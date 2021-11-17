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Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябре

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 13:16
Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябре Фото: Отдых на Тенерифе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Особенности отдыха на испанских островах: условия въезда и цены на туры

Украинцы осенью продолжают искать интересные направления для отдыха по доступным ценам. Одно из таких – остров Тенерифе на Канарах, куда в ноябре предлагают "горящие" туры по необычно низкой цене.

"Сейчас очень много возможностей посетить те страны, которые были транспортно недоступными раньше. Как только появляется сообщение, сразу возникает и спрос", — говорит в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Александа Панамарчук.

Например, многие украинцы теперь вместо отдыха в Египте, где цены выросли в два раза, выбирают отдых в более экзотических странах: Танзания, Доминикана, португальская Мадейра или Канары.

"Если раньше экзотические направления были дороже в 2-3 раза, то сейчас разница составляет всего 30-40 %. И бывают случаи, когда цены снижены, и можно отдохнуть по цене Египта", — отмечает тенденцию специалист.

Чартерные рейсы на остров Тенерифе на Канарах в Атлантическом океане у авиакомпании SkyUp запустили в конце 27 августа с частотой три раза в неделю.

"Острова вечной весны". Чем интересен Тенерифе путешественникам

Тенерифе – самый большой остров Канарского архипелага в составе Испании в Атлантическом океане. Лететь туда из Украины 7 часов.

Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябреФото: Испанский остров отличают вулканические пейзажи и экзотическая природа (unsplash.com/lucas-marcou)

"Это острова "вечной весны", где все утопает в цветах, нет жары и мощная энергетика Атлантического океана", — описывает Александра Панамарчук направление.

Эксперт приводит список "туристических магнитов", которыми Тенерифе удивит даже искушенных путешественников:

  • необыкновенными вулканическими пейзажами;
  • экзотическими лесами;
  • пляжами из черного песка;
  • живописными испанскими деревушками;
  • разнообразной и аутентичной канарской кухней;
  • достопримечательностями, внесенными в список ЮНЕСКО;
  • китами и дельфинами;
  • Лоро-парком с 500 видами попугаев;
  • роскошными отелями.

Кому подойдет отдых на Канарах

Среди направлений, куда украинские туристы отправлялись осенью чаще всего, Испания у разных компаний занимает 5-7 место. Частично спрос относится и испанскому острову на Канарах – Тенерифе.

"Сначала рейсы были заявлены только на два месяца, и популярность была чрезвычайно высокой. Например, обратный рейс на 29 октября был продан полностью очень рано. Но с началом ноября спрос постепенно снизился", — рассказывает Александра Панамарчук.

По ее словам, в ноябре у авиакомпании есть вылеты на Тенерифе раз в неделю, а с января частота увеличится до двух раз. При этом на Тенерифе сезон длится весь год. Там не бывает слишком жарко и не бывает холодно – всегда комфортная погода, отмечает она.

Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябре

Фото: Сезон отдыха на Тенерифе продолжается весь год (booking.com)

"Но туристы должны понимать, что Атлантический океан там не бывает очень теплым - +21-24 градуса – это нормальная температура воды для Канарских островов", — отмечает специалист.

Это очень популярное направление для активных и любознательных туристов, для молодежи. Его часто выбирают молодожены для медового месяца.

"Отели есть на любой вкус – от апартаментов и 2 "звезд" до пятизвездочных отелей класса "люкс". Там абсолютно безопасно можно взять авто напрокат и посетить множество интересных и панорамных мест", — добавляет она.

Правила въезда на остров Тенерифе: что учесть туристам

Испания по-прежнему открыта для туристов, но с 15 ноября вакцинация обязательна. Дети до 12 лет могут въезжать без справок в сопровождении вакцинированных взрослых.

Путешественникам без сертификата вакцинации не разрешается посещение Испании в туристических целях.

Фото: Снимки от украинских туристов, которые побывали на Тенерифе недавно (предоставлены Александрой Панамарчук)

Вакцины, которые признаются испанской стороной:

  1. Comirnaty/BionTech/Pfizer;
  2. AstraZeneca;
  3. Covishield;
  4. Janssen;
  5. Moderna;
  6. Coronavac/Sinovac;
  7. Sinopharm;

Испания признает украинские сертификаты вакцинации, если они оформлены с QR-кодом из приложения "Дия". Также обязательно нужно заполнять "анкету здоровья" (FCS) перед вылетом (бесплатно онлайн).

Новый год на Тенерифе обойдется в два раза дороже

Новогодние туры на Тенерифе подорожают примерно в два раза по сравнению с осенью.

"Сейчас цены снизились, потому что ноябрь всегда "низкий" сезон и много людей болеют. На хорошие 4-звездочные отели с бассейнами цены снижены на 20% по сравнению с сентябрем. Например, в сентябре неделя в 4* отеле с полупансионом стоила 54300 гривен, а в 5* - 82700 гривен. Сейчас самая дешевая 5* гостиница на полном пансионе – 38800 гривен за двоих", — обращает внимание она.

При этом цены на Новый год вырастут практически в два раза, предупреждает она.

Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябреКанары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябреФото: Тенерифе отличает широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет (booking.com)

"Те отели 3*, которые сейчас стоят на ближайшие даты 24000 с перелетом на двоих без питания, на каникулы будут стоить 47000 гривен", — говорит специалист.

К слову, у некоторых туристических компаний предупреждают, что при бронировании туров обязательна доплата за гала-ужины на даты 24 декабря (канун католического Рождества), 31 декабря (Новый год), и 6 января (канун православного Рождества).

"Доплата – от 140 евро с человека и больше. Но гала-ужины есть не во всех отелях: в бюджетных их нет", — отмечает турагент.

Сколько стоят туры на Тенерифе в ноябре 2021 года

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом и страховкой в отелях с питанием "завтраки" с 19-20 ноября и выбрали самые низкие цены.

У компании "Пилигрим" неделя в 4* отеле с завтраками обойдется от 752 евро (22580 гривен) с вылетом 19 ноября, от 819 евро – с вылетом 26 ноября. В 5* отеле с завтраками можно отдохнуть по цене от 979 евро с вылетом 30 ноября. В 5* отеле с питанием "полный пансион" – от 1131 евро на ту же дату.

Канары вместо недоступного Египта: путевки на Тенерифе рекордно снизились в цене в ноябре

Фото: Пример стоимости туров на Тенерифе во второй половине ноября (скриншот с сайта tours.com.ua)

У сети агентств "Поехали с нами" самый недорогой тур на ближайшие даты – в 4* отель с завтраками за 26398 гривен с вылетом 26 ноября, в 3* с завтраками отдых обойдется от 26711 гривен за двоих, в 5* отеле с завтраками – от 28751 гривен на ту же дату.

Горящие туры у компании Clever Travel предлагают по цене от 578 евро в 3* отель без питания с вылетом 19 ноября, в 4* с питанием "завтраки"- от 751 евро на ту же дату. В 5* отеле (без питания) можно отдохнуть по цене от 826 евро с вылетом 26 ноября.

Напомним, мы писали, что накануне завершения сезона туры в Анталию предлагают по нетипично низким ценам.

Тем временем в Египте туристы застали аномальную погоду с сильными дождями.

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