у нас есть родственники в селе, хоть не все лето мальчики в городе проводят", – делится киевлянка Наталья Ткачук.

Почему одни лагеря работают, а другие - нет?

В условиях карантина многие лагеря закрыты, а другие работают, говорит эксперт в сфере детского образования, основательница и руководитель международных лагерей DEC Сamp Ирина Зарецкая-Котруце.

"Детские лагеря оздоровления работают по закону "Про оздоровление и отдых детей". Это государственные детские учреждения, имеющие собственные сооружения, здания, земельные участки и находятся в государственном реестре лагерей. Пока их деятельность запрещена решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорит она.

Все остальные лагеря – проектные, выездные туристические, а также гостиницы, которые принимают детей и организуют для них активную программу – действуют на основании закона "Про туризм" и "Постановления Главного санитарного врача Украины № 36", разрешающие работу гостиниц, ресторанов, кемпингов, баз отдыха.

То есть небольшие частные лагеря, в которых одновременно находится от 50 до 100 детей, действуют в рамках закона и вписываются в новые стандарты детского отдыха.

В такие учреждения можно отправлять детей, и это не будет нарушением.

Фото: Во время карантина многие хотят отправить детей на море (pixabay.com)

"Карантинный" детский отдых в горах: сколько стоит

В разгар лета в соцсетях активно рекламируются детские лагеря, которые уже в июне начали проводить смены, или же запускают их со дня на день. При этом все обещают придерживаться карантинных норм, а одним из условий пребывания ребенка прописывают наличие медстраховки.

Один из таких - лагерь "Dreamlife" в Буковеле. На его сайте размещено объявление об особенностях сезона 2020 года: "Спецмеры на время карантина: повышенные санитарные условия, дезинфекция помещений, ежедневные медосмотры врачом, небольшие группы детей, проживание по двое".

Детей приглашают вместе с родителями желанию на смену уже с 12 июля по цене от 12300 гривен за 12 дней. Детям предлагают такой список активностей на свежем воздухе, включительно с рафтингом, катанием на лошадях и вылазками в горы, что о гаджетах и сидении в номерах речи не идет.

Одно из условий пребывания ребенка - страховка для активного отдыха, которая покроет все медицинские расходы.

"Мы берем детей у родителей под доверенность или договор сопровождения и опеки, и обеспечиваем им досуг, если родители не могут. В таком формате семейного отдыха и размещения можем работать, это не запрещено, но называться "лагерем" не можем", - рассказывает владелец лагеря Владимир Педько.

Он на время карантина переформатировал лагерный вид деятельности в организацию семейного досуга и отдыха детей с официальными сопровождающими. В номерах размещают по 2-3 ребенка. Для детей во время карантина все условия должны быть максимально безопасными.

Фото: Карантин внес изменения в планы на лето не только взрослых, но и детей (pixabay.com)

"Должно быть соблюдение дистанции, определенное количество детей. У нас больше 15-20 детей не будет. Есть свой врач, который контролирует здоровье детей и организаторов. Если у ребенка появляются какие-то симптомы, мы сразу сообщаем в страховую компанию и везем ребенка в больницу в Яремче, делаем экспресс-тест и ПЦР на COVID-19 и решаем, что делать", - добавляет он.

Детский центр "Фристайл" в Карпатах предлагает двухнедельный отдых по цене от 15800 тысяч гривен, детский лагерь "Шоколад" – от 12500 гривен, а лагерь "Петрос" – от 9900 гривен.

Отдых детей под Киевом: цены и особенности

Те, кто живет в Киеве, часто хотят отправить детей на отдых недалеко от дома. В Киевской области - множество центров, которые принимают детей на отдых. В интернете часто можно увидеть слово "лагерь". Но это не должно смущать: согласно требованиям государства, они были перепрофилированы, а название "лагерь" скорее используется для привлечения внимания. Об этом стоит помнить при поиске места отдыха для ребенка.

Тренинговый проект "Карамель" в селе Мироцкое под Киевом набирает смены детей с июня.

"Слово "лагерь" используется с целью маркетинга для повышения привлекательности. Мы не являемся государственным лагерем, который принимает за смену 300-400 детей. Работаем на базе отдыха, а по правилам адаптивного карантина их открыли 10 июня", - рассказывают представители проекта.

У них во время карантина - не больше 50 детей за смену (это разрешенное количество для проведение спортивных тренировок, мероприятий). В таких центрах уверяют, что придерживаются тех же карантинных норм, что и детские сады. 14-дневная смена "Карамели" в селе Мироцкое под Киевом обойдется в 11700 гривен.

Детский центр "Джерело" под Киевом предлагает двухнедельный отдых для детей по цене от 10900 грн, "Шоколад" в Клавдиево – от 9600 гривен, а лагерь "Империя детства", который тоже находится недалеко от Киева – от 9 тысяч гривен.

Цены на отдых детей на море

Каникулы на море доступны детям в лагерях на базах отдыха начиная с июня. К примеру, лагерь с названием "Спортивно-оздоровительный лагерь "Прибрежный" в пгт Лазурное Херсонской области предлагает заезды в летний проектный лагерь с аналогичным названием.

Продолжается набор в смену с 15 июля, пока на странице публикуют фотоотчеты о досуге смены, которая отдыхает с 1 июля. Стоимость двухнедельного отдыха составляет от 7770 до 10500 гривен в зависимости от корпуса размещения.

Фото: Где детям отдохнуть на море летом (pixabay.com)

Детские центры на море принимают детей на две или три недели. Так, за 20-дневный отдых в лагере "Солнечный" на Азовском море просят от 8600 гривен, лагерь "Арт-Фест" в Одессе запрашивает 12350 гривен за 15-дневный отдых.

Как выбрать лагерь для ребенка

По просьбе РБК-Украина Ирина Зарецкая-Котруце советует, на что обратить внимание родителям при выборе детского лагеря.

По ее словам, в первую очередь надо определиться с формой: туристическая поездка, городской лагерь или с проживанием. Затем – выбрать цель: спортивный лагерь, "английский", театральный и так далее. Когда у вас появится список из нескольких программ, стоит ставить вопрос "на засыпку" менеджерам.

Нужно задать представителям лагерей или баз отдыха такие вопросы:

• Оснащены ли специальные зоны дезинфицирующим гелем?

• Есть ли информационные таблички с правилами пользования средствами защиты и правилами поведения?

• Проживает ли персонал на территории лагеря, чтобы минимизировать контакты с внешним миром?

Как везти детей на отдых

Сейчас лучше отвозить детей на локацию самостоятельно, говорит Ирина. Если такой возможности нет, следует убедиться, что переезд детей будет происходить по всем нормам законодательства.

• Проводится ли температурный скрининг детей и персонала?

• Проводится ли дезинфекция транспортного средства до и после поездки?

• Сопровождает ли детей медсестра?

Что обязательно должно быть в детском центре

Родителям надо обратить внимание на то, чтобы программа лагеря была адаптирована к условиям COVID-19.

Это означает, что в отрядах должна быть небольшое количество детей, активности по возможности должны проводиться в микрогруппах и на свежем воздухе. Кроме того, "must" этого сезона – влажная уборка, дезинфекция помещений и поверхностей несколько раз в сутки.

Желательно, чтобы в лагере был свой медпункт, комнаты с возможностью изолирования ребят, а также маски, тесты и другие средства безопасности.

Фото: Что нужно знать родителям о летнем отдыхе ребенка во время карантина (инфографика travel.rbc.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, как не попасть в беду за границей и избежать депортации.

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