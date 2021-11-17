Канари замість недоступного Єгипту: путівки на Тенерифе рекордно знизилися в ціні у листопаді
Особливості відпочинку на іспанських островах: умови в'їзду та ціни на тури
Українці восени продовжують шукати цікаві напрямки для відпочинку за доступними цінами. Одне з таких – острів Тенеріфе на Канарах, куди в листопаді пропонують" гарячі" тури за незвично низькою ціною.
"Зараз дуже багато можливостей відвідати ті країни, які були транспортно недоступними раніше. Як тільки з'являється сполучення, відразу виникає й попит", - говорить у коментарі РБК-Україна фахівець з підбору турів Олександа Панамарчук.
Наприклад, багато українців тепер замість відпочинку в Єгипті, де ціни зросли удвічі, вибирають відпочинок в більш екзотичних країнах: Танзанія, Домінікана, Португальська Мадейра або Канари.
"Якщо раніше екзотичні напрямки були дорожче у 2-3 рази, то зараз різниця складає всього 30-40 %. І бувають випадки, коли ціни знижені, і можна відпочити за ціною Єгипту", — відзначає тенденцію фахівець.
Чартерні рейси на острів Тенерифе на Канарах в Атлантичному океані в авіакомпанії SkyUp запустили в кінці 27 серпня з частотою тричі на тиждень.
"Острови вічної весни". Чим цікавий Тенерифе мандрівникам
Тенерифе - найбільший острів Канарського архіпелагу у складі Іспанії в Атлантичному океані. Летіти туди з України 7 годин.
Фото: Іспанський острів відрізняють вулканічні пейзажі й екзотична природа (unsplash.com/lucas-marcou)
"Це острови "вічної весни", де все потопає у квітах, немає спеки й потужна енергетика Атлантичного океану", — описує Олександра Панамарчук напрямок.
Експерт наводить список "туристичних магнітів", якими Тенеріфе здивує навіть досвідчених мандрівників:
- незвичайними вулканічними пейзажами;
- екзотичними лісами;
- пляжами з чорного піску;
- мальовничими іспанськими селами;
- різноманітною та автентичною канарською кухнею;
- пам'ятками, внесеними до Списку ЮНЕСКО;
- китами та дельфінами;
- Лоро-парком з 500 видами папуг;
- розкішними готелями.
Кому підійде відпочинок на Канарах
Серед напрямків, куди українські туристи вирушали восени найчастіше, Іспанія у різних компаній займає 5-7 місце. Частково попит належить і іспанському острову на Канарах – Тенеріфе.
"Спочатку рейси були заявлені тільки на два місяці, і популярність була надзвичайно високою. Наприклад, зворотний рейс на 29 жовтня був проданий повністю дуже рано. Але з початком листопада попит поступово знизився", - розповідає Олександра Панамарчук.
За її словами, у листопаді в авіакомпанії є вильоти на Тенеріфе раз на тиждень, а з січня частота збільшиться до двох разів. При цьому на Тенеріфе сезон триває весь рік. Там не буває занадто жарко і не буває холодно – завжди комфортна погода, зазначає вона.
Фото: Сезон відпочинку на Тенеріфе триває весь рік (booking.com)
"Але туристи повинні розуміти, що Атлантичний океан там не буває дуже теплим - +21-24 градуси – це нормальна температура води для Канарських островів", — зазначає фахівець.
Це дуже популярний напрямок для активних і допитливих туристів, для молоді. Його часто вибирають молодята для медового місяця.
"Готелі є на будь-який смак – від апартаментів і 2 "зірок" до п'ятизіркових готелів класу "люкс". Там абсолютно безпечно можна взяти авто напрокат і відвідати безліч цікавих і панорамних місць", - додає вона.
Правила в'їзду на острів Тенеріфе: що врахувати туристам
Іспанія як і раніше відкрита для туристів, але з 15 листопада вакцинація обов'язкова. Діти до 12 років можуть в'їжджати без довідок у супроводі вакцинованих дорослих.
Мандрівникам без сертифіката вакцинації не дозволяється відвідування Іспанії в туристичних цілях.
Фото: Світлини від українських туристів, які побували на Тенеріфе нещодавно (надані Олександрою Панамарчук)
Вакцини, які визнаються іспанською стороною:
- Comirnaty/BionTech/Pfizer;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Janssen;
- Moderna;
- Coronavac/Sinovac;
- Sinopharm;
Іспанія визнає українські сертифікати вакцинації, якщо вони оформлені з QR-кодом із застосунку "Дія". Також обов'язково потрібно заповнювати "анкету здоров'я" (FCS) перед вильотом (безкоштовно онлайн).
Новий рік на Тенеріфе обійдеться удвічі дорожче
Новорічні тури на Тенеріфе подорожчають приблизно удвічі в порівнянні з осінню.
"Зараз ціни знизилися, тому що листопад завжди "низький" сезон і багато людей хворіють. На хороші 4-зіркові готелі з басейнами ціни знижені на 20% в порівнянні з вереснем. Наприклад, у вересні тиждень в 4* готелі з напівпансіоном коштував 54300 гривень, а в 5* - 82700 гривень. Зараз найдешевший 5* готель на повному пансіоні – 38800 гривень за двох", - звертає увагу вона.
При цьому ціни на Новий Рік зростуть практично удвічі, попереджає вона.
Фото: Тенеріфе відрізняє широкий вибір готелів на будь-який смак і бюджет (booking.com)
"Ті готелі 3*, які зараз стоять на найближчі дати 24000 з перельотом на двох без харчування, на канікули коштуватимуть 47000 гривень", - говорить фахівець.
До слова, у деяких туристичних компаній попереджають, що при бронюванні турів обов'язкова доплата за гала-вечері на дати 24 грудня (переддень католицького Різдва), 31 грудня (Новий рік), і 6 січня (переддень православного Різдва).
"Доплата - від 140 євро з людини та більше. Але гала-вечері є не у всіх готелях: в бюджетних їх немає", — зазначає турагент.
Скільки коштують тури на Тенеріфе у листопаді 2021 року
Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом та страховкою в готелях з харчуванням "сніданки" з 19-20 листопада й вибрали найнижчі ціни.
У компанії "Пілігрим" тиждень у 4* готелі зі сніданками обійдеться від 752 євро (22580 гривень) з вильотом 19 листопада, від 819 євро – з вильотом 26 листопада. У 5* готелі зі сніданками можна відпочити за ціною від 979 євро з вильотом 30 листопада. У 5* готелі з харчуванням "повний пансіон" - від 1131 євро на ту саму дату.
Фото: Приклад вартості турів на Тенеріфе у другій половині листопада (скріншот з сайту tours.com.ua)
У мережі агентств "Поїхали з нами" найдешевший тур на найближчі дати - у 4* готель зі сніданками за 26398 гривень з вильотом 26 листопада, у 3* зі сніданками відпочинок обійдеться від 26711 гривень за двох, в 5* готелі зі сніданками – від 28751 гривні на ту саму дату.
Гарячі тури у компанії Clever Travel пропонують за ціною від 578 євро у 3* готель без харчування з вильотом 19 листопада, у 4* з харчуванням "сніданки" - від 751 євро на ту ж дату. У 5* готелі (без харчування) можна відпочити за ціною від 826 євро з вильотом 26 листопада.
Нагадаємо, ми писали, що напередодні завершення сезону тури в Анталію пропонують за нетипово низькими цінами.
Тим часом у Єгипті туристи застали аномальну погоду з сильними дощами.